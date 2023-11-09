НОВОСТИОбщество

Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на снег во дворах

Обращения по этому поводу принимают в нескольких местах

09 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться, если во дворе жилого дома не убирают снег и лед.

Как отметили в телеграм-канале горадминистрации, ответственность за содержание придомовой территории несет управляющая компания.

В случае если эта обязанность выполняется ненадлежащим образом, то пожаловаться можно как в саму УК, так и администрацию района по месту нахождения многоквартирного дома:

  • Центральный район – 63-08-25;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Железнодорожный район – 62-56-95.

Кроме того, обращения принимает комитет ЖКХ города Барнаула (370-507, 370-529) и инспекция строительного и жилищного надзора (56-64-32).

Изображение: мэрия Барнаула

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:46:27 09-11-2023

из лишнего снега катайте снеговиков!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:18 09-11-2023

Деду морозу!? Не?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:03 09-11-2023

Гость (11:49:18 09-11-2023) Деду морозу!? Не?... В церковь, там у них прямая телефонная линия к Посейдону. Иначе зачем бы их строить в таком количестве?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:50:02 09-11-2023

а у нас нет дворника уже несколько лет. во дворе- натуральный ледяной адЪ, даже ледоступы с трудом справляются :/ и что толку, что мы нажалуемся? дворник от этого не появится...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:57 09-11-2023

А куда жаловаться на лёд на тротуарах? На С-Западной он вообще никогда не убирается.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

12:19:04 09-11-2023

Так изящно горожан еще не посылали...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:12 09-11-2023

"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть там вам помогут!" (с) Золотой теленок

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:02 09-11-2023

Жаловаться в администрацию бесполезно, жаловаться надо в жилищную инспекцию, УК боится только их.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров