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Женщина пострадала при столкновении автобуса и фурой в центре Барнаула

Полицейские проводят проверку

10 января 2024, 10:45, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

Женщина пострадала при столкновении автобуса № 41 и грузовика в центре Барнаула. Подробности аварии приводит "В курсе 22".

10 января в 08:15 водитель фуры FAW J7 столкнулся с автобусом ПАЗ, когда поворачивал с улицы Партизанской на проспект Ленина.

"В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1988 года рождения", – отмечает канал.

Горожанке оказали медпомощь. Полицейские тем временем проводят проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Гость

11:48:39 10-01-2024

Фура на Ленина?

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Гость

11:57:27 10-01-2024

Гость (11:48:39 10-01-2024) Фура на Ленина?... Каждый день и не раз! Где доблестные??? Дня не проходит, чтобы 1-2 попадались на пути

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Гость

12:40:58 10-01-2024

Гость (11:48:39 10-01-2024) Фура на Ленина?... Для вас, бездельников, продукты возят.

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Гость

12:56:50 10-01-2024

Гость (12:40:58 10-01-2024) Для вас, бездельников, продукты возят.... Развозчик пиццы, назови магазин на ленинском ниже партизанской куда продукты возят на полуприцепе?

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Гость

14:40:58 10-01-2024

Гость (12:40:58 10-01-2024) Для вас, бездельников, продукты возят.... Вы, человек, плохо знаете продукт спора. Движение грузового транспорта по Ленина запрещено, о чем на каждом перекрестке от Речного до Октября сообщает специальный знак, а ваши любимые пресервы развозит транспорт, которому это по закону разрешено.

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Гость

16:38:04 10-01-2024

Заездили несчастный сарайчик. Спереди какая-то чёрная пластина (у пассажиров глухая перегородка к шофёру, ещё и окна нет, езжайте с удовольствием) и сзади какая-то белая фанера? Теперь ещё с разбитой мордой кататься будет. Ах да, вон на крыше кондей торчит, который никто никогда не включает. Красота, да и только. Пересаживайтесь на новый комфортабельный общественный транспорт, горожане!

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