Женщина пострадала при столкновении автобуса и фурой в центре Барнаула

Полицейские проводят проверку

10 января 2024, 10:45, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Женщина пострадала при столкновении автобуса № 41 и грузовика в центре Барнаула. Подробности аварии приводит "В курсе 22".

10 января в 08:15 водитель фуры FAW J7 столкнулся с автобусом ПАЗ, когда поворачивал с улицы Партизанской на проспект Ленина.

"В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1988 года рождения", – отмечает канал.

Горожанке оказали медпомощь. Полицейские тем временем проводят проверку.