В Кремле оценили слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Дмитрий Песков заявил, что такие обсуждения невозможны
04 октября 2023, 07:27, ИА Амител
Фото: t.me/margaritasimonyan
В Кремле оценили слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие дискуссии невозможны.
Песков отметил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, а также добавил, что Симоньян не работает в органах власти, а значит, ее позиция не отражает официальной позиции Москвы.
Ранее Симоньян порассуждала о взрыве над Сибирью термоядерной бомбы и заявила, что из-за этого не будет страшных последствий.
07:40:32 04-10-2023
Может ей в оч. Глазу взорвать что нить
08:00:27 04-10-2023
Давно пора заткнуть помойку, которую она считает своим ртом....
08:00:41 04-10-2023
О Боже, какая дура...
08:07:34 04-10-2023
Походу у армян со всеми проблема
08:13:43 04-10-2023
От бобра не бывает добра.
08:26:50 04-10-2023
Кобыла дырявая
08:32:38 04-10-2023
Дык, а что сразу над Сибирью то, вон Армения ее родная стоит - пусть туда едет и взрывает что хочет.
09:34:40 04-10-2023
ыть (08:32:38 04-10-2023) Дык, а что сразу над Сибирью то, вон Армения ее родная стоит... У таких нет родины. Нет совести. Нет принципов. Для них кто платит тот и заказывает музыку.
08:36:51 04-10-2023
взорвать надо над ее домом...
08:39:12 04-10-2023
Не понял, а почему не над Украиной?
08:39:59 04-10-2023
Трудно комментировать... Я живу в центре Сибири и нисколько не поддерживаю такую бредовую идею, как думаю и все сибиряки. Маргарите пожелал бы хоть чуточку думать, прежде чем говорить...
08:50:01 04-10-2023
Я что-то не догоняю, а какова цель такого взрыва? Приколоться и пофоткаться для запрещённой инсты? Всегда считал Симоньян умной тёткой, но тут или она рехнулась, или журналюги всё переврали, по обыкновению...
09:37:28 04-10-2023
Гость (08:50:01 04-10-2023) Я что-то не догоняю, а какова цель такого взрыва? Приколотьс... Наверно за призывы использовать ядерное оружие над Украиной перестали платить, теперь платят только за призывы использовать на Россией.
08:54:41 04-10-2023
Ну да для нее в сибири люди второго сорта Я был другого мнения о ней Да и зачем что то испытывать хватит того что есть чтоб уничтожить человечество
09:11:20 04-10-2023
Не обращайте внимание на полоумные высказывания. Жаба жабой останется всегда
09:18:30 04-10-2023
Из видео Симоньян М. следует что её учителя были и есть русофобы.
09:45:42 04-10-2023
Дура!
09:52:05 04-10-2023
Ох и любят у нас из пальца информацию высасывать ))) Один рассуждает и предполагает о возможных последствиях, а другие сразу оскорбляют и обвиняют в призывах.....а первоисточник прослушать (прочитать) не судьба.
16:00:25 04-10-2023
Гость (09:52:05 04-10-2023) Ох и любят у нас из пальца информацию высасывать ))) Один ра... Расскажите, что она имела ввиду, если даже Кремль сказал, что она дура?
09:55:52 04-10-2023
лучше над Ереваном
10:14:27 04-10-2023
Это просто нелюдь...
10:33:25 04-10-2023
Она просто неудачно высказала своё желание прекратить радиосвязь между гаджетами в целях замусоривания мозгов детей )
10:36:21 04-10-2023
Да ладно, чего вы так все завелись. Раз долбанет и всё закончится. А так и сами мучеемся и детей обрекает, на безрадостное выживание
10:38:44 04-10-2023
Когда она несёт бред, про Америку и Украину. Она крутой журналист, борец за правду , свободу и т.д. Как только сказала, что-то про России. Она оказывается дура и ей пора в Армению
10:42:09 04-10-2023
ил-2 (09:55:52 04-10-2023) лучше над Ереваном... Что нне говори, а баба была красивая!
10:53:07 04-10-2023
Мак (10:42:09 04-10-2023) Что нне говори, а баба была красивая!... Извините, не могу согласиться с вашим вкусом...
10:50:22 04-10-2023
Почти уверен, что высказывание вырвано из законченной мысли и в результате переврано, может по недостатку интеллекта, а может и специально. В ряде высказываний армянка Симонян за Россию больше, чем отдельные пробандеровские русские, поэтому ее многие не любят и переврать смысл ее высказывания для них святое дело. Как то не верится, что Симонян подвержена женской логике, иначе трудно объяснить почему не над Украиной, ведь эффект тот же, как она бы хотела, то есть загасить радиоэлектронику, но наверное даже лучше. И переврать ее мысль было бы труднее
11:47:47 04-10-2023
Гость (10:50:22 04-10-2023) Почти уверен, что высказывание вырвано из законченной мысли ... И как вы лично собираетесь жить, если вам в одночасье загасят всю электронику? Спросите об этом у Симоньян. Света тогда тоже не будет, не только сотовых телефонов, потому что подстанции тоже уязвимы.
12:29:24 04-10-2023
Гость (11:47:47 04-10-2023) И как вы лично собираетесь жить, если вам в одночасье загася... Думаю Симонян обозначила проблему и чтобы привлечь внимание, указала радикальный, заведомо глупый метод. Вряд ли она думает, что такое реально и вообще нужно. Просто обратила внимание на проблему. Но даже и в этом случае не понятно, почему над Сибирью, а не над Украиной
12:11:51 04-10-2023
Гость (10:50:22 04-10-2023) Почти уверен, что высказывание вырвано из законченной мысли ... какая может быть законченная мысль если речь идет о термоядерном взрыве на территории своей страны,это уже как минимум призыв к проведения теракта или в Сибири не люди живут
12:32:10 04-10-2023
гость (12:11:51 04-10-2023) какая может быть законченная мысль если речь идет о термояде... какая может быть законченная мысль --- так надо ознакомится с мыслью. Так можно и из хохмы в стендапе кусок вырвать и дать 20 лет за призыв к терроризму. Или обвинить в педофилии, например, за слова "я люблю детей"
13:15:04 04-10-2023
Гость (12:32:10 04-10-2023) какая может быть законченная мысль --- так надо ознакомитс... "Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии, — ничего этого не будет." - Кушайте, не обляпайтесь. Отличная идея для воплощения. Но почему-то она говорит о Сибири. Если ничего не будет - так пусть бы и говорила "надо мной с детьми".
14:21:40 04-10-2023
Гость (13:15:04 04-10-2023) "Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории,... Это не законченная мысль. До этого, как я понял, она говорила цель этого. И цель явно не уничтожение населения России. В отличии от некоторых пробандеровских тварей, для которых уничтожение населения России - цель. Хотя согласен, если это шутка, чтобы привлечь внимание к цели, которую высказала до этого, то неудачная. А если она серьезно, что вряд ли, то ее надо проверить на предмет деменции. Всякое может быть. Может оговорилась, хотела сказать над Украиной
14:32:17 04-10-2023
Гость (14:21:40 04-10-2023) Это не законченная мысль. До этого, как я понял, она говорил... Да мне плевать, с какой целью она это говорила и что она хочет, хоть мира во всем мире. Ежели кто-то из самых благих побуждений захочет для моей же пользы меня зарезать, то у меня это не встретит понимания. А тут человек рассуждает о том, что можно бомбу надо мной сбросить для моей пользы. Разница в чем? Умалишенных надо держать в дурке, а не рассуждать о том, что их не так поняли.
12:48:44 04-10-2023
Безмозглая Марго. К нам такие инвестиции попрут, тебе и не снилось. У нас хлеб и крупы, масло и туристы. Путин здесь отдыхает, у Шойгу родина не далеко. Всё для людей новых дружественных стран на экспорт. У нас Китай за огородом. Тронулась , видно, баба.
13:39:26 04-10-2023
Здесь некоторые говорят, что её фраза вырвана из контекста и зря на неё накатывают комментаторы? Так вот! Ничего из контекста не вырвано. Так она и сказала: ..над Сибирью. Я сам живу в Восточной Сибири. Раньше считал эту журналистку умным человеком. Ошибался. Простите.
14:27:01 04-10-2023
Сибиряк (13:39:26 04-10-2023) Здесь некоторые говорят, что её фраза вырвана из контекста и... над Сибирью --- это не контекст. Это все равно как "я люблю детей", такое может сказать и хороший человек и педофил. До этого она говорила про цель этого. Но соглашусь с предыдущим комментатором, который написал "Тронулась , видно, баба". Может и так. Может неудачная шутка. Может оговорилась, сказав "над Сибирью", вместо "над Украиной". В любом случае накосячила, конечно
14:35:38 04-10-2023
че то переврали ее речь или она че то не так вычитала в учебнике по ОБЖ боеприпас который выжигает электронику действительно есть. На основе атомного заряда малой мощности. Никакой взрыв волны он не дает а дает резкое колебание электромангитного поля. Между любыми проводками, переключателями, платами итд происходит пробой и выгорание Но. Он не повреждает ламповые старого типа приемники если они обернуты фольгой или стоят где то в погребе или подвале про это нам военрук в школе в 80е годы рассказывал на уроке НВП
14:51:29 04-10-2023
Гость (14:35:38 04-10-2023) че то переврали ее речь или она че то не так вычитала в учеб... Точно. Тоже вспомнил. Она баба, не технарь, смысл уловила, но хрень ляпнула. А доброжелатели ухватились и переврали. Примерно так и думал. Но за нее обидно, вроде не блондинка, под дурочку закосить не получится, надо следить за базаром