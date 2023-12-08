Памфилова рассказала о готовности к президентским выборам

По ее словам, в семи регионах РФ предлагается разрешить голосование на придомовых территориях

08 декабря 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края

К предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода", – цитирует ее РИА Новости.

Также она рассказала, что в семи регионах РФ, в том числе в новых, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях. Речь идет о в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.

Накануне Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Списка кандидатов еще нет, но несколько человек уже заявили о намерении поучаствовать в президентской гонке.