В Барнауле и Бийске объявили режим "черного неба"

Он продлится как минимум до 22 января

19 января 2024, 14:28, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.

На сайте краевого Гидрометцентра сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в этих городах с 18:00 19 января до 18:00 22 января.

В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.