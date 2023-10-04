В Кремле оценили слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Дмитрий Песков заявил, что такие обсуждения невозможны

04 октября 2023, 07:27, ИА Амител

Фото: t.me/margaritasimonyan

В Кремле оценили слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие дискуссии невозможны.

Песков отметил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, а также добавил, что Симоньян не работает в органах власти, а значит, ее позиция не отражает официальной позиции Москвы.

Ранее Симоньян порассуждала о взрыве над Сибирью термоядерной бомбы и заявила, что из-за этого не будет страшных последствий.