15 неоплаченных штрафов. В МВД рассказали о водителе, сбившем двух человек в Барнауле
Amic.ru выяснил, за какие нарушения ПДД мужчину привлекали к ответственности
12 октября 2023, 17:04, Ирина Киселева
Пьяный водитель, который 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском снес ограждение и сбил двух человек на трамвайной остановке, только в 2023 году получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест. Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, все эти штрафы не оплачены. Чаще всего водитель попадался за превышение скорости.
Девять штрафов за превышение установленной скорости движения транспортного средства. Дважды пересекал стоп-линию при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. По два протокола за управление автомобилем без ОСАГО и езду по "выделенке".
"По факту ДТП на трамвайной остановке возбуждено уголовное дело. Его расследование на контроле у руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для установления всех обстоятельств назначен ряд необходимых экспертиз. Автомобиль помещен на спецстоянку. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании водителю меры пресечения", – сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал amic.ru, в отношении 32-летнего водителя 12 октября возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Наказание по этой статье грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.
В результате аварии пострадали два человека: 18-летнему парню оказали медицинскую помощь на месте, а 22-летняя девушка, которую от удара откинуло на трамвайные пути, попала в больницу. У нее диагностировали тяжелую сочетанную травму, сейчас она в стабильно тяжелом состоянии.
Расследование уголовного дела на контроль взял прокурор Алтайского края Антон Герман.
17:19:29 12-10-2023
Функция полиции-предотвращать подобные происшествия. За такое количество нарушений давно должен был без прав пешком передвигаться
17:35:23 12-10-2023
Гость (17:19:29 12-10-2023) Функция полиции-предотвращать подобные происшествия. За тако... У нас строгость закона компенсируется необязательностью исполнения. Неадэкватам вообще живется вольготно.
18:22:30 12-10-2023
Ввести бальную систему штрафов и лишать прав навсегда при достижении нужного количества балов
19:11:07 12-10-2023
Знаю таких мужиков, которые ездить тихо не умеют. Вот интересное наблюдение: кроме странности ехать всегда быстрее всех, есть ещё странности: женаты небыли и детей нет, даже в 40-50.
05:58:58 13-10-2023
Гость (19:11:07 12-10-2023) Знаю таких мужиков, которые ездить тихо не умеют. Вот интере... а что странного в том что человек не женат?
19:14:22 12-10-2023
Комментарий нужен дорожников, нарколога гибдд, мэра, губернатора, депутатов и меры реальные....
20:14:59 12-10-2023
Вопрос к полковнику Перцеву - почему человек с таким "послужным списком" продолжал безнаказанно ездить за рулём? И ведь такой на дорогах края не один. Все они представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья ни в чём не виновных простых жителей. Не считаете ли вы, что не сумев организовать эффективную работу ГИБДД в регионе, должны добровольно написать заявление об отставке, уступив свою должность более достойному и умеющему работать человеку?
20:37:35 12-10-2023
В Германии давно бы стоял на учёте в психбольнице, а не права имел на управление тс!
22:26:39 12-10-2023
Отчасти вина ГИБДД, что водитель с таким "послужным списком" не лишён водительских прав и даже не оплачивает свои многочисленные штрафы. Безнаказанность приводит к преступлениям.
07:28:44 13-10-2023
Девять штрафов за превышение установленной скорости движения транспортного средства --- таких гонщиков много