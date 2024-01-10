Женщина пострадала при столкновении автобуса и фурой в центре Барнаула
Полицейские проводят проверку
10 января 2024, 10:45, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Женщина пострадала при столкновении автобуса № 41 и грузовика в центре Барнаула. Подробности аварии приводит "В курсе 22".
10 января в 08:15 водитель фуры FAW J7 столкнулся с автобусом ПАЗ, когда поворачивал с улицы Партизанской на проспект Ленина.
"В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1988 года рождения", – отмечает канал.
Горожанке оказали медпомощь. Полицейские тем временем проводят проверку.
11:48:39 10-01-2024
Фура на Ленина?
11:57:27 10-01-2024
Гость (11:48:39 10-01-2024) Фура на Ленина?... Каждый день и не раз! Где доблестные??? Дня не проходит, чтобы 1-2 попадались на пути
12:40:58 10-01-2024
Гость (11:48:39 10-01-2024) Фура на Ленина?... Для вас, бездельников, продукты возят.
12:56:50 10-01-2024
Гость (12:40:58 10-01-2024) Для вас, бездельников, продукты возят.... Развозчик пиццы, назови магазин на ленинском ниже партизанской куда продукты возят на полуприцепе?
14:40:58 10-01-2024
Гость (12:40:58 10-01-2024) Для вас, бездельников, продукты возят.... Вы, человек, плохо знаете продукт спора. Движение грузового транспорта по Ленина запрещено, о чем на каждом перекрестке от Речного до Октября сообщает специальный знак, а ваши любимые пресервы развозит транспорт, которому это по закону разрешено.
16:38:04 10-01-2024
Заездили несчастный сарайчик. Спереди какая-то чёрная пластина (у пассажиров глухая перегородка к шофёру, ещё и окна нет, езжайте с удовольствием) и сзади какая-то белая фанера? Теперь ещё с разбитой мордой кататься будет. Ах да, вон на крыше кондей торчит, который никто никогда не включает. Красота, да и только. Пересаживайтесь на новый комфортабельный общественный транспорт, горожане!