Глава Татарстана вручил 15-летнему сыну Кадырова орден "Дуслык"

Вторую по значимости награду республики вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия

25 октября 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: t.me/adelimkhanov_95

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден "Дуслык". Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов, это вторая по значимости награда в республике.

Орден вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

"Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича! С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина", – подчеркнул Делимханов.Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минниханова и рассказал, что 24 октября глава Татарстана приехал в Чечню с рабочим визитом.

Напомним, что 7 октября Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чечни – Герой Чеченской Республики. Делимханов отмечал, что молодой человек добился "особенных успехов" в спорте, поскольку одержал ряд побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.