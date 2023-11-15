Сотрудники ГАИ обратились к барнаульцам после гибели девочки в ДТП
Ведомство призвало автомобилистов снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам
15 ноября 2023, 23:34, ИА Амител
В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям и пешеходам после смертельного ДТП с восьмилетней девочкой на улице Аванесова. Ведомство призвало автомобилистов снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.
Наиболее опасным считается время, когда люди спешат на работу или домой – утром и вечером. Инспекторы призвали проявить максимальную внимательность и осторожность – как в темное время суток, так и в непогоду.
Также в ГАИ напомнили пешеходам, что переходить дорогу нужно лишь тогда, когда все автомобили остановились. При этом при пересечении проезжей части стоит продолжать следить за обстановкой. Дополнительной мерой безопасности является ношение световозвращающих элементов, которые позволят водителям заблаговременно заметить пешехода и остановиться.
Напомним, что вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка попала в больницу. Возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.
23:50:43 15-11-2023
Золотые слова: переходить когда убедились что тебя пропускают! и пересекая проезжую часть, продолжать следить...! Заметили пешеходы!? По пешеходному переходу, вы Пересекаете Проезжую Часть!!! А не гуляете по тротуару!
08:10:17 16-11-2023
Гость (23:50:43 15-11-2023) Золотые слова: переходить когда убедились что тебя пропускаю... А как и с какой скоростью вы должны проезжать пешеходный переход?Нормы ПДД это пустой звук?Надо приучить водителей из Барнаула правильно проезжать пешеходные переходы.С этим работа глубоко запущена.
08:30:18 16-11-2023
Афиноген (08:10:17 16-11-2023) А как и с какой скоростью вы должны проезжать пешеходный пер... С какой надо, с такой и проезжаем!
09:57:30 16-11-2023
Афиноген (08:10:17 16-11-2023) А как и с какой скоростью вы должны проезжать пешеходный пер... Согласен абсолютно, потому что, как правило, на пешеходных переходах зачастую даже не останавливаются авто! А ГАИ НИКОГДА не контролируют почему-то эти опасные места!!!!!!!!!!!!
10:17:37 16-11-2023
Если пешеход погиб в наушниках-туда ему и дорога.
14:40:31 16-11-2023
Гость (10:17:37 16-11-2023) Если пешеход погиб в наушниках-туда ему и дорога.... а если пешеход глухой или слепой, то надо было при рождении туда отправить на ваш взгляд?
14:14:19 16-11-2023
Гость (23:50:43 15-11-2023) Золотые слова: переходить когда убедились что тебя пропускаю... А как убедиться? Если водитель, вроде, притормозил. Выходишь на проезжую часть - а он вдруг жмёт газ и перед носом проносится? ненормальных за рулем полно! И ждать, пока ВСЕ остановятся - тоже не вариант. Первый ряд встал, второй - продолжает ехать, типа проскочит. Ждать, пока второй тоже остановится? Так первый поедет, типа пешеход же не переходит через ПП. Такое впечатление, что у водителей в заднице зудит, им пропустить пешеходов - ну крайне тяжело.
01:26:26 16-11-2023
Обратитесь лучше к городской администрации - когда начнут строить подземные переходы вместо идиотского налепления зебр и сороковок?
05:26:14 16-11-2023
А барнаульцы и барнаулки призывают ГАИшников выйти на дороги и реально потрудиться, а не просиживать зады в уютных кабинетах. И не перекладывать свои обязанности на карательные камеры. В первую очередь инспектора должны предотвращает преступления, а не заниматься поборами с камер.
06:47:53 16-11-2023
Гость (05:26:14 16-11-2023) А барнаульцы и барнаулки призывают ГАИшников выйти на дороги... Не нарушай и поборов не будет. От наличия живого гайца что изменится? Ты его увидишь и испугаешься штрафа? Так и про камеры все знают где они расположены, однако все равно нарушают, хоть и знают, что штраф обязательно придет. Пешик из мяса, он гражданский, ты же движешься в железном авто в несколько тонн весом. Ты знаешь где могут быть проблемные участки. Ты отвечаешь за источник повышенной опасности. Ты учился и сдавал экзамен, тебе документ на право вождения выдали. Пешик ничего из этого не проходил. На ком больше ответственности?
07:19:49 16-11-2023
Гость (06:47:53 16-11-2023) Не нарушай и поборов не будет. От наличия живого гайца что и... Ты про камеры знаешь а про расстановку полицаев по городу тебе ни одна программа не расскажет. А что касаемо штрафов с камер, то они приходят лохам. Нынче куча приложений даже антирадар не нужен
07:54:35 16-11-2023
Гость (07:19:49 16-11-2023) Ты про камеры знаешь а про расстановку полицаев по городу те... Ну, здравствуй, нелох. Расскажи нам как ты под камерами нарушаешь, а штраф тебе не приходит. Очень интересно послушать.
08:15:09 16-11-2023
Гость (07:54:35 16-11-2023) Ну, здравствуй, нелох. Расскажи нам как ты под камерами нару... Здоровей видали. Я ПДД не нарушаю . А если ошибаюсь то прощают.
11:27:35 16-11-2023
Гость (07:54:35 16-11-2023) Ну, здравствуй, нелох. Расскажи нам как ты под камерами нару... Я вот не знаю как, но все лето целыми днями ездил и за стоп-линии, и по выделенке. Один раз всего пришел штраф с Калинина, где я всю ее вдоль по выделенке проехал. Впечатление - камеры просто не работают.
08:18:50 16-11-2023
Гость (06:47:53 16-11-2023) Не нарушай и поборов не будет. От наличия живого гайца что и... Ответственность может быть только за себя. Водитель отвечает за свои действия, пешеход за свои. Последствия столкновения, 100% более тяжелые для пешеходов, поэтому абсолютно непонятно, почему пешеход может позволить себе расслабиться на пешеходнике. Очень глупо.
14:18:19 16-11-2023
Гость (08:18:50 16-11-2023) Ответственность может быть только за себя. Водитель отвечает... Вот поэтому наказание водителей должно быть настолько строгим, чтобы водитель тоже боялся нарушать. Лишение прав, например (на время, навсегда).
14:16:43 16-11-2023
Гость (05:26:14 16-11-2023) А барнаульцы и барнаулки призывают ГАИшников выйти на дороги... Не, камеры тоже нужны. Побольше и везде.
07:21:08 16-11-2023
Не призывать, а карать, тех кто не сбавляет скорость перед пешеходным переходом!
08:38:52 16-11-2023
Гость (07:21:08 16-11-2023) Не призывать, а карать, тех кто не сбавляет скорость перед п... Надо не только сбросить скорость, но и посмотреть в сторону приближающегося транспорта. Убедиться, что он остановился, и только потом начать переходить проезжую часть.
08:52:51 16-11-2023
Гость (07:21:08 16-11-2023) Не призывать, а карать, тех кто не сбавляет скорость перед п... А пешеходов, которые неглядя выползают на переход, и ползут ПЕРЕСЕКАЯ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ! К ним что применять!? Тоже к каждому гражданина милицейского поставить!?
14:23:09 16-11-2023
Гость (08:52:51 16-11-2023) А пешеходов, которые неглядя выползают на переход, и ползут ... Ты смотри-ка! У тебя зудит что-ли в заду? Пешеход идет с той скоростью, с которой может. Он не должен бежать через ПП, лишь бы ты лишнюю секунду не простоял перед ПП.
09:09:57 16-11-2023
Перед каждым ПП знак 40 и камеру, воспитать водятлов можно только рублем.
09:47:08 16-11-2023
Гость (09:09:57 16-11-2023) Перед каждым ПП знак 40 и камеру, воспитать водятлов можно т... Эт точно, и пешеходов будет возможно штрафовать, вылетающих не глядя на пешеходный переход, с телефоном в руках, в наушниках. Только рублем можно приучить пешехода остановится, оглядеться, убедиться, что его пропускают, а уж потом выходить на переход.
10:16:21 16-11-2023
Гость (09:47:08 16-11-2023) Эт точно, и пешеходов будет возможно штрафовать, вылетающих ... А особенно самокатчиков и велосипедистов.
10:32:52 16-11-2023
Гость (09:09:57 16-11-2023) Перед каждым ПП знак 40 и камеру, воспитать водятлов можно т... тя и 40 не спасет если ты неглядя по переходу пойдешь как по бродвею, уткнувшись в телефон
11:06:21 16-11-2023
Гость (10:32:52 16-11-2023) тя и 40 не спасет если ты неглядя по переходу пойдешь как по... При 40 больше шансов выжить, а вот при 80 точно боты завернешь.
10:36:20 16-11-2023
Хочется сказать спасибо, тем пешеходам, что внимательно переходят улицу. Которые дожидаются что их пропустят. Которые пусть взглядом, кивком головы или взмахом руки, благодарят.
10:45:01 16-11-2023
Гость (10:36:20 16-11-2023) Хочется сказать спасибо, тем пешеходам, что внимательно пере... пожалуйста). это я киваю и машу рукой.
10:49:30 16-11-2023
Гость (10:36:20 16-11-2023) Хочется сказать спасибо, тем пешеходам, что внимательно пере... Скорее всего, это водители. Сам поступаю так же. Уважение к другим участникам дорожного движения должно быть. И, на самом деле, хамов-водителей не так много. Просто именно они запоминаются из общего потока. А вот умных и понимающих пешеходов реально мало. Правильно переходить проезжую часть, убедившись в безопасности, проглядывая каждый ряд - единицы. Вот сколько водителей на красный едет? Пара отморозков. А пешеходов прёт? Чуть ли не каждый второй, они ж не лошары ждать 15 секунд. Культура водителя начинается с культуры пешехода. Те, кто не в состоянии усвоить простые обязанности пешехода, тот и на ПДД за рулём забивать будет.
13:44:21 16-11-2023
Гость (10:49:30 16-11-2023) Скорее всего, это водители. Сам поступаю так же. Уважение к ... Согласен с Вами на все 10000000000! Абсолютно верно написано!
14:08:21 16-11-2023
Расскажите мне, граждане водители, кто дал право некоторым из вас ездить по выделенке для ОТ? И сильно ли вы удивитесь, если я залезу к вам в машину, если вы притормозите? Вы же общественный транспорт, так?
14:20:52 16-11-2023
Гость (10:49:30 16-11-2023) Скорее всего, это водители. Сам поступаю так же. Уважение к ... Полно неадекватных водителей! Попробуйте перейти пешеходный перед в районе Галакси вечером в час пик. Там важдый второй водитель - как с катушек сорвался. Несется, закатив зенки, домой спешит. Никого и ничего не видит.
14:27:24 16-11-2023
Гость (14:20:52 16-11-2023) Полно неадекватных водителей! Попробуйте перейти пешеходный ... что ты несешь? вечером в час пик по строителей машины ползут. это раз. (я там периодически строителей перехожу в районе азс роснефть. даже не ускоряясь. дожидаюсь когда все полосы колом встают и иду спокойно) и два. в районе галакси все пешеходные переходы располагаются возле светофоров.
14:47:03 16-11-2023
Гость (14:27:24 16-11-2023) что ты несешь? вечером в час пик по строителей машины ползут... нет, не все переходы возле светофоров. это раз. второе: две полосы ползут, тут спорить не буду, а вот третья как ехала, так и едет и никакие пешеходы им не помеха.
15:29:00 16-11-2023
Гость (14:27:24 16-11-2023) что ты несешь? вечером в час пик по строителей машины ползут... Не все, посмотри карту. Мы, видимо, переходим через разные ПП.
14:15:35 16-11-2023
Гость (10:36:20 16-11-2023) Хочется сказать спасибо, тем пешеходам, что внимательно пере... Благодарить за то, что водитель соизволил пропустить пешехода на пешеходном переходе? :-) Да вы, батенька, барин! В ножки вам не поклониться еще? :-)
14:35:46 16-11-2023
Гость (14:15:35 16-11-2023) Благодарить за то, что водитель соизволил пропустить пешеход... Вот в Вас абсолютно нет уважения к другим участникам движения. И водитель из Вас будет хам. Барин, в ножки поклониться - всё это выдаёт очень глупую и истеричную личность. По поводу перехода у галактики - в час пик там нестись некуда - все колом стоят. Но если и нет - подходите к переходу, ОСТАНАВЛИВАЕТЕСЬ, смотрите, что водитель, двигающийся первым рядом снижает скорость, вплоть до остановки авто. Только тогда начинаете движение. Смотрите на второй ряд, что машина снижает скорость или остановилась, смотрите третий ряд аналогично. Это максимально безопасный способ перехода. И помните, что Ваша жизнь и здоровье зависит, в первую очередь, от ВАШИХ действий. Независимо, с какой стороны руля Вы находитесь. Не благодарите. Скорее всего, не поймёте ничего.
15:31:10 16-11-2023
Гость (14:35:46 16-11-2023) Вот в Вас абсолютно нет уважения к другим участникам движени... У меня есть уважение. Но не раболепство. Я как пешеход часто пропускаю авто перед ПП, если имею такую возможность (чуть отхожу от края проезжей части и рукой машу, чтобы проезжали). А вот водители, к сожалению, часто не пропускают через ПП, хотя обязаны.
15:32:05 16-11-2023
Гость (14:35:46 16-11-2023) Вот в Вас абсолютно нет уважения к другим участникам движени... И не надо МЕНЯ учить, как мне переходить дорогу =) У меня огромный опыт. Лучше ПДД перечитайте, вам полезно.
15:50:48 16-11-2023
Гость (15:32:05 16-11-2023) И не надо МЕНЯ учить, как мне переходить дорогу =) У меня ог... Говорю же. Глупая и истеричная личность. МЕНЯ. Смешно, Ваше Императорское Величество.
14:14:51 16-11-2023
Не нужно забывать, что у пешехода может быть слабое зрение.
14:19:07 16-11-2023
Гость (14:14:51 16-11-2023) Не нужно забывать, что у пешехода может быть слабое зрение.... Да, пешеходы разные бывают. Им проходить мед.комиссию, в отличие от водителей, не нужно.
14:23:27 16-11-2023
Нужны не камеры и не ГАИшники на дорогах Нужна жестокость и публичность наказания тех кто сел за руль пьяный, тех кто уехал с места ДТП бросив раненых, тех кто стал убегать от ГИБДД создав опасную ситуацию на дороге 25 лет тюрьмы и полная конфискация всего имущества в пользу государства -вот что надо для таких И во вторых должна быть продемонстрирована неотвратимость наказания. То есть тебя и через 30 лет найдут и посадят безо всяких сроков давности
15:11:45 16-11-2023
гражданин (14:23:27 16-11-2023) Нужны не камеры и не ГАИшники на дорогах Нужна жестокость и ... Согласен. Но наказывать нужно всех. Перешёл в неположенном месте - полторашечку государству отдай. Перестроился без поворотника? Полторашечку отдай. И т.д.
14:43:00 16-11-2023
В США выезд на перекрёсток и торчание там наказывается штрафом в 500 грин. Нам надо ввести подобное.
23:55:12 16-11-2023
В данной конкретной трагедии на ул. Аванесова (она далеко не первая на этом участке) виноваты не пешеходы - бабушка с внучкой, а те водители, которые не понимают, что если остановилось два ряда машин, значит, для этого есть причина, а именно знак пешеходный переход" и люди на нем. Кроме того, там очень плохая освещенность дороги вечером и ночью, и нет ни одного светофора на участке от ул. Ломоносова до пересечения с ул. Ползунова под Горой, людей просто плохо видно. Это позволяет водителям разгонятся, хотя там везде висит знак "ограничение скорости 40 км/ч". Удивляет другое: неужели люди за рулем не понимают, что они едут по жилому кварталу, а не по лесу или трассе, поэтому нужно держать ногу на тормозе, а не давить на газ?
07:24:39 17-11-2023
В городе Барнеаполь очень тяжело водить авто. Уже через 15-20 мин вождения вспоминаешь администрацию, дорожников, гаишников, родословную глухих и слепых пешеходов... Знаков море, пешеходных океан, дороги узкие, все продуманно с точностью наоборот. Зимой вааще финиш.
09:01:29 17-11-2023
Гость (07:24:39 17-11-2023) В городе Барнеаполь очень тяжело водить авто. Уже через 15-2... Ходи пешком.