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Глава Татарстана вручил 15-летнему сыну Кадырова орден "Дуслык"

Вторую по значимости награду республики вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия

25 октября 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: t.me/adelimkhanov_95
Фото: t.me/adelimkhanov_95

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден "Дуслык". Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов, это вторая по значимости награда в республике.

Орден вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

"Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича! С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина", – подчеркнул Делимханов.Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минниханова и рассказал, что 24 октября глава Татарстана приехал в Чечню с рабочим визитом.

Напомним, что 7 октября Адаму Кадырову присвоили высшее звание Чечни – Герой Чеченской Республики. Делимханов отмечал, что молодой человек добился "особенных успехов" в спорте, поскольку одержал ряд побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.

награды

Комментарии 37

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Гость

09:54:22 25-10-2023

Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет

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Гость

10:00:31 25-10-2023

Гость (09:54:22 25-10-2023) Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет... ещё не вечер. есть там такие серые волки...

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Гость

10:10:48 25-10-2023

Гость (09:54:22 25-10-2023) Либералы надеялись, что Татарстан в оппозицию уйдет... Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека в СИЗО. А за попытку осудить это извиняются и дают ещё одно звание. Вас интересуют только какие-то мифические либералы?

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Гость

13:07:33 25-10-2023

Гость (10:10:48 25-10-2023) Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека ... мифические либералы? ----- Почему мифические, вполне конкретные, у них официальное название организации есть, Свободная Россия. И фамилии, Ходоковский, Касьянов, Каспаров и другие известные лица. Чубайс или Мойше Израилевич, чуть более умный, он так открыто палиться не будет, но он тоже либерал. Есть чуть более глупый, поэтому сидит, но зато более смелый, тоже либерал

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Гость

13:32:19 25-10-2023

Гость (10:10:48 25-10-2023) Т.е в ситуации когда звание героя дают за избиение человека ... Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, что парню дали награду за избиение кого-то?

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Гость

14:37:58 25-10-2023

Гость (13:32:19 25-10-2023) Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, ... О других заслугах ничего не слышно было.

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Гость

15:14:24 25-10-2023

Гость (13:32:19 25-10-2023) Эта тема настойчиво суется в повестки дня. С чего вы взяли, ... Орден вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

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Гость

09:57:49 25-10-2023

Они не понимают, как это смешно.

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Гость

09:59:45 25-10-2023

великий туран

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Гость

10:08:26 25-10-2023

Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не стыдно" А мне вот стыдно становится, чем дальше тем больше.

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Гость

12:34:22 25-10-2023

Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Из либералов будете?Стыдно у кого видно.

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Гость

12:57:51 25-10-2023

Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... А мне вот стыдно становится --- ну так вы и не русский. Можно иметь русскую фамилию Пугачева, но быть не русской , а "гражданкой мира". Как минимум, Израиля. Уже тысячу лет назад таких называли "Иван не помнящий родства". Это не русские, какой-нибудь сложивший голову за Россию Багратион больше русский

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Гость

13:19:57 25-10-2023

Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Причём на бабских машинах тоже писалось что она русский

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Гость

13:43:51 25-10-2023

Гость (10:08:26 25-10-2023) Была одно время мода, на машинах клеить "я русский мне не ст... Значит, вы не русский. Вам сколько лет, когда призадумались на эту тему? Теперь остаётся выбрать себе другую нацию, ментально близкую! Как-то довелось слышать разговор. Мальчик лет 5ти спрашивает : «Мама, ты русская, папа татарин. А я кто?» Мать : « А сам как думаешь?». Тот сделал паузу, потом: «Думаю, что я русский». Ответ: «Значит, ты и есть русский». Человек в 5 лет уже в состоянии определиться, а некоторые до седины на груди всё не знают, кто они!

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Василий

10:23:50 25-10-2023

Пора памятник при жизни ставить, и города вчесть героя называть.

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Гость

10:39:03 25-10-2023

Правовое,демократическое, светское государство говорили они )

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Гость

10:59:09 25-10-2023

кого из Адама готовят и на что?

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Гость

14:42:06 25-10-2023

Гость (10:59:09 25-10-2023) кого из Адама готовят и на что?... Думаю, всем понятно, кого и на что готовят.

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Гость

11:07:58 25-10-2023

ребенка лечить надо, на спорт, диету, на гормоны проверить..а они ему медальки лепят. Медальки от проблем с ожирением и прочим не спасают

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Гость

11:19:27 25-10-2023

Правление бессменнейших - это феодализм в 21-м веке.

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Гость

11:26:40 25-10-2023

Ну чтож, будем посмотреть, чем всё это закончится.

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Гость

11:27:32 25-10-2023

был период в истории России, когда медальками друг-друга завешивали... в итоге ни кого ни одна медалька не спасла...

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Феофан

11:37:22 25-10-2023

Что вообще это значит , тарищи ?

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Гость

11:42:27 25-10-2023

Феофан (11:37:22 25-10-2023) Что вообще это значит , тарищи ?... мир сходит с ума(

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Гость

11:39:06 25-10-2023

У 15-летнего юноши на правой ноге пистолет игрушечный?

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Гость

11:41:27 25-10-2023

Красавчик, под присмотром охраны избил беспомощного (хоть и виновного) человека в СИЗО. Звание Героя от таких кавалеров не становится стрёмным?

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гость 1

11:46:28 25-10-2023

Это просто позор. Становимся какой-то папуаской страной. У каждого князька свои побрякушки, туземцы бусы получают. Смешно и стыдно за страну, которая не дорожит наградами, а значит и настоящими героями.

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Гость

12:28:54 25-10-2023

Можно мать-героиня вручить. Медалькой больше медалькой меньше

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Гость

12:39:08 25-10-2023

В заголовке про сына, в тексте - про племянника. Кому вручили то??

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Гость

13:00:55 25-10-2023

Гость (12:39:08 25-10-2023) В заголовке про сына, в тексте - про племянника. Кому вручил... Какая разница, каждому родственнику раздаст по медальке, чтобы не обидно было.

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Гость

13:10:50 25-10-2023

Ну все в 16 лет можно уже и медаль героя вручать, а вообще то вместе с этим орденом Дуслык должны и орден За отвагу вручить!

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Гость

13:15:58 25-10-2023

Годам к 30 и ордена вешать некуда будет, Леонид Ильич в гробу перевернется, а Северо корейские генералы сдохнут от зависти.

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Гость

13:48:58 25-10-2023

Гость (13:15:58 25-10-2023) Годам к 30 и ордена вешать некуда будет, Леонид Ильич в гроб... И только казаки небрежно ухмыльнутся.

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Гость

15:13:54 25-10-2023

Гость (13:48:58 25-10-2023) И только казаки небрежно ухмыльнутся.... У казаков медали и ордена за доблесть отцов, а этому за что?

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Гость

14:49:02 25-10-2023

Тошнииит.

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Гость

20:29:54 25-10-2023

Дурдом!!!!!!!!!!

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Гость

09:22:19 26-10-2023

А самому то ему как? не противно? еще показуха на всю стану.. а папанька демонстрирует кто тут главный?

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