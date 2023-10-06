В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Володин подчеркнул, что это соответствует национальным интересам РФ

06 октября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", – подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин поднял вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ. Володин считает, что ситуация в мире изменилась, и "Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну".

Председатель Госдумы также отметил значимость для обеспечения безопасности РФ испытаний ракеты "Буревестник" и окончание работ над сверхтяжелой ракетой "Сармат".

Напомним, что ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерных зарядов. Он распространяется на все сферы испытаний и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Документ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан.