Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024
Парламентские партии имена кандидатов пока не называли
23 ноября 2023, 08:45, Антон Дегтярев
Одним из главных событий грядущего года станут выборы президента России, которые пройдут 17 марта 2024-го. Списка кандидатов еще нет, однако несколько человек уже заявили о намерении поучаствовать в президентской гонке. Среди них есть известные личности, а некоторые имена читатели могут увидеть впервые. Amic.ru рассказывает о людях, которые хотят стать новым президентом России.
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), который сейчас находится в СИЗО по делу об экстремизме, 19 ноября объявил об участии в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. При этом он выразил уверенность, что в список кандидатов не попадет.
"Русское Движение Стрелкова" идею поддержало и решило подготовить инициативную группу по выдвижению Стрелкова в президенты. Программы у будущего кандидата пока нет.
Напомним, что Стрелков является одним из самых известных участников вооруженного конфликта в Донбассе. Руководил ополченцами ДНР в Славянске, был военным комендантом Донецка и вторым министром обороны Донецкой Народной Республики. В 2014 году покинул Донецк, стал общественным деятелем и критиковал российские власти. При этом спецоперацию Стрелков поддержал.
На Украине против Гиркина также возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Гаагский суд признал его виновным в крушении самолета Boeing 777 и приговорил к пожизненному сроку. С 2014 года Гиркин находится в санкционных списках Евросоюза, США и других стран. А в России его задержали 21 июля 2023 года по подозрению в экстремизме. На данный момент он находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлен до 18 декабря 2023 года.
Екатерина Дунцова
Екатерина Дунцова – пожалуй, самый либеральный кандидат из желающих поучаствовать в президентской гонке. Ей 40 лет, родилась в Красноярске, получила два высших образования: первое – юридическое, а второе – в области телевизионной журналистики. Сейчас работает журналистом в городе Ржеве Тверской области и воспитывает троих детей.
Также Дунцова координирует работу местного волонтерско-поискового отряда, который занимается поиском пропавших детей и взрослых. Ранее она была депутатом Ржевской городской Думы.
На предвыборном сайте Дунцовой написано, что Екатерина выступает за "прекращение боевых действий, демократические реформы и освобождение политзаключенных". А также предлагает отменить "бесчеловечные законы", "восстановить отношения с внешним миром" и тратить деньги "на улучшение жизни граждан".
Сейчас Дунцова собирает подписи: чтобы попасть в бюллетень, ей нужно собрать их 300 тысяч.
Борис Надеждин
Еще один либерал – политик Борис Надеждин – намерен баллотироваться от партии "Гражданская инициатива". Его кандидатуру однопартийцы должны подтвердить на съезде в декабре. Как и у Дунцовой, у него тоже уже есть свой предвыборный сайт.
Надеждин был депутатом городского округа Долгопрудный Московской области, избирался депутатом Госдумы и замруководителя фракции "Союз правых сил". Также в 1990-х он работал помощником по юридическим вопросам председателя правительства России.
В программе Надеждин предлагает: завершить СВО, "вернуть деньги и полномочия регионам и городам", вернуть прямые выборы мэров и губернаторов, сделать приоритетом государства внутренние проблемы России, провести амнистию для политзаключенных, "вернуть в Россию предсказуемость и развитие" и отказаться от зависимости от Китая.
Сейчас Надеждин также собирает подписи в поддержку своего выдвижения.
Устин Чащихин
Еще 16 августа о своем участии в президентской компании сообщил и автор книг по решению в России проблем демографии и экономики Устин Чащихин.
Он намерен поднять в России рождаемость, покончить с мошенничеством в интернете и по телефону, поддерживать изобретателей, увеличить количество оправдательных приговоров, уменьшить бюрократию и так далее.
Впрочем, Чащихин уже не первый раз пытается попасть в список кандидатов в президенты. В 2012 и 2018 годах у него это не получилось.
Иван Отраковский
Весной 2023 года появились новости о выдвижении кандидатом на пост президента Ивана Отраковского от Общероссийского офицерского собрания (движение полковника Владимира Квачкова). Однако свежей информации по этому поводу нет. Хотя канал Отраковского в Телеграме это выдвижение подтверждает.
Отраковский – капитан морской пехоты, ветеран Чеченских войн.
Его программа разработана еще не полностью, однако среди уже написанных пунктов есть люстрации, отмена пенсионной реформы, развитие производства, сельского хозяйства, медицины и образования, ужесточение миграционной политики, разрыв отношений с недружественными странами, переименование президента в "верховного правителя", а Конституции – в "Русскую правду".
Также он предлагает национализацию земли, топливно-энергетического комплекса, инфраструктурных монополий, банковской системы.
Отраковский также пытался попасть в список кандидатов в 2018 году, но тогда у него этого сделать не получилось.
Кто еще может заявиться на выборы?
Конечно, главные заявления об участии в выборах президента еще впереди. Ни одна парламентская партия своего кандидата пока не выдвинула. Уже известно, что партия "Справедливая Россия – За правду" своего претендента выдвигать не будет и поддержит кандидатуру Владимира Путина.
ЛДПР и КПРФ намерены поучаствовать в выборах президента, пишут "Ведомости". РИА Новости сообщает, что ЛДПР готовится выдвинуть на выборы председателя партии Леонида Слуцкого. Съезд по этому поводу должен пройти в середине декабря. Тогда же решение должны принять и в КПРФ.
По данным источников "Ведомостей", кандидатом от коммунистов вновь может быть глава партии Геннадий Зюганов. Однако есть и кандидатуры директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, который претендовал на пост президента в 2018 году, главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и депутата Госдумы Сергея Казанкова.
Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев еще в июне говорил, что партия планирует поучаствовать в выборах президента и выставить своего кандидата, напоминают "Ведомости". Правда, имя кандидата он так и не назвал.
Также издание со ссылкой на близких к администрации президента собеседников писало, что от парламентских партий, скорее всего, выдвинутся лидеры КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" – Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев соответственно.
"Единая Россия" наверняка поддержит действующего президента РФ Владимира Путина.
В телеграм-канале партии "Яблоко" также заявили, что председатель политического комитета партии Григорий Явлинский в четвертый раз пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его участие. Конечно, верится в это с трудом, и заявление может являться отказом партии участвовать в избирательной кампании.
О готовности выдвинуться кандидатом на выборах говорил и Сергей Бабурин, который был депутатом Госдумы, ректором Российского торгово-экономического университета и баллотировался на выборах президента в 2012 году.
"Партия Роста" также успела объявить, что ее кандидатом на выборах будет председатель партии Борис Титов.
Однако затем Титов заявил RTVI, что не сможет поучаствовать в кампании из-за принятых в 2020 году поправок в Конституцию. По ним 25 лет у кандидата должны отсутствовать долгосрочные визы и гражданства иностранных государств. С момента, как у Титова была долгосрочная виза, еще не прошло 25 лет. Поэтому "Партия Роста" намерена выдвинуть единого кандидата вместе с "Новыми людьми", отметил он.
"Партия пенсионеров" примет решение об участии в президентских выборах 2024 года после съезда в январе, сообщает ТАСС.
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предлагает поддержать на выборах Владимира Путина, пишет Daily Storm. Однако бывший руководитель партии Максим Сурайкин также имеет планы на выдвижение в качестве кандидата. Вопрос о выдвижении своего претендента партия должна решить в декабре.
А Путин будет участвовать?
Наверняка действующий президент России Владимир Путин будет в пятый раз претендовать на пост главы государства. Однако пока о своем выдвижении он официально не объявил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также в начале ноября 2023 года говорил ТАСС, что кампания официально еще не объявлялась. После поправок в Конституцию, которые приняли в 2020 году, такое право у Путина есть. До поправок идти на третий подряд срок он не мог.
В октябре "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что старт неформальной кампании Путина намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия". Сам Путин на заседании Восточного экономического форума пообещал рассказать о своем решении после того, как парламент в декабре 2023 года примет решение о выборах и назовет их дату.
Ранее Песков сказал РИА Новости, что у Путина "нет и не может быть конкурентов" на выборах.
08:49:51 23-11-2023
Какие разные кандидаты
08:56:32 23-11-2023
Главное не победить, главное поучаствовать. Прописать в биографии, выдвигался в президенты страны)))
09:40:31 23-11-2023
А что Титов?
09:51:49 23-11-2023
этот цирк я в прошлом сезоне смотрел.
10:00:12 23-11-2023
Интрига, однако !
10:08:57 23-11-2023
В Техассе побеждают только техасцы...
10:28:52 23-11-2023
Только ЗА ПУТИНА!!!!
10:35:48 23-11-2023
горожанка (10:28:52 23-11-2023) Только ЗА ПУТИНА!!!! ... Только боты за него ))))
10:55:03 23-11-2023
Гость (10:35:48 23-11-2023) Только боты за него ))))... докажи что ты не бот! )
10:32:53 23-11-2023
Ну хоть помечтать о других кандидатах, к выборам их все равно не допустят, а так хочется смены бессменного, но он власть никому не отдаст, вцепился мертвой хваткой, на выборы все равно пойду, это все что у нас осталось.
12:23:27 23-11-2023
Фамилии то какие-то, мягко сказать, не звучат. Разноперстная команда претендентов. Уж лучше на пятый срок Путина, через пяток лет появится достойной кондидат.
16:48:49 23-11-2023
гость (12:23:27 23-11-2023) Фамилии то какие-то, мягко сказать, не звучат. Разноперстная... ага,за 20 лет не одного достойного,а тут раз и от сырости завелся,как там говориться-не смешите мои тапочки(там запасной игрок на скамейке сидит,который-денег нет,но вы держитесь)
17:16:28 23-11-2023
гость (12:23:27 23-11-2023) Фамилии то какие-то, мягко сказать, не звучат. Разноперстная... Разноперстная.... Нерусский видимо.
07:48:35 27-11-2023
Гость (17:16:28 23-11-2023) гость (12:23:27 23-11-2023) Фамилии то какие-то, мягко... Наверное, хотел сказать- разношерстная.
12:33:04 23-11-2023
А Навальному нельзя?
13:05:02 23-11-2023
хотелось бы уточнить у навальной школоты, а есть ещё кто- то, кроме провинциальной журналистки? клоуны.
14:12:49 23-11-2023
Я проголосую за женщину. Или за Отраковского. Хватит с нас упадков и разорения с нищетой. Никакого развития 30 лет. Либо пойду голосовать за Отраковского, за кого угодно, только не за Путина
17:16:38 23-11-2023
Галина (14:12:49 23-11-2023) Я проголосую за женщину. Или за Отраковского. Хватит с нас у... Отраковский военный, а что военный понимает в экономике? У них поезд стой раз-два, всё по команде, а продовольствие само на складах появляется, главное чтобы прапорщик не стырил.
14:13:36 23-11-2023
За кого угодно, лишь бы не Путин
07:46:29 27-11-2023
Галина (14:13:36 23-11-2023) За кого угодно, лишь бы не Путин... хоть за марсианина!
16:59:01 23-11-2023
Все это мышиная возня и пустая трата денег, под названием президенская свадьба. Не даром Володин сказал - Есть Путин, есть Россия, нет Путина, тады может быть другой....
19:32:07 23-11-2023
Реальные кандидаты не выдвигают своих кандидатур, потому что понимают, что в Владимиром Владимировичем тягаться нереально. За следующий президентский пост будет настоящая борьба.