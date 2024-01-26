Водитель "Тойоты" сбил женщину в столице Алтая
Пешеход получила ушиб ноги
26 января 2024, 13:00, ИА Амител
Место, где водитель сбил пешехода в Горно-Алтайске 25 января / Фото: 04.мвд.рф
Водитель легкового автомобиля сбил женщину в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 25 января у дома № 117 по проспекту Коммунистическому. 27-летний мужчина на Toyota Noah наехал на 34-летнюю жительницу Майминского района, когда та шла по парковке.
Женщину на месте осмотрела бригада скорой помощи и диагностировала ей ушиб ноги. Ее не госпитализировали. Полицейские проводят административное расследование.
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