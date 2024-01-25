Человек пострадал при столкновении двух иномарок в столице Алтая

Один из водителей не уступил дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении

25 января 2024, 16:14, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Вечером 24 января 23-летний горожанин ехал на Toyota Corolla и возле дома № 205/1 по проспекту Коммунистическому при повороте не уступил дорогу встречной Honda CRV, за рулем которой находилась 39-летняя жительница Майминского района.

В итоге иномарки столкнулись, травмы получил 37-летний пассажир Toyota. Он обращался в больницу за медпомощью, но о его госпитализации не сообщается.

В отношении водителя Toyota вынесли постановление по административной статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу машине с преимущественным правом движения (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ).

В тот же день в Горном Алтае водитель тягача не справился с управлением и врезался в скалу, перекрыв движение по дороге.