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В Барнауле на Красноармейском автомобиль снова влетел в трамвайную остановку

ДТП случилось напротив ТЦ "Первомайский" – там же, где неделю назад пьяный автомобилист сбил двух человек, дожидавшихся общественный транспорт

19 октября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле утром 19 октября автомобиль влетел в трамвайную остановку на Красноармейском проспекте у ТЦ "Первомайский", пишет телеграм-канал "Вести Алтай".

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль снес часть забора. На месте работает скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС. О пострадавших информации нет.

ДТП случилось на том же месте, где 11 октября пьяный водитель снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ждали трамвай. Тогда девушку госпитализировали, а молодому человеку помощь оказали на месте. Автомобилиста позднее арестовали на два месяца. А 18-го числа на месте происшествия устанавливали новый забор.

Барнаул ДТП Происшествия
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Комментарии 35

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Гость

07:57:09 19-10-2023

Освятить остановку нужно!...

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Гость

09:25:07 19-10-2023

Гость (07:57:09 19-10-2023) Освятить остановку нужно!...... откуда вас таких дурачков берут.

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Гость

09:27:44 19-10-2023

Сомневаюсь, что господу есть дело до трамвайной остановки в каком то Барнауле.

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Гость

19:21:20 19-10-2023

Гость (07:57:09 19-10-2023) Освятить остановку нужно!...... Построить на остановке какой-нибудь культовый объект, часовню там... Если въедут - оскорбление верующих, 6 лет строгого режима. все дела.

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Гость

08:01:11 19-10-2023

там медом намазали что ли?

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Гость

08:12:54 19-10-2023

Вчера, когда была новость что рабочие востанавливают ограждение на печально известной остановке, написал что "проблема решена". Ан нет, ошибся. Признаю. Предлагаю убрать вообще там остановку.

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Гость

18:01:52 19-10-2023

Гость (08:12:54 19-10-2023) Вчера, когда была новость что рабочие востанавливают огражде... Сколько лет там остановка была и никому не мешала. А сейчас... обкурились что-ли барнаульские водители?

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Гость

08:15:24 19-10-2023

Одни вопросы и нет ответов. Почему "влетают" именно в остановки, а не в другую сторону???

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Гость

08:38:35 19-10-2023

Гость (08:15:24 19-10-2023) Одни вопросы и нет ответов. Почему "влетают" именно в остано... Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто едешь прямо. И вдруг появится остановка. По идее в нормальных городах посадили бы уже тех кто это спроектировал .

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Пузырек

11:25:44 19-10-2023

Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... тысячи раз роезжал, не врезался

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Гость

15:45:42 19-10-2023

Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... Причина точно есть! Пусть эксперты разбираются! Наказать виновных нужно обязательно!

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Гость

18:04:56 19-10-2023

Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... Сколько лет там была остановка, всё нормально было. Вы окосели там что-ли, что она вам прямо на полосе мерещится? Ну как так нестись, не глядя на дорогу, что вдруг остановка "появляется прямо на полосе"?

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Гость

08:21:36 19-10-2023

Может специально

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Маша

08:48:13 19-10-2023

Дебилы проектируют люди страдают!

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Гость

18:07:40 19-10-2023

Маша (08:48:13 19-10-2023) Дебилы проектируют люди страдают!... Дебилам права выдают, а люди страдают!

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ВВП

08:54:23 19-10-2023

Шо, опять?(( Проклятое место.

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ТУПАК

09:03:08 19-10-2023

Вчера делали ограждение и столбики на дорогу ставили, вот и результат, ещё большее сужение проезжей части.

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Гость

09:04:01 19-10-2023

Остановка там всегда была, прям напротив кинотеатра Первомайский, но когда дорогу делали, дорогу расширили за счет трамвайных путей. Верните ширину дороги в прежнее состояние.

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Гость

09:09:00 19-10-2023

Гость (09:04:01 19-10-2023) Верните ширину дороги в прежнее состояние... и пусть выделенку сделают для ОТ!

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Гость

09:07:39 19-10-2023

Там раньше урна бетонная на краю остановки стояла, хороший был ориентир для водятлов, да тормоз неплохой )))

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Гость

18:07:15 19-10-2023

Гость (09:07:39 19-10-2023) Там раньше урна бетонная на краю остановки стояла, хороший ... Там бетонная стена не помешала бы. Чтобы самовыпиливались неадекватные, никого не задевая при этом.

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Гость

09:11:28 19-10-2023

Предлагаю два решения проблемы: 1.) Пригласить попа (ну или шамана, на худой конец) - пусть попрыскают святой водой или поскачут с бубном. 2.) Если не поможет- вернуть нормальную ширину дороги , а трамвайные рельсы в этом месте соеденить в одну колею, что позволит расширить ширину площадки для людей до норматива. Минусы такого решения- одновременно не смогут стоять на остановке встречные трамваи и водителям трамваев придется переключать стрелки при въезде/отъезде от остановки (что можно автоматизировать).

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Гость

09:29:53 19-10-2023

Гость (09:11:28 19-10-2023) Предлагаю два решения проблемы: 1.) Пригласить попа (ну или ... одноколейку сделать! а на освободившимся месте построить человейник. При должном финансировании вопросов от градостроительного комитета не будет

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Гость

09:25:41 19-10-2023

50 лет там езжу и остановка всегда "выпирала" на дорогу, а вот знака "Сужение дороги" как не было, так и не хватаем мозгов поставить.

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Чучмек

09:32:33 19-10-2023

Сужение там нужно делать сразу от перекрестка

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Мимопроходящий

09:51:46 19-10-2023

Я же говорил - место проклятое. (с)

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Гость

10:08:51 19-10-2023

Вообще можно Красноармейский расширить в стороны на те же 30-40см и сделать ровную дорогу вдоль рельс

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Гость

10:10:19 19-10-2023

Ловушка от дорожников работает

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Алексей

10:19:32 19-10-2023

Это не одно место где трамвайная остановка "забирает" часть левого ряда. Городские власти борются с пробками с минимальными затратами - вместо 2-х полос - три узких, вместо 3-х полос - 4 узких и в итоге автобусы, тролейбусы в полосы не влазят, люди на остановках стоят зажатые между трамваями и автомобилями.

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Гость

10:20:47 19-10-2023

Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало. Ну не было же раньше ДТП на этом участке, а сейчас какое то осеннее обострение случилось.

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Гость

11:16:28 19-10-2023

Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... Нормально, это примерно как по Калинина вдоль заводов. Вот там нормально. А здесь - НЕ нормально.

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Гость

12:56:06 19-10-2023

Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... Были и неоднократно. Один новосибирец вроде даже было дело пытался судиться с нашей местной властью по этому поводу, по крайней мере в новостях писали об этом. Он тоже въехал в в это уширение, но вроде так ничего и не отсудил.

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Гость

18:06:01 19-10-2023

Гость (12:56:06 19-10-2023) Были и неоднократно. Один новосибирец вроде даже было дело п... Так не надо носиться, как ужаленным. Тем более, если ты новосибирец и едешь по незнакомому городу.

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Гость

13:01:31 19-10-2023

Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... ниче не говорите. то же самое хотелось написать

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Гость

20:00:47 19-10-2023

Гость (13:01:31 19-10-2023) ниче не говорите. то же самое хотелось написать... Дык ясен пень! Если ты 50 лет там ездишь, так настрополился, что на автомате дуешь по Красноармейке! Это как в своей квартире ночью в кромешной тьме найти холодильник. Никогда не ошибёшься!

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