НОВОСТИЭкология

В Барнауле и Бийске объявили режим "черного неба"

Он продлится как минимум до 22 января

19 января 2024, 14:28, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.

На сайте краевого Гидрометцентра сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в этих городах с 18:00 19 января до 18:00 22 января.

В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.

Барнаул Бийск

Комментарии 2

Avatar Picture
Светлана

16:38:18 19-01-2024

Обещали, что 19-ого закончится(((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:40 19-01-2024

Дымит частный сектор. Даже из окошка видно, что это не заводы. И автолюбители как обычно добавляют.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров