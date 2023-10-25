Глава Татарстана вручил 15-летнему сыну Кадырова орден "Дуслык"
Вторую по значимости награду республики вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия
25 октября 2023, 09:48, ИА Амител
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден "Дуслык". Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов, это вторая по значимости награда в республике.
Орден вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.
"Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича! С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина", – подчеркнул Делимханов.Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минниханова и рассказал, что 24 октября глава Татарстана приехал в Чечню с рабочим визитом.
Напомним, что 7 октября Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чечни – Герой Чеченской Республики. Делимханов отмечал, что молодой человек добился "особенных успехов" в спорте, поскольку одержал ряд побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.
09:54:22 25-10-2023
Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет
10:00:31 25-10-2023
Гость (09:54:22 25-10-2023) Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет... ещё не вечер. есть там такие серые волки...
10:10:48 25-10-2023
Гость (09:54:22 25-10-2023) Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет... Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека в СИЗО. А за попытку осудить это извиняются и дают ещё одно звание. Вас интересуют только какие-то мифические либералы?
13:07:33 25-10-2023
Гость (10:10:48 25-10-2023) Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека ... мифические либералы? ----- Почему мифические, вполне конкретные, у них официальное название организации есть, Свободная Россия. И фамилии, Ходоковский, Касьянов, Каспаров и другие известные лица. Чубайс или Мойше Израилевич, чуть более умный, он так открыто палиться не будет, но он тоже либерал. Есть чуть более глупый, поэтому сидит, но зато более смелый, тоже либерал
13:32:19 25-10-2023
Гость (10:10:48 25-10-2023) Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека ... Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, что парню дали награду за избиение кого-то?
14:37:58 25-10-2023
Гость (13:32:19 25-10-2023) Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, ... О других заслугах ничего не слышно было.
15:14:24 25-10-2023
Гость (13:32:19 25-10-2023) Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, ... Орден вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.
09:57:49 25-10-2023
Они не понимают, как это смешно.
09:59:45 25-10-2023
великий туран
10:08:26 25-10-2023
Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не стыдно" А мне вот стыдно становится, чем дальше тем больше.
12:34:22 25-10-2023
Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Из либералов будете?Стыдно у кого видно.
12:57:51 25-10-2023
Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... А мне вот стыдно становится --- ну так вы и не русский. Можно иметь русскую фамилию Пугачева, но быть не русской , а "гражданкой мира". Как минимум, Израиля. Уже тысячу лет назад таких называли "Иван не помнящий родства". Это не русские, какой-нибудь сложивший голову за Россию Багратион больше русский
13:19:57 25-10-2023
Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Причём на бабских машинах тоже писалось что она русский
13:43:51 25-10-2023
Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Значит, вы не русский. Вам сколько лет, когда призадумались на эту тему? Теперь остаётся выбрать себе другую нацию, ментально близкую! Как-то довелось слышать разговор. Мальчик лет 5ти спрашивает : «Мама, ты русская, папа татарин. А я кто?» Мать : « А сам как думаешь?». Тот сделал паузу, потом: «Думаю, что я русский». Ответ: «Значит, ты и есть русский». Человек в 5 лет уже в состоянии определиться, а некоторые до седины на груди всё не знают, кто они!
10:23:50 25-10-2023
Пора памятник при жизни ставить, и города вчесть героя называть.
10:39:03 25-10-2023
Правовое,демократическое, светское государство говорили они )
10:59:09 25-10-2023
кого из Адама готовят и на что?
14:42:06 25-10-2023
Гость (10:59:09 25-10-2023) кого из Адама готовят и на что?... Думаю, всем понятно, кого и на что готовят.
11:07:58 25-10-2023
ребенка лечить надо, на спорт, диету, на гормоны проверить..а они ему медальки лепят. Медальки от проблем с ожирением и прочим не спасают
11:19:27 25-10-2023
Правление бессменнейших - это феодализм в 21-м веке.
11:26:40 25-10-2023
Ну чтож, будем посмотреть, чем всё это закончится.
11:27:32 25-10-2023
был период в истории России, когда медальками друг-друга завешивали... в итоге ни кого ни одна медалька не спасла...
11:37:22 25-10-2023
Что вообще это значит , тарищи ?
11:42:27 25-10-2023
Феофан (11:37:22 25-10-2023) Что вообще это значит , тарищи ?... мир сходит с ума(
11:39:06 25-10-2023
У 15-летнего юноши на правой ноге пистолет игрушечный?
11:41:27 25-10-2023
Красавчик, под присмотром охраны избил беспомощного (хоть и виновного) человека в СИЗО. Звание Героя от таких кавалеров не становится стрёмным?
11:46:28 25-10-2023
Это просто позор. Становимся какой-то папуаской страной. У каждого князька свои побрякушки, туземцы бусы получают. Смешно и стыдно за страну, которая не дорожит наградами, а значит и настоящими героями.
12:28:54 25-10-2023
Можно мать-героиня вручить. Медалькой больше медалькой меньше
12:39:08 25-10-2023
В заголовке про сына, в тексте - про племянника. Кому вручили то??
13:00:55 25-10-2023
Гость (12:39:08 25-10-2023) В заголовке про сына, в тексте - про племянника. Кому вручил... Какая разница, каждому родственнику раздаст по медальке, чтобы не обидно было.
13:10:50 25-10-2023
Ну все в 16 лет можно уже и медаль героя вручать, а вообще то вместе с этим орденом Дуслык должны и орден За отвагу вручить!
13:15:58 25-10-2023
Годам к 30 и ордена вешать некуда будет, Леонид Ильич в гробу перевернется, а Северо корейские генералы сдохнут от зависти.
13:48:58 25-10-2023
Гость (13:15:58 25-10-2023) Годам к 30 и ордена вешать некуда будет, Леонид Ильич в гроб... И только казаки небрежно ухмыльнутся.
15:13:54 25-10-2023
Гость (13:48:58 25-10-2023) И только казаки небрежно ухмыльнутся.... У казаков медали и ордена за доблесть отцов, а этому за что?
14:49:02 25-10-2023
Тошнииит.
20:29:54 25-10-2023
Дурдом!!!!!!!!!!
09:22:19 26-10-2023
А самому то ему как? не противно? еще показуха на всю стану.. а папанька демонстрирует кто тут главный?