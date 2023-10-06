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В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Володин подчеркнул, что это соответствует национальным интересам РФ

06 октября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", – подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин поднял вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ. Володин считает, что ситуация в мире изменилась, и "Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну". 

Председатель Госдумы также отметил значимость для обеспечения безопасности РФ испытаний ракеты "Буревестник" и окончание работ над сверхтяжелой ракетой "Сармат".

Напомним, что ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерных зарядов. Он распространяется на все сферы испытаний и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Документ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан.

Политика Госдума

Комментарии 6

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Алексей

14:53:02 06-10-2023

Э сибирь не трогайте

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Гость

16:05:10 06-10-2023

Алексей (14:53:02 06-10-2023) Э сибирь не трогайте... мда....а слово уже сказано

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Гость

16:07:56 06-10-2023

Алексей (14:53:02 06-10-2023) Э сибирь не трогайте... А ее кто-то трогает?

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Гость

16:37:30 06-10-2023

Так вот к чему была Симонян. Это была просто подготовка. Страшно. Еще недавно невозможно было представить , что подобное возможно. ..

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Гость

17:57:29 06-10-2023

Гость (16:37:30 06-10-2023) Так вот к чему была Симонян. Это была просто подготовка. Стр... Неужели ещё чего-то не изучили в прошлых экспериментах ядерных испытаний ? Нет , ну конечно искушение есть в полёте фантазий научных , единственное не всё что любопытно изучать надо . Практическое применение результатов исследований имеет значение . Ну а если и применить некуда , кроме как в архив диссертацию положить на полочку , какой смысл тогда в таких исследованиях и экспериментах ? Что с наукой связанно , всё непросто , просто знания и способности нажимать на кнопки , а именно НА КНОПКУ , такой способности делать решения недостаточно в серьёзных экспериментах .... Крутой со способностью нажать на кнопку не нужен в принятии решения .

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Гость

18:04:36 06-10-2023

Лучше бы на Камчатке , где полигон ракеты испытывая эксперимент вневременной сделали . Поставить около колышка датчики измерения электромагнитного поля , если датчики заметят изменения электромагнитного поля ДО ПРИЛЁТА ракеты , это будет означать была связь настоящего И БУДУЩЕГО , это означает на месте от ещё не происшедших колебаний почвы , без механического влияния на неё уже выброс электрической энергии .... И это было бы доказательство связи будущего с настоящим временем . Эксперименты со временем , намного интересней чем с ядерными взрывами ...

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