В Барнауле на Красноармейском автомобиль снова влетел в трамвайную остановку
ДТП случилось напротив ТЦ "Первомайский" – там же, где неделю назад пьяный автомобилист сбил двух человек, дожидавшихся общественный транспорт
19 октября 2023, 07:50, ИА Амител
В Барнауле утром 19 октября автомобиль влетел в трамвайную остановку на Красноармейском проспекте у ТЦ "Первомайский", пишет телеграм-канал "Вести Алтай".
На кадрах с места аварии видно, что автомобиль снес часть забора. На месте работает скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС. О пострадавших информации нет.
ДТП случилось на том же месте, где 11 октября пьяный водитель снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ждали трамвай. Тогда девушку госпитализировали, а молодому человеку помощь оказали на месте. Автомобилиста позднее арестовали на два месяца. А 18-го числа на месте происшествия устанавливали новый забор.
07:57:09 19-10-2023
Освятить остановку нужно!...
09:25:07 19-10-2023
Гость (07:57:09 19-10-2023) Освятить остановку нужно!...... откуда вас таких дурачков берут.
09:27:44 19-10-2023
Сомневаюсь, что господу есть дело до трамвайной остановки в каком то Барнауле.
19:21:20 19-10-2023
Гость (07:57:09 19-10-2023) Освятить остановку нужно!...... Построить на остановке какой-нибудь культовый объект, часовню там... Если въедут - оскорбление верующих, 6 лет строгого режима. все дела.
08:01:11 19-10-2023
там медом намазали что ли?
08:12:54 19-10-2023
Вчера, когда была новость что рабочие востанавливают ограждение на печально известной остановке, написал что "проблема решена". Ан нет, ошибся. Признаю. Предлагаю убрать вообще там остановку.
18:01:52 19-10-2023
Гость (08:12:54 19-10-2023) Вчера, когда была новость что рабочие востанавливают огражде... Сколько лет там остановка была и никому не мешала. А сейчас... обкурились что-ли барнаульские водители?
08:15:24 19-10-2023
Одни вопросы и нет ответов. Почему "влетают" именно в остановки, а не в другую сторону???
08:38:35 19-10-2023
Гость (08:15:24 19-10-2023) Одни вопросы и нет ответов. Почему "влетают" именно в остано... Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто едешь прямо. И вдруг появится остановка. По идее в нормальных городах посадили бы уже тех кто это спроектировал .
11:25:44 19-10-2023
Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... тысячи раз роезжал, не врезался
15:45:42 19-10-2023
Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... Причина точно есть! Пусть эксперты разбираются! Наказать виновных нужно обязательно!
18:04:56 19-10-2023
Гость (08:38:35 19-10-2023) Да по тому, что остановка появляется прямо на полосе. Просто... Сколько лет там была остановка, всё нормально было. Вы окосели там что-ли, что она вам прямо на полосе мерещится? Ну как так нестись, не глядя на дорогу, что вдруг остановка "появляется прямо на полосе"?
08:21:36 19-10-2023
Может специально
08:48:13 19-10-2023
Дебилы проектируют люди страдают!
18:07:40 19-10-2023
Маша (08:48:13 19-10-2023) Дебилы проектируют люди страдают!... Дебилам права выдают, а люди страдают!
08:54:23 19-10-2023
Шо, опять?(( Проклятое место.
09:03:08 19-10-2023
Вчера делали ограждение и столбики на дорогу ставили, вот и результат, ещё большее сужение проезжей части.
09:04:01 19-10-2023
Остановка там всегда была, прям напротив кинотеатра Первомайский, но когда дорогу делали, дорогу расширили за счет трамвайных путей. Верните ширину дороги в прежнее состояние.
09:09:00 19-10-2023
Гость (09:04:01 19-10-2023) Верните ширину дороги в прежнее состояние... и пусть выделенку сделают для ОТ!
09:07:39 19-10-2023
Там раньше урна бетонная на краю остановки стояла, хороший был ориентир для водятлов, да тормоз неплохой )))
18:07:15 19-10-2023
Гость (09:07:39 19-10-2023) Там раньше урна бетонная на краю остановки стояла, хороший ... Там бетонная стена не помешала бы. Чтобы самовыпиливались неадекватные, никого не задевая при этом.
09:11:28 19-10-2023
Предлагаю два решения проблемы: 1.) Пригласить попа (ну или шамана, на худой конец) - пусть попрыскают святой водой или поскачут с бубном. 2.) Если не поможет- вернуть нормальную ширину дороги , а трамвайные рельсы в этом месте соеденить в одну колею, что позволит расширить ширину площадки для людей до норматива. Минусы такого решения- одновременно не смогут стоять на остановке встречные трамваи и водителям трамваев придется переключать стрелки при въезде/отъезде от остановки (что можно автоматизировать).
09:29:53 19-10-2023
Гость (09:11:28 19-10-2023) Предлагаю два решения проблемы: 1.) Пригласить попа (ну или ... одноколейку сделать! а на освободившимся месте построить человейник. При должном финансировании вопросов от градостроительного комитета не будет
09:25:41 19-10-2023
50 лет там езжу и остановка всегда "выпирала" на дорогу, а вот знака "Сужение дороги" как не было, так и не хватаем мозгов поставить.
09:32:33 19-10-2023
Сужение там нужно делать сразу от перекрестка
09:51:46 19-10-2023
Я же говорил - место проклятое. (с)
10:08:51 19-10-2023
Вообще можно Красноармейский расширить в стороны на те же 30-40см и сделать ровную дорогу вдоль рельс
10:10:19 19-10-2023
Ловушка от дорожников работает
10:19:32 19-10-2023
Это не одно место где трамвайная остановка "забирает" часть левого ряда. Городские власти борются с пробками с минимальными затратами - вместо 2-х полос - три узких, вместо 3-х полос - 4 узких и в итоге автобусы, тролейбусы в полосы не влазят, люди на остановках стоят зажатые между трамваями и автомобилями.
10:20:47 19-10-2023
Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало. Ну не было же раньше ДТП на этом участке, а сейчас какое то осеннее обострение случилось.
11:16:28 19-10-2023
Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... Нормально, это примерно как по Калинина вдоль заводов. Вот там нормально. А здесь - НЕ нормально.
12:56:06 19-10-2023
Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... Были и неоднократно. Один новосибирец вроде даже было дело пытался судиться с нашей местной властью по этому поводу, по крайней мере в новостях писали об этом. Он тоже въехал в в это уширение, но вроде так ничего и не отсудил.
18:06:01 19-10-2023
Гость (12:56:06 19-10-2023) Были и неоднократно. Один новосибирец вроде даже было дело п... Так не надо носиться, как ужаленным. Тем более, если ты новосибирец и едешь по незнакомому городу.
13:01:31 19-10-2023
Гость (10:20:47 19-10-2023) Всю жизнь там все нормально ездили, а тут водятлов прорвало.... ниче не говорите. то же самое хотелось написать
20:00:47 19-10-2023
Гость (13:01:31 19-10-2023) ниче не говорите. то же самое хотелось написать... Дык ясен пень! Если ты 50 лет там ездишь, так настрополился, что на автомате дуешь по Красноармейке! Это как в своей квартире ночью в кромешной тьме найти холодильник. Никогда не ошибёшься!