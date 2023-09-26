Туристический поток в Алтайском крае в 2023 году может превысить 2,3 млн человек

За три месяца лета Алтай посетили 1,1 млн туристов — прошлым летом их было всего 1 млн человек

26 сентября 2023, 22:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Турпоток в Алтайском крае в 2023 году может превысить 2,3 млн человек – это не менее чем на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции заявил врио начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых.

По его словам, за три месяца лета Алтай посетили 1,1 млн туристов (прошлым летом турпоток составил 1 млн человек). Всего за восемь месяцев 2023 года Алтайский край посетили 1,7 млн человек, что выше на 6%, чем в прошлом году.

Дешевых подчеркнул, что в структуре спроса преобладает оздоровительный отдых, а в здравницах расширяется список услуг. Кроме этого, открываются новые туркомплексы. В частности, в полном режиме заработал пятизвездочный отель на территории "Бирюзовой Катуни", пишет "Толк".

В Республике Алтай особого притока не наблюдается – пока туристический поток остается на том же уровне. Как отметил министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев, в первом полугодии количество гостей было ниже, чем в 2022 году, однако в конце лета падение наверстать удалось. Ожидается, что год республика закроет с показателем турпотока 2,6 млн туристов.