Глава Чечни продемонстрировал, что он здоров

28 сентября 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье. Видео с руководителем российского региона опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин.

Зарубин отметил, что в последние недели о Кадырове "что только ни писали", в том числе о его здоровье. На это глава Чечни ответил: "Ахмат-сила", а после продемонстрировал бицепс.

Напомним, что накануне в Сети распространились слухи, что Кадыров якобы находится в коме, и о том, что он умер. Информацию активно распространяли украинские Telegram-каналы.

17 сентября Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем канале. Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом.