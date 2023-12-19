Массовое ДТП произошло возле ТЦ "Огни" в Барнауле
На месте работала скорая
19 декабря 2023, 19:02, ИА Амител
Фото: amic.ru
Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова возле ТЦ "Огни". Как рассказал корреспондент amic.ru, из-за столкновения на кольце образовалась пробка.
Столкнулись по меньшей мере три автомобили. На месте работала скорая и сотрудники аварийного комиссариата – вероятно, в инциденте есть пострадавшие.
Подробности аварии выясняются.
19:13:31 19-12-2023
Олень с малой Малахова в кольцо полез?