Двухэтажный жилой дом остался без воды из-за морозов в Барнауле

По словам жителя двухэтажки, обращения куда-либо результата не дают

17 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Житель барнаульской двухэтажки по ул. Петра Сухова, 12, пожаловался на то, что в доме перемерзла труба холодной воды.

По его словам, случилось это еще 11 декабря. В итоге часть дома осталась без водоснабжения, а обращения в ЖЭУ, администрацию города и другие службы не дают результата.

"Каждое утро в нашем доме начинается с обзвона всех служб... В ЖЭУ в первый раз ответили, что не обязаны нас отогревать. В остальных случаях отвечают "ждите" или не берут трубку. Остальные службы отвечают, что заявка на контроле, ожидайте", – цитирует жильца Barnaul 22.

Ранее власти Барнаула прокомментировали ситуацию с домом, жители которого жаловались на то, что к подъезду нет дороги.