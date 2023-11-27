Самолет до Москвы задержали в барнаульском аэропорту

Причиной стали неназванные технические проблемы

27 ноября 2023, 11:03, ИА Амител

Авиарейс в Москву задержали утром 27 ноября в аэропорту Барнаула. Как сообщает "Катунь 24", всем пассажирам аннулировали билеты.

По предварительной информации, рейс задержали до 18:00 – причиной стали неназванные технические проблемы. Информация о новом времени вылета подтверждается и на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что в конце октября в Барнауле произошла массовая задержка рейсов из города – тогда взлететь не смогли пять самолетов. Причиной стала плохая видимость из-за сильного тумана.