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Самолет до Москвы задержали в барнаульском аэропорту

Причиной стали неназванные технические проблемы

27 ноября 2023, 11:03, ИА Амител

Авиарейс в Москву задержали утром 27 ноября в аэропорту Барнаула. Как сообщает "Катунь 24", всем пассажирам аннулировали билеты.

По предварительной информации, рейс задержали до 18:00 – причиной стали неназванные технические проблемы. Информация о новом времени вылета подтверждается и на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что в конце октября в Барнауле произошла массовая задержка рейсов из города – тогда взлететь не смогли пять самолетов. Причиной стала плохая видимость из-за сильного тумана.

Барнаул Москва Аэропорт самолёт

Комментарии 9

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Гость

11:34:15 27-11-2023

неназванные технические проблемы - так можно???

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Гость

12:00:20 27-11-2023

А зачем называть технические проблемы, что об этого изменится. Самолет полетит? Главное, что технические проблемы выявлены на земле, а в не полете...

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Гость

12:34:00 27-11-2023

Гость (12:00:20 27-11-2023) А зачем называть технические проблемы, что от этого изменитс... Может люди задумаются, почему возникли эти проблемы, можно ли было этого избежать, и как не допустить их в будущем.

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Гость

14:15:08 27-11-2023

Гость (12:34:00 27-11-2023) Может люди задумаются, почему возникли эти проблемы, можно л... не тех призываете "задуматься и не допустить". А кому надо давно задумались и допустили. Но они не летают на том хламе, на котором полетите вы

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Гость

12:18:02 27-11-2023

Почему не написали какой авиакомпании? Без этого новость ни о чем.

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Гость

13:21:48 27-11-2023

"Аэрофлот"

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Гость

12:29:44 27-11-2023

Что значит аннулировали билеты? Рейс всего лишь задержан. Авиакомпания обязана обеспечить перелет всем пассажирам рейса, пусть и с задержкой.

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Гость

13:15:55 27-11-2023

А чего не написали что это Аэрофлот? Или "нацпера" курощать нельзя ?

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Гость

13:18:46 27-11-2023

Судя известному отслеживателю аэропланов. Это или аэрофлот или победа

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