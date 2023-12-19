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Массовое ДТП произошло возле ТЦ "Огни" в Барнауле

На месте работала скорая

19 декабря 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова возле ТЦ "Огни". Как рассказал корреспондент amic.ru, из-за столкновения на кольце образовалась пробка.

Столкнулись по меньшей мере три автомобили. На месте работала скорая и сотрудники аварийного комиссариата – вероятно, в инциденте есть пострадавшие.

Подробности аварии выясняются.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Гм

19:13:31 19-12-2023

Олень с малой Малахова в кольцо полез?

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