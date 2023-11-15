Сотрудники ГАИ обратились к барнаульцам после гибели девочки в ДТП

Ведомство призвало автомобилистов снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам

15 ноября 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям и пешеходам после смертельного ДТП с восьмилетней девочкой на улице Аванесова. Ведомство призвало автомобилистов снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Наиболее опасным считается время, когда люди спешат на работу или домой – утром и вечером. Инспекторы призвали проявить максимальную внимательность и осторожность – как в темное время суток, так и в непогоду.

Также в ГАИ напомнили пешеходам, что переходить дорогу нужно лишь тогда, когда все автомобили остановились. При этом при пересечении проезжей части стоит продолжать следить за обстановкой. Дополнительной мерой безопасности является ношение световозвращающих элементов, которые позволят водителям заблаговременно заметить пешехода и остановиться.

Напомним, что вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка попала в больницу. Возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.