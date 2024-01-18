Есть куда падать? Эксперт рассказала, что будет с ценами на "вторичку" в Барнауле

Ранее нейросеть оценила рост стоимости в столице Алтайского края и других городах России

18 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нейросеть назвала города, где в 2023 году сильнее всего подорожало вторичное жилье. Лидерами стали Новокузнецк, Магнитогорск и Махачкала. Барнаул разместился в середине рейтинга, заняв 25-е место из 50 населенных пунктов.

В столице Алтайского края средняя цена за квадратный метр в январе 2023-го приблизилась к 95,5 тыс. рублей. За год она выросла на одну десятую и составила 105 227 рублей. Как сообщает радио "Бизнес ФМ Барнаул", руководитель агентства недвижимости № 1 Виктория Белянова назвала оценку нейросети верной.

"Это объективная оценка, причем с учетом того, что это берется усредненная стоимость, даже я бы сказала, что вторичное у нас не так сильно росло. То есть оно у нас выросло в предыдущие годы и поэтому этот год не такой значительный рост показал, хоть он все равно был", – сказала Белянова.А если брать не только "вторичку", но и новостройки, то здесь средняя стоимость "квадрата" выросла до 15%. Одной из главных причин стали низкие ипотечные ставки на квартиры с первичного рынка, которые ввели в пандемию. За сильно подросшим ценником на строящееся жилье подтянулась и вторичная жилплощадь.

Что же будет в 2024-м? По оценке эксперта, рынок вторичной недвижимости вновь не покажет снижения цен.

"Ставки у нас выросли только на вторичное жилье. На новостройки ставки не выросли. В конце декабря правительство подписало документ, по которому сейчас происходят изменения – если раньше низкие ставки [на ипотеку] субсидировало государство, то сейчас это должны делать застройщики. В начале года нет точной информации, как это будет работать. Но в любом случае это будут не такие же ставки, как на "вторичку". Они чуть-чуть поднимутся, но не дотянут до "вторички". Соответственно, разрыв останется, и ценам будет некуда падать даже при высоких ставках", – считает Белянова.Отметим, что, по данным нейросети, единственным городом в рейтинге, где снизилась цена на квадратный метр жилья, стал Брянск – лишь на 0,5%. А минимальный рост цен на жилье зафиксировали только в Сочи.