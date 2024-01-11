Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов
Медики станут ездить на вызовы с нагрудными камерами, а по первому нажатию кнопки прибудут сотрудники Росгвардии
11 января 2024, 08:40, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае будут тестировать новые способы защиты бригад скорой помощи от нападений агрессивных пациентов. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, это будут вовсе не электрошокеры и травматическое оружие, которыми предлагали вооружить медиков многие общественники и политики.
Вместо этого Минздрав начнет внедрять видеофиксацию вызовов, а также наладит сотрудничество с Росгвардией.
Я всегда с собой беру видеокамеру
Уже в этом году бригады скорой медпомощи региона начнут (но пока не все) использовать в своей работе видеокамеры. По словам Попова, медики станут носить нагрудные записывающие устройства, как это сейчас делают сотрудники правоохранительных ведомств.
Кроме того, камеры установят и внутри машин скорой помощи. Все записи будут автоматически отправляться на серверы. Таким образом, любое агрессивное действие в адрес медика запишется на камеру.
Конечно, это не прямая защита и "вовсе не панацея", признает Попов. Но, по его мнению, видеокамеры обладают и психологическим эффектом – у человека реже возникает желание устроить дебош.
"Пациентов на вызове будут предупреждать, что ведется видеофиксация. Дальше, я думаю, у многих агрессивно настроенных людей взыграет разумность. Это на самом деле дисциплинирует человека. Например, в приемных покоях, где написано, что ведется видеосъемка, у людей гораздо меньше желания проявлять агрессию", – пояснил министр.Кроме того, это повысит дисциплину не только у пациентов, но и у самих медиков, считает Попов. По его словам, такая методика уже показала свою эффективность в других регионах.
Нажми на кнопку – приедет наряд
Параллельно Минздрав внедряет еще один инструмент: тревожную кнопку вызова Росгвардии. Этот проект в Алтайском крае начали тестировать еще в прошлом году. Тревожные кнопки установлены у медиков в смартфонах.
В случае угрозы врач ее нажимает, и утихомиривать разбушевавшегося пациента быстро приезжают сотрудники Росгвардии.
"Понятно, что многое зависит от места вызова. В городе и в селе время доезда Росгвардии будет разным. Но это все равно происходит достаточно оперативно. И способ показывает свою эффективность", – рассказывает Попов.
По словам министра, уже в январе краевые Минздрав и Росгвардия будут обсуждать этот вопрос предметно. А значит, в ближайшее время это может стать не "пилотным проектом", а полноценной практикой.
Безопасность стоит денег
Впрочем, и первая, и вторая инициатива требует денег, отметил Попов. По его словам, проработка вопроса с Росгвардией в ближайшее время подразумевает, в том числе, и обсуждение тарифов.
В любом случае такое сотрудничество будет недешевым для Минздрава, говорит руководитель.
"Это финансово затратно, сразу скажу. Но исходя из вызовов сегодняшнего дня, считаю, что это обязательно нужно сделать", – убежден министр.Что касается камер, в первую очередь ими планируют оснастить бригады главных подстанций в трех алтайских городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.
"Коллеги на этих подстанциях уже просчитали свои потребности в видеофиксации. Порядка 6 млн рублей понадобится из краевого бюджета, чтобы оснастить бригады этих трех подразделений", – пояснил Попов. По его словам, всего оснастить камерами видеонаблюдения планируется около 130 машин скорой помощи из тех 260, что работают в крае.
Если эксперимент будет удачным, практику распространят на все подстанции скорой помощи.
"Никаких электрошокеров"
К идее вооружить медиков электрошокерами или травматическими пистолетами, которая в 2023 году часто звучала от политиков и общественников, Дмитрий Попов относится скептически.
"Это и наша позиция, и позиция самих медиков. Никаких электрошокеров, даже речи об этом не идет. Это неправильно. В условиях агрессии это небезопасно в первую очередь для самих медиков", – считает министр.Тем не менее совсем ничего не делать тоже нельзя, считает Попов. По его словам, случаи нападения на медиков в Алтайском крае были уже и в 2024 году.
"Увы, подобные случаи уже были и в новогодние праздники. Это вызывает лишь печаль и горесть", – сказал Попов.
09:19:08 11-01-2024
Приравняйте нападение на работника скорой помощи как нападение на сотрудника полиции. Я думаю это быстрей образумит буйных. А камеры, кнопки это ерунда и пустая трата денег. Дочь работает на скорой, уже дважды избивали. Наказания практически никакого
09:43:16 11-01-2024
а о том, что некоторые теперь постесняются вызывать скорую, чтобы не светить телесами на камеру, подумали?
10:22:55 11-01-2024
Я не разрешаю снимать видео у себя в квартире, боюсь утечки и слива ворам и грабителям. Да и одеваться каждый раз в парадное желания нет.
13:33:53 11-01-2024
Против съёмки в квартире! (10:22:55 11-01-2024) Я не разрешаю снимать видео у себя в квартире, боюсь утечки ... ну значит не очень и нужна вам скорая. Человеку при смерти неважно в чем он одет.
17:54:32 11-01-2024
Против съёмки в квартире! (10:22:55 11-01-2024) Я не разрешаю снимать видео у себя в квартире, боюсь утечки ... Общак что ли в квартире хранится? Ил золото повсюду разложено? Сдалась твоя ипотечная квартира кому-то.
10:24:47 11-01-2024
То есть теперь можно снимать человека больного в любом состоянии??? А потом "неизвестно" как это попадет в сеть. Кто будет нести ответственность? То есть врачебная тайна теперь и не тайна вовсе???
11:03:31 11-01-2024
В Яровом фельдшеру несущему больного боксёр-бандит на парковке сломал нос. Его камеры не вразумили почему-то. Что с ним, дальше всех в страхе держит? У нас отморозки даже на полицейских кидаются, плевать им на камеры.
12:44:07 11-01-2024
Соглашусь со всеми выше отписавшимися! Сказочный идиот!
13:09:13 11-01-2024
нет шокеров? нет больных!
13:33:37 11-01-2024
Кстати, а куда популист-законотворец Булаев делся?
15:08:34 11-01-2024
Элен без ребят (09:43:16 11-01-2024) а о том, что некоторые теперь постесняются вызывать скорую, ... Не говорите глупости. Кому тяжело без разницы. Тем более снимать будут только в случае конфликта.
17:52:19 11-01-2024
Камеры - для того чтобы смотреть за медработниками. Какая там ещё безопасность, что за бред? Все полицейскиев штатах имеют нагрудные камеры и стоят камеры у них в машинах, что, это останавливает кого-то из невменяемых? Кнопка в смартфоне - это вообще капец. Походу очередная программка по распилу денег, как видеонаблюдение в школах.
18:13:08 11-01-2024
и как быстро сотрудники нашей "доблестной" росгвардии будут приезжать на вызов тревожной кнопки? Столько же, сколь они ехали на убийство Пехтелевой в Кемерово, то есть 4 часа? Как быстро по вызову они приедут в поселок Октябрьский например? И как камера или кнопка помешает пьяному напасть на медиков? Как помогла бы тревожная кнопка женщине фельдшеру в поселке Новосибирской области, когда ее убивали? А был бы шокер может быть и отбилась и была бы жива сейчас.