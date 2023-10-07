Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Министр по нацполитике Дудаев отметил, что все знают Адама Кадырова как отважного молодого человека

07 октября 2023, 10:12, ИА Амител

Фото: t.me/akhmeddudaev

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

"Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!" – охарактеризовал Адама Дудаев.Депутат Госдумы Адам Делимханов также поздравил сына Кадырова и отметил, что Адам добился "особенных успехов" в спорте, поскольку одержал ряд побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам. Он добавил, что молодой человек выучил наизусть весь Коран, "заслужив высокое звание хафиз".

Напомним, что Герой Чеченской Республики – высшее звание Чечни. Его присваивает глава региона за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига.