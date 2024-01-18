Спасатели помогли сотрудникам скорой доставить в больницу упитанного барнаульца
Мужчина находился в тяжелом состоянии
18 января 2024, 11:42, ИА Амител
Фото: ugochs22.ru
В Барнауле спасатели помогли сотрудникам скорой помощи доставить в больницу грузного пациента, сообщили в краевом управлении по делам ГОЧС.
17 января медики приехали на вызов и не смогли вынести из дома пациента, находящего в тяжелом состоянии. На помощь позвали сотрудников поисково-спасательного центра.
"Они донесли мужчину с третьего этажа до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя больницы, где помогли перенести его на больничные носилки", – рассказали в ведомстве.
11:44:39 18-01-2024
упитанным надо особенно следить за здоровьем
11:58:30 18-01-2024
респект и уважуха
12:15:18 18-01-2024
парни молодцы
14:38:45 18-01-2024
А ведь когда-то помимо врачей и фельдшеров ещё и санитары работали на "скорой". Эффективные манагеры всех "оптимизировали"
14:53:26 18-01-2024
Гость (14:38:45 18-01-2024) А ведь когда-то помимо врачей и фельдшеров ещё и санитары ра... Санитары работают в других скорых, вы это знаете лучше.
15:32:33 18-01-2024
А в больнице медсестры и санитарки сами будут таскать этого больного...