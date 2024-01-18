Есть куда падать? Эксперт рассказала, что будет с ценами на "вторичку" в Барнауле
Ранее нейросеть оценила рост стоимости в столице Алтайского края и других городах России
18 января 2024, 11:30, ИА Амител
Нейросеть назвала города, где в 2023 году сильнее всего подорожало вторичное жилье. Лидерами стали Новокузнецк, Магнитогорск и Махачкала. Барнаул разместился в середине рейтинга, заняв 25-е место из 50 населенных пунктов.
В столице Алтайского края средняя цена за квадратный метр в январе 2023-го приблизилась к 95,5 тыс. рублей. За год она выросла на одну десятую и составила 105 227 рублей. Как сообщает радио "Бизнес ФМ Барнаул", руководитель агентства недвижимости № 1 Виктория Белянова назвала оценку нейросети верной.
"Это объективная оценка, причем с учетом того, что это берется усредненная стоимость, даже я бы сказала, что вторичное у нас не так сильно росло. То есть оно у нас выросло в предыдущие годы и поэтому этот год не такой значительный рост показал, хоть он все равно был", – сказала Белянова.А если брать не только "вторичку", но и новостройки, то здесь средняя стоимость "квадрата" выросла до 15%. Одной из главных причин стали низкие ипотечные ставки на квартиры с первичного рынка, которые ввели в пандемию. За сильно подросшим ценником на строящееся жилье подтянулась и вторичная жилплощадь.
Что же будет в 2024-м? По оценке эксперта, рынок вторичной недвижимости вновь не покажет снижения цен.
"Ставки у нас выросли только на вторичное жилье. На новостройки ставки не выросли. В конце декабря правительство подписало документ, по которому сейчас происходят изменения – если раньше низкие ставки [на ипотеку] субсидировало государство, то сейчас это должны делать застройщики. В начале года нет точной информации, как это будет работать. Но в любом случае это будут не такие же ставки, как на "вторичку". Они чуть-чуть поднимутся, но не дотянут до "вторички". Соответственно, разрыв останется, и ценам будет некуда падать даже при высоких ставках", – считает Белянова.Отметим, что, по данным нейросети, единственным городом в рейтинге, где снизилась цена на квадратный метр жилья, стал Брянск – лишь на 0,5%. А минимальный рост цен на жилье зафиксировали только в Сочи.
11:37:38 18-01-2024
Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой цене! О каком снижении цены вообще можно говорить? Это в принципе невозможно!
11:44:04 18-01-2024
Гость (11:37:38 18-01-2024) Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой... не брешите!!!!!
11:51:06 18-01-2024
Гость (11:37:38 18-01-2024) Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой... не врите!
12:37:29 18-01-2024
Гость (11:37:38 18-01-2024) Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой... А ты подсчитал сколько окон свет никогда не включали? Гость, если врешь, то ври складно.
13:14:38 18-01-2024
Гость (11:37:38 18-01-2024) Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой... Продавал двушку, вообще нет движения, потом просто сдал. Так что первый комментатор точно врет.
14:17:54 18-01-2024
Гость (11:37:38 18-01-2024) Квартиры расхватываются как горячие пирожки, причём по любой... ахахахахахахаахах. Аренда да, продажа стоит на месте с осени. Сейчас каждый второй хочет продать свою халупу без ремонта в так себе домах за овер прайс.
11:43:58 18-01-2024
Купите у меня, собственника, трешку хрущёвку, на потоке за 6 млн, фиг с ним, за 5.99 отдам.
12:19:02 18-01-2024
Гость (11:43:58 18-01-2024) Купите у меня, собственника, трешку хрущёвку, на потоке за 6... свяжись с первым комментатором! он явно риэлтер... или в чудеса верит... а может сам эти чудеса с квартирами творит...!
14:30:02 18-01-2024
Гость (11:43:58 18-01-2024) Купите у меня, собственника, трешку хрущёвку, на потоке за 6... Вы завысили цену почти на 2 млн. По рынку, по рынку продавайте! И тут же продадите, 100%
12:11:38 18-01-2024
В силу формальных причин и логистики нашего уважаемого ЦБ всё может быть с ценами,загадывать на будущее могут только делитанты ,не благодарное это дело. А вот действительно на сегодня ипотека в банках стала не доступна 70-80% населения нашего города. Ставки заоблачные ,а зарплат (как нам "греют уши" у нас нет к сожалению ). И правильно цены двигает только рынок ,а ключ зажигания от этого "двигателя" у (простите )кремля. Можете соглашаться или нет,но это "теорема". Бывают (очень редко,когда собственникам надо срочно просто по чистой продажи продать и уехать или переехать) вот тогда эта квартира или дом становится и в правду "горячим пирожком" на который "выстраивается очередь "голодных". К тому же сейчас очень трудно найти порядочных юристов (или назовите их агентами)по недвижимости (вспомните ряд скандальных происшествий и воровства риэлтеров . Резюмируя скажу так ,"спасение утопающего - дело рук самого утопающего" а именно подольше ищите не рынке свою квартиру ,проверяйте её (можно заказать егрн,выписку в развёрнутом виде из домовой,в конце концов спросить про хозяев у соседей покупаемой квартиры и т.д.) А в итоге просто идёте в мфц или (что ещё проще в банк или к нотариусу на электронную сделку и "уваля" вы владелец квартиры. Добавлю ,что на самом деле друзья всё это есть в нэте абсолютно на все вопросы все ответы,поэтому платить кому то за "некие услуги" не стоит ,а порой и опасно.Никого не хочу обидеть,ничего не бойтесь,дружите с головой и реально ваши мечты обязательно сбудутся. Только оптимизм. Всех с наступающим крещением друзья и буте здоровы и богаты.За сим мой поклон всем!!!
12:43:29 18-01-2024
гость (12:11:38 18-01-2024) В силу формальных причин и логистики нашего уважаемого ЦБ вс... Полностью согласен! Хорошо объяснили! В наше время цель большинства риэлторов подогреть и разогнать финансово неграмотное население, тем что будет ещё дороже, получить комиссию и оставить покупателями на едине с оплатами всех ковришек заранее заложенных в цену покупки квартиры...
13:46:08 18-01-2024
гость (12:11:38 18-01-2024) В силу формальных причин и логистики нашего уважаемого ЦБ вс... Умно и просто .Вот так с женой и будем делать .Был у нас риэлтер не рыба не мясо ничего не сделал абсолютно.Со следующей недели начнем поиски ( ипотеку одобрили) будем штудировать рынок и будем . Как вы говорите оптимистми.Спасибо за такой ваш инструктаж.Вам тоже всего наилучшего.
12:26:27 18-01-2024
Законы экономики , как и законы физики нарушать нельзя.
12:57:10 18-01-2024
И зарплаты не платят, и квартиры пустуют... Не хватает персонажа со стекловатными человейниками и вся палата в сборе будет.
14:01:02 18-01-2024
Пока в стране занимаются демагогией, гости из солнечных республик, бывших, скупаю квартиры, теплые места, торговлю...
15:05:20 18-01-2024
Риэлторов не уважаю, но уверен, что квартиры будут безудержно расти в цене и конца этому не будет. И, да-квартир свободных нет! То что в окнах не горит свет и квартира пустует, это не означает, что она не продана! Всё скуплено инвесторами и будет перепродано через год по цене в два раза выше, чем покупалось. К сожалению...
16:15:48 18-01-2024
риелтор это вообще не нужные люди в наше время , хитрые пронырливые , жаждущие наварится люди , преподнесут информацию с точки зрения только своей выгоды , где надо подводные камни скроют а ты можеш о сюрпризах только потом узнавать
21:25:54 18-01-2024
Грядет время - У меня ни чего нет, и я счастлив! Готовьтесь!...