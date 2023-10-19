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Женщина погибла при столкновении иномарки с магазином в Славгороде

21-летний водитель сильно разогнался и не справился с управлением

19 октября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Славгороде автомобиль влетел в продуктовый магазин, один человек погиб, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 19 октября в 00:05 в районе дома № 7 по улице Ленина.

21-летний водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в здание, затем автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП 35-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщили, что в Барнауле на Красноармейском проспекте автомобиль влетел в ту же трамвайную остановку, где на прошлой неделе пьяный водитель сбил двух человек.

ДТП Славгород Происшествия

Комментарии 11

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Гость

10:34:22 19-10-2023

Запретить магазины!

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гость

10:43:11 19-10-2023

Toyota Mark II это диагноз для водителя и гроб для пассажира

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Гость

14:32:41 19-10-2023

гость (10:43:11 19-10-2023) Toyota Mark II это диагноз для водителя и гроб для пассажира... Марк отличная машина. А убиться и на самокате можно.

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Гость

10:44:14 19-10-2023

Запретить подросткам возить винтажных баб!

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Гость

10:47:38 19-10-2023

Судя по машине он не ехал, а летел.

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Гость

11:32:58 19-10-2023

Тоже обратил на разницу в возрасте. Но на мать не получается. Ехали ночью. Может старшая сестра

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Гость

11:43:04 19-10-2023

21-летний -- от Славгорода до Казахстана не далеко, но остался

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Гость

12:10:11 19-10-2023

Марки так разрушаются на скорости от 20 до 40 км/ч.

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Реzидент

12:45:51 19-10-2023

Распил...

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Гость

10:46:51 20-10-2023

Хорошо, что в Славгороде полтора человека по улицам ходят. А то бы могла еще и сбить кого-нибудь.

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Гость

10:53:24 20-10-2023

Гость (10:46:51 20-10-2023) Хорошо, что в Славгороде полтора человека по улицам ходят. А... почему МОГЛА? за рулем парень был

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