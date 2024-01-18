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Спасатели помогли сотрудникам скорой доставить в больницу упитанного барнаульца

Мужчина находился в тяжелом состоянии

18 января 2024, 11:42, ИА Амител

Фото: ugochs22.ru
Фото: ugochs22.ru

В Барнауле спасатели помогли сотрудникам скорой помощи доставить в больницу грузного пациента, сообщили в краевом управлении по делам ГОЧС.

17 января медики приехали на вызов и не смогли вынести из дома пациента, находящего в тяжелом состоянии. На помощь позвали сотрудников поисково-спасательного центра.

"Они донесли мужчину с третьего этажа до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя больницы, где помогли перенести его на больничные носилки", – рассказали в ведомстве.

Барнаул спасение людей

Комментарии 6

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Гость

11:44:39 18-01-2024

упитанным надо особенно следить за здоровьем

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Гость

11:58:30 18-01-2024

респект и уважуха

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Гость

12:15:18 18-01-2024

парни молодцы

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Гость

14:38:45 18-01-2024

А ведь когда-то помимо врачей и фельдшеров ещё и санитары работали на "скорой". Эффективные манагеры всех "оптимизировали"

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Гость

14:53:26 18-01-2024

Гость (14:38:45 18-01-2024) А ведь когда-то помимо врачей и фельдшеров ещё и санитары ра... Санитары работают в других скорых, вы это знаете лучше.

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Гость

15:32:33 18-01-2024

А в больнице медсестры и санитарки сами будут таскать этого больного...

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