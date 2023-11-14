Новый гуманитарный груз из Барнаула отправили в зону СВО для бойцов с Алтая

Помощь военнослужащим собирали волонтеры и неравнодушные жители, а с доставкой 60-тонной посылки на двух фурах помог депутат АКЗС Максим Банных

14 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: Максим Платонов

13 ноября очередной гуманитарный груз из Барнаула отправили в зону проведения специальной военной операции. Партию с инструментами и оборудованием для бойцов с Алейской военной части сформировало волонтерское движение "Сибирь своих не бросает", а с доставкой помог депутат АКЗС Максим Банных.

Помощь военнослужащим собирали волонтеры и неравнодушные жители. В посылку весом 60 тонн, которая поехала в зону СВО на двух фурах, вошли спецсредства, одежда, различные инструменты, средства гигиены, продукты питания. Ориентировочно грузовики будут на месте уже через четыре дня.

"Огромную благодарность хочу выразить от лица бойцов жителям Алтайского края, всем неравнодушным людям, Банных Максиму Анатольевичу за доставку груза в зону СВО. Мы русские, своих не бросаем", – сказал куратор волонтерской группы Алексей Кушнарев.Отметим, что движение "Сибирь своих не бросает" начало свою деятельность в октябре 2022 года в Алейске. За это время в зону СВО они отправили около 20 грузов, а сегодня за группой стоит уже более 700 человек.