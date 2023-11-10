Спасатели извлекли мужчину из кабины грузовика, смявшейся при ДТП в Алтайском крае
Грузовой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Водитель оказался плотно зажат в кабине
10 ноября 2023, 20:23, ИА Амител
Спасательная операция потребовалась, чтобы оказать помощь водителю грузовика, перевернувшегося на трассе в районе Новоалтайска. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, кабину автомобиля пришлось поднимать при помощи гидравлического инструмента.
Грузовой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Водитель оказался плотно зажат в кабине.
"При помощи гидравлического инструмента мы приподняли кабину, предотвратили дальнейшее сдавливание. Затем на место прибыл кран, с помощью которого мужчина был окончательно освобожден", – рассказал начальник караула 26 пожарно-спасательной части Николай Суковатов.Пострадавшего с травмами передали медикам для дальнейшей госпитализации.
22:15:21 12-11-2023
Вряд ли он сначала в столб, а потом перевернулся. Столб был за оградой. А за ограду он попал, потому что ехал по круговой траектории и центробежной силой его перевернуло и выбросило за ограду.