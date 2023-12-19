Массовое ДТП произошло возле ТЦ "Огни" в Барнауле

На месте работала скорая

19 декабря 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова возле ТЦ "Огни". Как рассказал корреспондент amic.ru, из-за столкновения на кольце образовалась пробка.

Столкнулись по меньшей мере три автомобили. На месте работала скорая и сотрудники аварийного комиссариата – вероятно, в инциденте есть пострадавшие.

Подробности аварии выясняются.