Женщина погибла при столкновении иномарки с магазином в Славгороде

21-летний водитель сильно разогнался и не справился с управлением

19 октября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Славгороде автомобиль влетел в продуктовый магазин, один человек погиб, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 19 октября в 00:05 в районе дома № 7 по улице Ленина.

21-летний водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в здание, затем автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП 35-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщили, что в Барнауле на Красноармейском проспекте автомобиль влетел в ту же трамвайную остановку, где на прошлой неделе пьяный водитель сбил двух человек.