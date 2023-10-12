Amic.ru выяснил, за какие нарушения ПДД мужчину привлекали к ответственности

12 октября 2023, 17:04, Ирина Киселева

Фото: ГИБДД по городу Барнаулу

Пьяный водитель, который 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском снес ограждение и сбил двух человек на трамвайной остановке, только в 2023 году получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест. Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, все эти штрафы не оплачены. Чаще всего водитель попадался за превышение скорости.

Девять штрафов за превышение установленной скорости движения транспортного средства. Дважды пересекал стоп-линию при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. По два протокола за управление автомобилем без ОСАГО и езду по "выделенке".

"По факту ДТП на трамвайной остановке возбуждено уголовное дело. Его расследование на контроле у руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для установления всех обстоятельств назначен ряд необходимых экспертиз. Автомобиль помещен на спецстоянку. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании водителю меры пресечения", – сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал amic.ru, в отношении 32-летнего водителя 12 октября возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Наказание по этой статье грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В результате аварии пострадали два человека: 18-летнему парню оказали медицинскую помощь на месте, а 22-летняя девушка, которую от удара откинуло на трамвайные пути, попала в больницу. У нее диагностировали тяжелую сочетанную травму, сейчас она в стабильно тяжелом состоянии.

Расследование уголовного дела на контроль взял прокурор Алтайского края Антон Герман.