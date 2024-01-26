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Водитель "Тойоты" сбил женщину в столице Алтая

Пешеход получила ушиб ноги

26 января 2024, 13:00, ИА Амител

Место, где водитель сбил пешехода в Горно-Алтайске 25 января / Фото: 04.мвд.рф
Место, где водитель сбил пешехода в Горно-Алтайске 25 января / Фото: 04.мвд.рф

Водитель легкового автомобиля сбил женщину в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 25 января у дома № 117 по проспекту Коммунистическому. 27-летний мужчина на Toyota Noah наехал на 34-летнюю жительницу Майминского района, когда та шла по парковке.

Женщину на месте осмотрела бригада скорой помощи и диагностировала ей ушиб ноги. Ее не госпитализировали. Полицейские проводят административное расследование.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

13:10:16 26-01-2024

Майамские разборки в горах…

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Гость

13:32:26 26-01-2024

Что, ездуны, опять жертва виновата? Не туда посмотрела, не туда пошла, вообще невовремя на улицу вышла?

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Гость

14:54:05 26-01-2024

Гостью столицы!

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