Причиной задержки рейса Барнаул — Москва стала техническая неисправность самолета

Вылет перенесли на 20:00. Всего посадки ждут 142 пассажира, из которых трое — дети

27 ноября 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Причиной задержки вылета рейса Барнаул – Москва из международного аэропорта имени Титова стала техническая неисправность самолета авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Барнаульская прокуратура сообщила, что задержка уже превышает 10 часов. Изначально вылет был запланирован на 09:45, однако его перенесли на 20:00. Всего рейса ждут 142 пассажира, из которых трое – дети.

"Барнаульской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", – добавили в ведомстве. Граждан призвали в случае нарушения их прав обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.