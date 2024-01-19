В Барнауле и Бийске объявили режим "черного неба"
Он продлится как минимум до 22 января
19 января 2024, 14:28, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.
На сайте краевого Гидрометцентра сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в этих городах с 18:00 19 января до 18:00 22 января.
В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.
16:38:18 19-01-2024
Обещали, что 19-ого закончится(((
17:20:40 19-01-2024
Дымит частный сектор. Даже из окошка видно, что это не заводы. И автолюбители как обычно добавляют.