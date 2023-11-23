Парламентские партии имена кандидатов пока не называли

23 ноября 2023, 08:45, Антон Дегтярев

Выборы / Фото: amic.ru

Одним из главных событий грядущего года станут выборы президента России, которые пройдут 17 марта 2024-го. Списка кандидатов еще нет, однако несколько человек уже заявили о намерении поучаствовать в президентской гонке. Среди них есть известные личности, а некоторые имена читатели могут увидеть впервые. Amic.ru рассказывает о людях, которые хотят стать новым президентом России.

Игорь Стрелков

Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), который сейчас находится в СИЗО по делу об экстремизме, 19 ноября объявил об участии в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. При этом он выразил уверенность, что в список кандидатов не попадет.

"Русское Движение Стрелкова" идею поддержало и решило подготовить инициативную группу по выдвижению Стрелкова в президенты. Программы у будущего кандидата пока нет.

Напомним, что Стрелков является одним из самых известных участников вооруженного конфликта в Донбассе. Руководил ополченцами ДНР в Славянске, был военным комендантом Донецка и вторым министром обороны Донецкой Народной Республики. В 2014 году покинул Донецк, стал общественным деятелем и критиковал российские власти. При этом спецоперацию Стрелков поддержал.

На Украине против Гиркина также возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Гаагский суд признал его виновным в крушении самолета Boeing 777 и приговорил к пожизненному сроку. С 2014 года Гиркин находится в санкционных списках Евросоюза, США и других стран. А в России его задержали 21 июля 2023 года по подозрению в экстремизме. На данный момент он находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлен до 18 декабря 2023 года.

Предвыборный плакат Игоря Стрелкова / Фото: телеграм-канал Игоря Стрелкова

Екатерина Дунцова

Екатерина Дунцова – пожалуй, самый либеральный кандидат из желающих поучаствовать в президентской гонке. Ей 40 лет, родилась в Красноярске, получила два высших образования: первое – юридическое, а второе – в области телевизионной журналистики. Сейчас работает журналистом в городе Ржеве Тверской области и воспитывает троих детей.

Также Дунцова координирует работу местного волонтерско-поискового отряда, который занимается поиском пропавших детей и взрослых. Ранее она была депутатом Ржевской городской Думы.

На предвыборном сайте Дунцовой написано, что Екатерина выступает за "прекращение боевых действий, демократические реформы и освобождение политзаключенных". А также предлагает отменить "бесчеловечные законы", "восстановить отношения с внешним миром" и тратить деньги "на улучшение жизни граждан".

Сейчас Дунцова собирает подписи: чтобы попасть в бюллетень, ей нужно собрать их 300 тысяч.

Предвыборный плакат Екатерины Дунцовой / Фото: сайт Екатерины Дунцовой

Борис Надеждин

Еще один либерал – политик Борис Надеждин – намерен баллотироваться от партии "Гражданская инициатива". Его кандидатуру однопартийцы должны подтвердить на съезде в декабре. Как и у Дунцовой, у него тоже уже есть свой предвыборный сайт.

Надеждин был депутатом городского округа Долгопрудный Московской области, избирался депутатом Госдумы и замруководителя фракции "Союз правых сил". Также в 1990-х он работал помощником по юридическим вопросам председателя правительства России.

В программе Надеждин предлагает: завершить СВО, "вернуть деньги и полномочия регионам и городам", вернуть прямые выборы мэров и губернаторов, сделать приоритетом государства внутренние проблемы России, провести амнистию для политзаключенных, "вернуть в Россию предсказуемость и развитие" и отказаться от зависимости от Китая.

Сейчас Надеждин также собирает подписи в поддержку своего выдвижения.

Страница сайта Надеждина

Устин Чащихин

Еще 16 августа о своем участии в президентской компании сообщил и автор книг по решению в России проблем демографии и экономики Устин Чащихин.

Он намерен поднять в России рождаемость, покончить с мошенничеством в интернете и по телефону, поддерживать изобретателей, увеличить количество оправдательных приговоров, уменьшить бюрократию и так далее.

Впрочем, Чащихин уже не первый раз пытается попасть в список кандидатов в президенты. В 2012 и 2018 годах у него это не получилось.

Устин Чащихин / Фото: со страницы Устина Чащихина во "ВКонтакте"

Иван Отраковский

Весной 2023 года появились новости о выдвижении кандидатом на пост президента Ивана Отраковского от Общероссийского офицерского собрания (движение полковника Владимира Квачкова). Однако свежей информации по этому поводу нет. Хотя канал Отраковского в Телеграме это выдвижение подтверждает.

Отраковский – капитан морской пехоты, ветеран Чеченских войн.

Его программа разработана еще не полностью, однако среди уже написанных пунктов есть люстрации, отмена пенсионной реформы, развитие производства, сельского хозяйства, медицины и образования, ужесточение миграционной политики, разрыв отношений с недружественными странами, переименование президента в "верховного правителя", а Конституции – в "Русскую правду".

Также он предлагает национализацию земли, топливно-энергетического комплекса, инфраструктурных монополий, банковской системы.

Отраковский также пытался попасть в список кандидатов в 2018 году, но тогда у него этого сделать не получилось.

Иван Отраковский / Фото Ивана Отраковского со страницы во "ВКонтакте"

Кто еще может заявиться на выборы?

Конечно, главные заявления об участии в выборах президента еще впереди. Ни одна парламентская партия своего кандидата пока не выдвинула. Уже известно, что партия "Справедливая Россия – За правду" своего претендента выдвигать не будет и поддержит кандидатуру Владимира Путина.

ЛДПР и КПРФ намерены поучаствовать в выборах президента, пишут "Ведомости". РИА Новости сообщает, что ЛДПР готовится выдвинуть на выборы председателя партии Леонида Слуцкого. Съезд по этому поводу должен пройти в середине декабря. Тогда же решение должны принять и в КПРФ.

По данным источников "Ведомостей", кандидатом от коммунистов вновь может быть глава партии Геннадий Зюганов. Однако есть и кандидатуры директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, который претендовал на пост президента в 2018 году, главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и депутата Госдумы Сергея Казанкова.

Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев еще в июне говорил, что партия планирует поучаствовать в выборах президента и выставить своего кандидата, напоминают "Ведомости". Правда, имя кандидата он так и не назвал.

Также издание со ссылкой на близких к администрации президента собеседников писало, что от парламентских партий, скорее всего, выдвинутся лидеры КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" – Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев соответственно.

"Единая Россия" наверняка поддержит действующего президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В телеграм-канале партии "Яблоко" также заявили, что председатель политического комитета партии Григорий Явлинский в четвертый раз пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его участие. Конечно, верится в это с трудом, и заявление может являться отказом партии участвовать в избирательной кампании.

О готовности выдвинуться кандидатом на выборах говорил и Сергей Бабурин, который был депутатом Госдумы, ректором Российского торгово-экономического университета и баллотировался на выборах президента в 2012 году.

"Партия Роста" также успела объявить, что ее кандидатом на выборах будет председатель партии Борис Титов.

Однако затем Титов заявил RTVI, что не сможет поучаствовать в кампании из-за принятых в 2020 году поправок в Конституцию. По ним 25 лет у кандидата должны отсутствовать долгосрочные визы и гражданства иностранных государств. С момента, как у Титова была долгосрочная виза, еще не прошло 25 лет. Поэтому "Партия Роста" намерена выдвинуть единого кандидата вместе с "Новыми людьми", отметил он.

"Партия пенсионеров" примет решение об участии в президентских выборах 2024 года после съезда в январе, сообщает ТАСС.

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предлагает поддержать на выборах Владимира Путина, пишет Daily Storm. Однако бывший руководитель партии Максим Сурайкин также имеет планы на выдвижение в качестве кандидата. Вопрос о выдвижении своего претендента партия должна решить в декабре.

А Путин будет участвовать?

Наверняка действующий президент России Владимир Путин будет в пятый раз претендовать на пост главы государства. Однако пока о своем выдвижении он официально не объявил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также в начале ноября 2023 года говорил ТАСС, что кампания официально еще не объявлялась. После поправок в Конституцию, которые приняли в 2020 году, такое право у Путина есть. До поправок идти на третий подряд срок он не мог.

В октябре "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что старт неформальной кампании Путина намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия". Сам Путин на заседании Восточного экономического форума пообещал рассказать о своем решении после того, как парламент в декабре 2023 года примет решение о выборах и назовет их дату.

Ранее Песков сказал РИА Новости, что у Путина "нет и не может быть конкурентов" на выборах.