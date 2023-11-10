Грузовик перевернулся на трассе в Алтайском крае
На месте работали сотрудники скорой помощи
10 ноября 2023, 18:11, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На Бийской трассе в Алтайском крае перевернулся грузовик. Кадры с места происшествия опубликовали в группе "В курсе 22".
На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента пока неизвестны.
Напомним, что 7 ноября девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 – его водитель и пассажир получили травмы.
18:43:45 10-11-2023
На Бийской трассе перед праздниками в такой же позе автокран лежал. Дорога смерти.