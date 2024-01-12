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Франк потребовал усилить очистку кровель в Барнауле

По некоторым адресам крыши уже почистили

12 января 2024, 13:44, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаул
Фото: мэрия Барнаул

В Барнауле по поручению мэра Вячеслава Франка усилили работу по очистке кровель и дворов от снега и наледи.

Как сообщили в горадминистрации, крыши уже почистили по ул. Профинтерна, 42а, 44б, Союза Республик, 38, Смольная, 50, Октябрят, 39, Цаплина, 112, Солнцева, 11, 13, Северо-Западной, 214, Георгия Исакова, 146а и некоторым другим.

Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.

Барнаул Вячеслав Франк Уборка снега

Комментарии 1

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Гость

14:30:09 12-01-2024

И тут управляшки каааак кинулись исполнять требования Франка...

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