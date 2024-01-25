Водитель тягача врезался в скалу и перекрыл дорогу в горах Алтая
На месте работали спасатели
25 января 2024, 13:15, ИА Амител
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
Водитель тягача Volvo пострадал в ДТП вблизи села Купчегень в Горном Алтае.
Как сообщили в МВД региона, 24 января 33-летний шофер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в скалу, отчего машина резко развернулась и полностью перекрыла проезд по трассе.
На месте происшествия работали спасатели. Сам мужчина после аварии обращался за медпомощью в Онгудайскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Полиция проводит административное расследование.
13:57:13 25-01-2024
Достали дебилы на тягачах, то на старом мосту в ограждения влетают, то дорогу перекроют.
14:50:52 25-01-2024
Чуйский тракт красивая дорога, засмотрелся.