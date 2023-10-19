Общественники привезли солдатам автомобили, трактор и другую помощь

19 октября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Поездка алтайского отделения Народного фронта в Донбасс / Фото: телеграм-канал Народного фронта

Представители алтайского отделения Народного фронта посетили с рабочей поездкой ДНР и ЛНР. Общественники передали солдатам автомобили, спецтехнику и медикаменты, разгружали фуры с гуманитарной помощью для бойцов и мирных жителей и встретились с мобилизованными жителями края. О поездке amic.ru рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

"Мы обеспечивали доставку груза"

В Донбасс отправились трое представителей краевого отделения Народного фронта. В их числе – руководитель алтайского исполкома Народного фронта Сергей Войтюк и общественник и депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Они поехали в ЛДНР через Москву и Ростов.

"Обычная поездка: сначала самолетом до Москвы, потом поездом до Ростова, а из Ростова уже поехали до Луганска. Можно, конечно, добираться сразу на автобусе из Москвы до Луганска. Правда, это очень долго. Таможню мы прошли без вопросов. Перемещались с сопровождением, без него никуда", – пояснил Войтюк.

В Славяносербском районе ЛНР и на Бахмутском направлении ДНР общественники встретили и разгрузили две фуры с помощью для бойцов и мирных жителей, отметил Войтюк.

Поездка алтайского отделения Народного фронта в Донбасс / Фото: телеграм-канал Народного фронта

Из Алтайского края в ЛДНР при поддержке предпринимателей и администрации Барнаула удалось отправить трактор, гумпомощь и медикаменты. От волонтерской организации "Весточка из дома" из региона в Донбасс привезли два автомобиля, столько же машин передал бойцам алтайский Народный фронт.

"Мы обеспечивали доставку груза. Сначала пришла машина с трактором. Также встречали в ЛНР две фуры, сборный груз от добровольческих организаций Алтайского края, "Единой России", Народного фронта, организаций Алтайского края. В одной из них были автомобили от группы "Весточки из дома", также там находились маскировочные сети, печки, медикаменты и другие вещи. Два автомобиля стояли во второй фуре от Народного фронта. Там же был и гуманитарный груз от предпринимателей. Совместно с администрацией также мы отправляли крупы для мирного населения Славяносербского района", – рассказал Войтюк.

Что еще общественники делали в ЛДНР?

Кроме доставки грузов, представители алтайского Народного фронта встретились с жителями Славяносербского района, разбирались в их проблемах и посетили школу в селе Трехизбенка недалеко от поселка Славяносербск, которую восстанавливали строители из Алтайского края.

Также состоялись встречи с мобилизованными из Алтайского края и с врачами Славяносербского района. В медсанбат общественники также привезли помощь из региона.

Поездка алтайского отделения Народного фронта в Донбасс / Фото: телеграм-канал Народного фронта

"Поддержка необходима"

Сергей Войтюк отработал в Донбассе пять дней и вернулся в Барнаул 17 октября. Кристина Юстус еще продолжает трудиться в ЛДНР. Сейчас Народный фронт уже начал формировать новую партию груза для отправки в Донбасс, отметил руководитель краевого исполкома ОНФ в крае.

По словам Войтюка, сейчас фуры от Народного фронта уходят из региона раз в три недели. В них везут легковые автомобили, гумпомощь и посылки для солдат. И помощь солдатам сейчас очень нужна, подчеркнул Войтюк.

"Поддержка необходима. Здесь это так не ощущается, но надо тылу усиливаться и понимать, что потребности значительные и их лучше покрывать всем миром. Нужны тепловизоры, антидроны. Все меняется, то, что еще два месяца назад работало, сейчас не работает. По оборудованию, по средствам связи есть вопросы, для выполнения задач нужна мобильная техника. Помощь ценится и важна, поэтому отправления еще будут", – пояснил Войтюк.

Что происходит в ЛДНР?

По словам Войтюка, сейчас в ЛДНР близко к линии фронта можно часто увидеть следы разрушений, обгоревшую технику, полевые госпитали и другие признаки боевых действий.

Сергей Войтюк / Скриншот из видео в телеграм-канале Народного фронта

Однако в Славяносербском районе и в других местах, которые находятся подальше от нее, ситуация больше напоминает мирную жизнь. Так, отметил руководитель краевого исполкома ОНФ, там идет масштабный ремонт дорог, появляется инфраструктура.

"Что касается Славяносербского района, помощь Алтайского края там чувствуется, потребностей у них становится меньше. И если раньше это был подшефный район, сейчас он по факту стал районом-побратимом. Это и правильно", – подчеркнул Войтюк.

Однако, отметил он, "хлопки" местные жители все еще слышат и к ним они уже привыкли. Правда, общественники под обстрел за всю поездку не попали. Так что поездка прошла без чрезвычайных происшествий, отметил Войтюк.