Подросток и его, предположительно, младший брат ушли в неизвестном направлении 15 ноября

17 ноября 2023, 00:02, ИА Амител

Два мальчика пропали в Барнауле. Ориентировку о поиске опубликовали в сообществе "Лиза Алерт Алтайский край".

Дети ушли в неизвестном направлении вчера, 15 ноября. Первый, девятилетний мальчик, ростом 120 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, разноцветные кроссовки и салатовую шапку.

Второму мальчику – 14 лет. Рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черную шапку.

Тем, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Отметим, что ориентировку распространили и по родительским чатам. Как сообщил корреспондент amic.ru, мальчики ушли из дома на проспекте Комсомольском. Отмечалось, что старший ребенок имеет особую примету – косолапая походка.