Грузовик перевернулся на трассе в Алтайском крае

На месте работали сотрудники скорой помощи

10 ноября 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На Бийской трассе в Алтайском крае перевернулся грузовик. Кадры с места происшествия опубликовали в группе "В курсе 22".

На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, что 7 ноября девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 – его водитель и пассажир получили травмы.