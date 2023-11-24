Обь в Барнауле может покрыться льдом рекордно поздно из-за теплой погоды

Самый поздний ледостав на реке фиксировали 26 ноября

24 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ледостав на Оби в районе Барнаула в 2023 году может случиться рекордно поздно из-за теплой погоды. Об этом "Толку" рассказала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

По ее информации, средняя многолетняя дата ледостава на Оби в Барнауле – 10 ноября. Самый ранний ледостав на реке фиксировали 16 октября, а самый поздний – 26 ноября.

По мнению специалиста, в этом году Обь не покроется льдом "еще долго", так как для этого необходимо две-три ночи с морозами -15…-20 градусов. Плюсовые температуры в регионе будут преобладать примерно до 7 декабря.