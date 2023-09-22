В условиях ограниченного авиасообщения с Европой в этом году заметно вырос интерес к внутреннему туризму и странам СНГ

22 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Треть россиян путешествовали летом на автомобилях, отдыхая внутри России и в соседних странах. У большинства туроператоров лидером спроса стала Белоруссия, а в первую пятерку вошли Узбекистан, Армения, Киргизия и Азербайджан. Но лето закончилось. Значит ли это, что и туристический сезон тоже закончился? Какой вид отдыха доступен жителям Алтайского края осенью, об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

"Ближайшее время – сентябрь, октябрь, даже ноябрь – очень хороший период для экскурсионных туров. Экскурсионные туры, это когда вас прямо с самолета встречают, пересаживают на автобус, и уже на автобусе возят по разным городам и направлениям. Если говорить о странах СНГ, то это Узбекистан, Азербайджан, например, Армения, вот в эти страны люди с удовольствием едут. Из Барнаула сейчас популярны на осень Казань и Санкт-Петербург, цены довольно доступны с вылетом из Барнаула. Но многие едут самостоятельно, покупают билеты, а там уже самостоятельно гуляют", – отметила Беспалова.

По ее оценке, спрос жителей региона на страны СНГ однозначно вырос за последний год – примерно на 20-30%, но резкого скачка не наблюдалось. Однако стал более востребованным отдых внутри России. Из Алтайского края чаще всего летают в Питер и Казань. В основном благодаря прямым рейсам из Барнаула.

А как обстоят дела с отдыхом осенью внутри нашего региона? Руководитель отдела медийных проектов и связей с общественностью Алтайтурцентра Артем Прокопенко указал, что одно из популярнейших мест в этом сезоне – комплекс "Бирюзовая Катунь". Сюда люди едут полюбоваться на знаменитый цвет Катуни, который река приобретает именно осенью. Еще одно востребованное осеннее место отдыха в регионе – это Белокуриха: ее терренкуры, канатная дорога и санатории.

Прокопенко, цитируя отзывы жителей региона, отметил, что на Алтае больше хочется просто созерцать природу и отдыхать от городского ритма.

"Открываются новые средства размещения, которые делают отдых и посещение нашего региона более комфортным – это и глэмпинги, этноглэмпинги, гостиничные комплексы со спа-зонами, рестораны, в которых вы можете попробовать блюда из наших местных продуктов, что является тоже отдельным видом туризма, гастрономический туризм, который развивается у нас в регионе. Блюдо из марала, наши сыры, тот же мед, которым знаменит наш край. Для осеннего сезона это экскурсионно-познавательный туризм, потому что вы можете посещать наши природные локации, которые обретают новые краски. Просто созерцание природы – это тоже важная часть отдыха человека. Активный туризм тоже доступен в осенний сезон, вы можете ходить в трекинги по экотропам, терренкурам. Доступны сплавы по реке – это как раз осенью, когда река Катунь уже не такая бурная. Парапланы – тоже очень интересный захватывающий вид отдыха", – рассказал Прокопенко.

Не ослабевает интерес и к соседнему региону – Республике Алтай, поскольку горы привлекают отдыхающих независимо от времени года. Какой же туризм характерен для осени?

Руководитель школы инструкторов-проводников клуба активного туризма "Скала" Алексей Арапов подчеркнул, что осень – это пора межсезонья на Алтае, и пешие туры уже где-то с середины сентября заканчиваются.

"Во-первых, начинается сезон дождей, грязь, становится холодно, на перевалах даже в среднегорье уже ложится снег, многие перевалы закрываются. Но Алтай может порадовать фото- и автотурами, потому что осень – это пора ярких красок. Представляете, склоны все цветные, а в горах высоко уже лег свежий снег: яркая ослепительная белизна снега резко контрастирует с этими красками. Еще, помимо авто- и фототуров, осень и зима – это пора спелеотуризма: воды уже в пещерах мало, и можно пройти ходы, лазы, меандры, которые в другое время либо подтоплены, либо сырые", – рассказал эксперт.

По мнению Арапова, внутренний туризм на Алтае становится доступнее: количество предложений от фирм и турклубов увеличивается, появляется необходимая для комфортного отдыха инфраструктура.

Кстати, согласно последним данным портала SuperJob, провести отпуск за границей этой осенью собираются лишь 3% россиян. Остальные предпочли отдых в России. Тем более что в нашей стране и осенью есть куда съездить и есть на что посмотреть. Главное – не забыть захватить с собой теплые вещи.