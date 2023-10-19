Женщина погибла при столкновении иномарки с магазином в Славгороде
21-летний водитель сильно разогнался и не справился с управлением
19 октября 2023, 10:31, ИА Амител
В Славгороде автомобиль влетел в продуктовый магазин, один человек погиб, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.
ДТП случилось 19 октября в 00:05 в районе дома № 7 по улице Ленина.
21-летний водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в здание, затем автомобиль опрокинулся.
"В результате ДТП 35-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
Полицейские проводят проверку.
Ранее сообщили, что в Барнауле на Красноармейском проспекте автомобиль влетел в ту же трамвайную остановку, где на прошлой неделе пьяный водитель сбил двух человек.
10:34:22 19-10-2023
Запретить магазины!
10:43:11 19-10-2023
Toyota Mark II это диагноз для водителя и гроб для пассажира
14:32:41 19-10-2023
гость (10:43:11 19-10-2023) Toyota Mark II это диагноз для водителя и гроб для пассажира... Марк отличная машина. А убиться и на самокате можно.
10:44:14 19-10-2023
Запретить подросткам возить винтажных баб!
10:47:38 19-10-2023
Судя по машине он не ехал, а летел.
11:32:58 19-10-2023
Тоже обратил на разницу в возрасте. Но на мать не получается. Ехали ночью. Может старшая сестра
11:43:04 19-10-2023
21-летний -- от Славгорода до Казахстана не далеко, но остался
12:10:11 19-10-2023
Марки так разрушаются на скорости от 20 до 40 км/ч.
12:45:51 19-10-2023
Распил...
10:46:51 20-10-2023
Хорошо, что в Славгороде полтора человека по улицам ходят. А то бы могла еще и сбить кого-нибудь.
10:53:24 20-10-2023
Гость (10:46:51 20-10-2023) Хорошо, что в Славгороде полтора человека по улицам ходят. А... почему МОГЛА? за рулем парень был