Водитель "Тойоты" сбил женщину в столице Алтая

Пешеход получила ушиб ноги

26 января 2024, 13:00, ИА Амител

Место, где водитель сбил пешехода в Горно-Алтайске 25 января / Фото: 04.мвд.рф

Водитель легкового автомобиля сбил женщину в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 25 января у дома № 117 по проспекту Коммунистическому. 27-летний мужчина на Toyota Noah наехал на 34-летнюю жительницу Майминского района, когда та шла по парковке.

Женщину на месте осмотрела бригада скорой помощи и диагностировала ей ушиб ноги. Ее не госпитализировали. Полицейские проводят административное расследование.