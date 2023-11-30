Власти Барнаула высказались о ситуации с домом, где к цокольному подъезду нет дороги

Ранее жители дома на ул. Научный Городок, 15, пожаловались, что к их подъезду нет никакой дороги и машинам просто некуда заехать

30 ноября 2023, 07:46, ИА Амител

Цокольный подъезд в доме на ул. Научный Городок, 15 / Фото предоставлено жителями

Власти Барнаула прокомментировали amic.ru ситуацию с домом на ул. Научный Городок, 15, жители которого жаловались на то, что к подъезду их дома нет никакой законной дороги. В подъезде находится девять квартир, там живут люди. Все они могут подъехать к дому только по газону, и за это людей штрафуют.

В чем проблема?

Ранее amic.ru писал о ситуации. Жители рассказали, что в доме есть подъезд на цокольном этаже, где раньше располагались нежилые помещения. Однако несколько лет назад помещения перевели в разряд жилых квартир, но дорогу к ним так и не сделали. К подъезду не ведет ни дорога, ни даже тропинка. Чтобы загрузить или выгрузить вещи, они вынуждены ходить по траве и заезжать на газон. Правда, за это люди получают штрафы по 500 рублей. Сейчас они боятся, что в случае ЧП скорая или пожарная к подъезду просто не проедет.

Что ответили в мэрии?

В мэрии отметили, что расположенные на участке объекты принадлежат владельцам помещений на праве общей долевой собственности. Соответственно, принимать решение о благоустройстве участка они должны на общем собрании. Однако в мэрии подчеркнули, что благоустройство придомовой территории возможно и по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2025 годы. Для оформления заявки собственники могут обратиться в комитет по адресу ул. Гоголя, 48.

Цокольный этаж дома на ул. Научный городок,15 / Фото предоставлено жителями

Кроме того, в администрации пояснили, что сейчас в доме только одно помещение – квартира № 4 на первом этаже – является муниципальным. На цокольном этаже же расположены квартиры с 57 по 70. Из них квартиры № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69 находятся в собственности граждан, а информации по другим помещениям нет.

"Органы местного самоуправления информацией об основаниях отнесения помещений, расположенных на цокольном этаже дома, к жилым не располагают. Собственники помещений многоквартирного дома по ул. Научный Городок, 15, в администрацию Ленинского района города Барнаула с заявлением для предоставления муниципальной услуги не обращались", – отметили в администрации.

Что касается штрафов, то в мэрии отметили, что из-за многочисленных обращений жителей Научного Городка в администрацию по поводу парковки машин на "зеленых" территориях специалисты администрации проводят еженедельные рейды по выявлению этих нарушений. За заезды на газоны нарушители штрафуются.

Напомним, что amic.ru в ноябре писал и о доме на ул. Антона Петрова, 216, где уже несколько лет течет крыша. Жители девятых этажей там постоянно жалуются на подтопления, из-за которых у них портится имущество. Сделать нормальный ремонт они не могут. Управляющая компания признает, что кровля аварийная. И даже капитальный ремонт крыши стоит в графике, но только на 2028 год. Однако люди опасаются, что потолок может упасть им на головы раньше этого срока. Подробнее прочитать о проблеме можно здесь.