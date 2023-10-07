Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни
Министр по нацполитике Дудаев отметил, что все знают Адама Кадырова как отважного молодого человека
07 октября 2023, 10:12, ИА Амител
Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
"Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!" – охарактеризовал Адама Дудаев.Депутат Госдумы Адам Делимханов также поздравил сына Кадырова и отметил, что Адам добился "особенных успехов" в спорте, поскольку одержал ряд побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам. Он добавил, что молодой человек выучил наизусть весь Коран, "заслужив высокое звание хафиз".
Напомним, что Герой Чеченской Республики – высшее звание Чечни. Его присваивает глава региона за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига.
11:07:02 07-10-2023
У меня только несколько вопросов. 1. Как задержанный оказался в Грозном? 2. Как несовершеннолетний, которого нельзя привлечь за избиение, попал в СИЗО? Кто вообще допустил постороннего к задержанному?
11:53:07 07-10-2023
гость (11:07:02 07-10-2023) У меня только несколько вопросов. 1. Как задержанный оказалс... Отвечаю: 1. По приказу Бастрыкина. 2. А кто ж его не пустит в СИЗО? Допустил к задержанному его отец, герой России, академик и прочая, прочая, прочая....
11:54:44 07-10-2023
гость (11:07:02 07-10-2023) У меня только несколько вопросов. 1. Как задержанный оказалс... То есть ни прокуратуру ни следственный комитет это не заинтересовало, а вас вдруг заинтересовало. А не являетесь ли вы агентом запада? Или хотите разжечь межнациональную рознь, намекая на то, что дело в том что он Чеченец?
11:31:25 07-10-2023
так и не понял, за что цацку то ему дали? подвиг то какой совершил?
11:42:47 07-10-2023
Жечь Коран – это абсолютно не российская идея. Ранее мы даже никогда не слышали о подобных деяниях в современной России. Люди не делали этого вовсе не из боязни наказания или религиозных чувств. Поскольку РФ не моногосударство, у нас живут приверженцы разных религий , то относятся друг к другу толерантно, иное невозможно. Совершенно не верю, что парень сжег Коран по собственной инициативе. Явно получил задание от укропов, посулили денег, всё аналогично предложениям шароварников поджигать органы власти. В данном случае сожжение Корана чисто террористический акт, очень опасный, направлен на создание дестабилизирующей обстановки в стране, чтобы привести к гражданской войне внутри России.
15:52:19 07-10-2023
Гость (11:42:47 07-10-2023) Жечь Коран – это абсолютно не российская идея. Ранее мы даже... Поэтому в РФ есть законодательство, согласно которому и должна дана быть оценка данному действию. Как и должна быть адекватная правовая оценка избиения задержанного. Мы же в правовом государстве живём, а не в кишлаке по традициям или понятиям
11:52:20 07-10-2023
Если сначала нам всем просто плюнули в лицо, то вот этим шагом унизил ещё больше. Но мы и это стерпим конечно, слава героям! Ура Россия!
11:54:05 07-10-2023
А почему нет звания Герой Алтая?
12:18:57 07-10-2023
А диплом о высшем образовании и звание академика сыну не вручили ещё?
14:09:21 07-10-2023
Гость (12:18:57 07-10-2023) А диплом о высшем образовании и звание академика сыну не вру... Ему всего 15, у него все будет, это только начало.)
19:15:40 07-10-2023
Гость (14:09:21 07-10-2023) Ему всего 15, у него все будет, это только начало.)... Если захочет, даже мисс Россия возьмёт
12:28:17 07-10-2023
Адам Кадыров защитил свою Веру. Почему-то сейчас некоторые набросились именно на сына Р.Кадырова. А главный провокатор Никита (Журавель?, точно фам. не помню), который сжёг Коран, - остался, как бы, в тени?, "невинной овечкой"?? Именно Н.Ж. вероломно спровоцировал эту ситуацию, а не сын Кадырова. Намеренно. Коллективному Западу именно это и надо - спровоцировать религиозное напряжение, противостояние внутри РФ! Цель которого - расшатать, ослабить, уничтожить страну. А религиозные войны -самые страшные. Лично я православная христианка. Парня не осуждаю. Этот Никита получил то, что сам породил (по заданию "куратора"). Свою Веру нашим предкам всегда приходилось защищать мечом.
14:07:52 07-10-2023
гостья (12:28:17 07-10-2023) Адам Кадыров защитил свою Веру. Почему-то сейчас некоторые н... Никита Ж. должен получить то, что полагается ио закону. А не наказание от Адама.
17:19:33 07-10-2023
гостья (12:28:17 07-10-2023) Адам Кадыров защитил свою Веру. Почему-то сейчас некоторые н... Вернувшимся с СВО бойцам Кадыров вручил Орден Мужества, а сыну, который отрабатывает силовые приемы на арестованных - Героя. Это вообще сопоставимо?
19:19:06 07-10-2023
гостья (12:28:17 07-10-2023) Адам Кадыров защитил свою Веру. Почему-то сейчас некоторые н... У нас правовое государство. Только суд обозначает вину и наказание для преступника. Другими словами - если Вы 5 секунд тупите на загоревшийся зелёный - это абсолютно не даёт право другим водителям Вас бить. Хоть и хотелось бы.
22:13:39 07-10-2023
Гость (19:19:06 07-10-2023) У нас правовое государство. Только суд обозначает вину и нак... У нас правовое государство_______________Спасибо, долго смеялся.
12:47:51 07-10-2023
А у меня только один вопрос- За что получил высшее звание Чечни 15-летний пацан?
13:35:45 07-10-2023
Звание Герой Чеченской Республики присвоено за событие в СИЗО?
14:33:02 07-10-2023
в Алтайском крае выращивать героев Алтайского края.
17:22:11 07-10-2023
Герой Чечни за то, что такую ряху отьел?
18:10:09 07-10-2023
Гость (17:22:11 07-10-2023) Герой Чечни за то, что такую ряху отьел? ... Интересно было бы на Вашу ряху посмотреть!) Зачем переходить на "физику"? Люди ценятся не по "ряхам", а по душевному складу. Знаю людей, которые имеют абсолютно нормальный вес (ни одного лишнего кг), но тип лица "полноватый"(как говорится), - это удивительно, но так бывает.
21:42:21 07-10-2023
Гость (18:10:09 07-10-2023) Интересно было бы на Вашу ряху посмотреть!) Зачем переходит... А за какие конкретно заслуги ему награда? Кроме того, что он сынок кадырова?
19:28:35 07-10-2023
Сюрррррр.
22:16:37 07-10-2023
нет. Это ваша реальность
20:25:11 07-10-2023
Для путинских подручных закон не писан. Они живут по внутренним для себя понятиям. Вот вам и юрист
22:18:10 07-10-2023
Гость (12:47:51 07-10-2023) А у меня только один вопрос- За что получил высшее звание Ч... -----Чтобы в очередной раз показать вам ваше место.
18:54:18 08-10-2023
А почему нет звания Герой Алтая? Что на Алтае нет героев? Или Герой Большого Алтая. Или Герой Потока или Сулимы. Администрации бы подумали о назначении таких званий. И Амик бы каждый месяц новости о героях публиковал. А если реально, то зашквар конкретный.