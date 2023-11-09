Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на снег во дворах

Обращения по этому поводу принимают в нескольких местах

09 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться, если во дворе жилого дома не убирают снег и лед.

Как отметили в телеграм-канале горадминистрации, ответственность за содержание придомовой территории несет управляющая компания.

В случае если эта обязанность выполняется ненадлежащим образом, то пожаловаться можно как в саму УК, так и администрацию района по месту нахождения многоквартирного дома:

Центральный район – 63-08-25;

Октябрьский район – 24-74-98;

Ленинский район – 54-44-49;

Индустриальный район – 47-51-83;

Железнодорожный район – 62-56-95.

Кроме того, обращения принимает комитет ЖКХ города Барнаула (370-507, 370-529) и инспекция строительного и жилищного надзора (56-64-32).

Изображение: мэрия Барнаула