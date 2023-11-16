Два автобуса столкнулись в центре Барнаула

Пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств, а движение на участке оказалось затруднено

16 ноября 2023, 20:07, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Катунь 24".

Автобус маршрута № 2 столкнулся с маршрутным такси № 80 на повороте. Пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств, а движение на перекрестке оказалось затруднено.

Причины происшествия неизвестны. О пострадавших в аварии не сообщается.