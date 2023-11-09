Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на снег во дворах
Обращения по этому поводу принимают в нескольких местах
09 ноября 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться, если во дворе жилого дома не убирают снег и лед.
Как отметили в телеграм-канале горадминистрации, ответственность за содержание придомовой территории несет управляющая компания.
В случае если эта обязанность выполняется ненадлежащим образом, то пожаловаться можно как в саму УК, так и администрацию района по месту нахождения многоквартирного дома:
- Центральный район – 63-08-25;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Железнодорожный район – 62-56-95.
Кроме того, обращения принимает комитет ЖКХ города Барнаула (370-507, 370-529) и инспекция строительного и жилищного надзора (56-64-32).
11:46:27 09-11-2023
из лишнего снега катайте снеговиков!
11:49:18 09-11-2023
Деду морозу!? Не?
12:37:03 09-11-2023
Гость (11:49:18 09-11-2023) Деду морозу!? Не?... В церковь, там у них прямая телефонная линия к Посейдону. Иначе зачем бы их строить в таком количестве?
11:50:02 09-11-2023
а у нас нет дворника уже несколько лет. во дворе- натуральный ледяной адЪ, даже ледоступы с трудом справляются :/ и что толку, что мы нажалуемся? дворник от этого не появится...
11:53:57 09-11-2023
А куда жаловаться на лёд на тротуарах? На С-Западной он вообще никогда не убирается.
12:19:04 09-11-2023
Так изящно горожан еще не посылали...
15:24:12 09-11-2023
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть там вам помогут!" (с) Золотой теленок
17:48:02 09-11-2023
Жаловаться в администрацию бесполезно, жаловаться надо в жилищную инспекцию, УК боится только их.