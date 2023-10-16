В Барнауле взяли под стражу водителя, который сбил двух человек на остановке

Мера пресечения будет действовать два месяца

16 октября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: ГИБДД по городу Барнаулу

В Барнауле взяли под стражу 32-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вечером 11 октября снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые стояли на трамвайной остановке на Красноармейском проспекте. Тогда девушку госпитализировали, молодому человеку помощь оказали на месте.

По решению суда мера пресечения в отношении автомобилиста будет действовать два месяца. Правоохранители тем временем продолжают расследовать инцидент.

"Также продолжается проводимая по поручению прокурора региона проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения", – сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ранее в МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест. Причем все эти штрафы не оплачены. Чаще всего водитель попадался за превышение скорости.