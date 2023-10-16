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В Барнауле взяли под стражу водителя, который сбил двух человек на остановке

Мера пресечения будет действовать два месяца

16 октября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: ГИБДД по городу Барнаулу
Фото: ГИБДД по городу Барнаулу

В Барнауле взяли под стражу 32-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вечером 11 октября снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые стояли на трамвайной остановке на Красноармейском проспекте. Тогда девушку госпитализировали, молодому человеку помощь оказали на месте.

По решению суда мера пресечения в отношении автомобилиста будет действовать два месяца. Правоохранители тем временем продолжают расследовать инцидент.

"Также продолжается проводимая по поручению прокурора региона проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения", – сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ранее в МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест. Причем все эти штрафы не оплачены. Чаще всего водитель попадался за превышение скорости.

Барнаул ДТП Происшествия
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Комментарии 5

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Гость

13:15:08 16-10-2023

15 штрафов и результат. ГИБДД не работает!

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Гость

15:57:35 16-10-2023

А как состояние сбитой девушки кто-нибудь знает?

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Гость

17:23:47 16-10-2023

А второй, который убил одного и покалечил еще 5- на свободе?! Ах, да у него же по его словам отказала педаль газа...

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Гость

13:26:59 17-10-2023

Гость (17:23:47 16-10-2023) А второй, который убил одного и покалечил еще 5- на свободе?... Ты не путай педаль газа и пьяное состояние

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Арт

09:24:41 19-10-2023

Вот бы алкоголь и другие вещества ушли из жизни людей. Как преобразился бы мир.

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