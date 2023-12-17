Двухэтажный жилой дом остался без воды из-за морозов в Барнауле
По словам жителя двухэтажки, обращения куда-либо результата не дают
17 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Житель барнаульской двухэтажки по ул. Петра Сухова, 12, пожаловался на то, что в доме перемерзла труба холодной воды.
По его словам, случилось это еще 11 декабря. В итоге часть дома осталась без водоснабжения, а обращения в ЖЭУ, администрацию города и другие службы не дают результата.
"Каждое утро в нашем доме начинается с обзвона всех служб... В ЖЭУ в первый раз ответили, что не обязаны нас отогревать. В остальных случаях отвечают "ждите" или не берут трубку. Остальные службы отвечают, что заявка на контроле, ожидайте", – цитирует жильца Barnaul 22.
Ранее власти Барнаула прокомментировали ситуацию с домом, жители которого жаловались на то, что к подъезду нет дороги.
08:08:02 17-12-2023
Аууу,прокуратура может все-таки займётесь своими обязанностями. А эти все старые барачные дома пора давно снести (ну по ходу их сносят и пустырей уже много на Сухова ,зато хотят на горе лесной бор ликвидировать и где то в оврагах за ТЦ Европа ЖК строить). Да уж Барнаул становится городом контрастов "умов чиновников".
08:47:34 17-12-2023
Жесть!!!!
09:05:19 17-12-2023
Стесняюсь спросить ,а по коммунальным платежам за холодную воду и в обще там платят люди,если да ,то они в праве судится т.к. холодная вода является стратегически необходима и если за такой долгий период её нет и были оплаты за эти услуги (есть статья) - пишите иск с выплатой штрафа .
10:23:22 17-12-2023
гость (09:05:19 17-12-2023) Стесняюсь спросить ,а по коммунальным платежам за холодную в... Если воды нет то и счетчики не крутятся. Учи матчасть!
12:59:27 17-12-2023
Гость (10:23:22 17-12-2023) Если воды нет то и счетчики не крутятся. Учи матчасть!... у многих счетчиков нет,а у нас в обще семья большая и мы счётчик давным давно отключили (по счётчику у нас было дороже,чем платить просто без него и так многие делают - незнайка )
13:05:20 17-12-2023
Гость (10:23:22 17-12-2023) Если воды нет то и счетчики не крутятся. Учи матчасть!... Так вся суть то что холодную воду обязаны подвозить,это что есть или нет счётчики ,а водичка стратегически необходима.
13:16:40 17-12-2023
Гость (10:23:22 17-12-2023) Если воды нет то и счетчики не крутятся. Учи матчасть!... Если у тебя в морозы отрубить воду, газ и теплоснабжение - у тебя тоже счетчики крутиться не будут. И если ЖЭУ пошлет тебя в этот момент... ну скажем, "учить матчасть" - насколько тебе это понравится?
15:30:50 17-12-2023
У нас как то не было воды ,так к вечеру приехала водовозка и кто хотел набирали воду,а тут столько без воды это не есть хорошо,а детки как. Ну совсем чёт в городе не того.