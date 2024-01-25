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Водитель тягача врезался в скалу и перекрыл дорогу в горах Алтая

На месте работали спасатели

25 января 2024, 13:15, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Водитель тягача Volvo пострадал в ДТП вблизи села Купчегень в Горном Алтае.

Как сообщили в МВД региона, 24 января 33-летний шофер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в скалу, отчего машина резко развернулась и полностью перекрыла проезд по трассе.

На месте происшествия работали спасатели. Сам мужчина после аварии обращался за медпомощью в Онгудайскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит административное расследование.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Никита

13:57:13 25-01-2024

Достали дебилы на тягачах, то на старом мосту в ограждения влетают, то дорогу перекроют.

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Гость

14:50:52 25-01-2024

Чуйский тракт красивая дорога, засмотрелся.

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