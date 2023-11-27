Самолет до Москвы задержали в барнаульском аэропорту
Причиной стали неназванные технические проблемы
27 ноября 2023, 11:03, ИА Амител
Авиарейс в Москву задержали утром 27 ноября в аэропорту Барнаула. Как сообщает "Катунь 24", всем пассажирам аннулировали билеты.
По предварительной информации, рейс задержали до 18:00 – причиной стали неназванные технические проблемы. Информация о новом времени вылета подтверждается и на онлайн-табло аэропорта.
Напомним, что в конце октября в Барнауле произошла массовая задержка рейсов из города – тогда взлететь не смогли пять самолетов. Причиной стала плохая видимость из-за сильного тумана.
11:34:15 27-11-2023
неназванные технические проблемы - так можно???
12:00:20 27-11-2023
А зачем называть технические проблемы, что об этого изменится. Самолет полетит? Главное, что технические проблемы выявлены на земле, а в не полете...
12:34:00 27-11-2023
Гость (12:00:20 27-11-2023) А зачем называть технические проблемы, что от этого изменитс... Может люди задумаются, почему возникли эти проблемы, можно ли было этого избежать, и как не допустить их в будущем.
14:15:08 27-11-2023
Гость (12:34:00 27-11-2023) Может люди задумаются, почему возникли эти проблемы, можно л... не тех призываете "задуматься и не допустить". А кому надо давно задумались и допустили. Но они не летают на том хламе, на котором полетите вы
12:18:02 27-11-2023
Почему не написали какой авиакомпании? Без этого новость ни о чем.
13:21:48 27-11-2023
"Аэрофлот"
12:29:44 27-11-2023
Что значит аннулировали билеты? Рейс всего лишь задержан. Авиакомпания обязана обеспечить перелет всем пассажирам рейса, пусть и с задержкой.
13:15:55 27-11-2023
А чего не написали что это Аэрофлот? Или "нацпера" курощать нельзя ?
13:18:46 27-11-2023
Судя известному отслеживателю аэропланов. Это или аэрофлот или победа