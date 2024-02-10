Китайский губернатор поздравил Алтайский край с Новым годом по восточному календарю

Официальное письмо с поздравлениями пришло в адрес главы региона Томенко

10 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Китайский фестиваль на Новый год / unsplash.com

Председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз поздравил жителей Алтайского края с Новым годом по восточному календарю. Официальное письмо с поздравлениями пришло в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Тунияз подчеркнул, что Китай и Россия – дружественные соседи, связанные общими границами, горами и реками.

"Под чутким руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина новая эпоха всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России стабильно продолжается, двустороннее деловое сотрудничество в различных областях также продолжает углубляться и расширяться", – добавил глава района.Он напомнил, что в прошлом году главы государств встречались дважды: в Москве и Пекине. В ходе встреч совместными усилиями был разработан план развития китайско-российских отношений и взаимовыгодного сотрудничества, а также достигнуто множество новых важных договоренностей.

"Мы обещаем добросовестно выполнять все договоренности, достигнутые главами наших государств, на практике реализовывать цели и задачи, провозглашенные в рамках проведения III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", в частности, касающиеся "восьми шагов" Китая стабильного и быстрого развития данной концепции. Синьцзян нацелен внести свой посильный вклад в процветание новой эпохи всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и России", – говорится в письме. Отдельно Тунияз напомнил о дружбе между Синьцзян-Уйгурским автономным районом и Алтайским краем: между ними развивается как сотрудничество, так и двусторонние культурно-гуманитарные обмены. Они вышли на качественно новый уровень и дали плодотворные результаты.

"Этот год является годом 75-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, а также годом культуры России и Китая. Мы хотим воспользоваться этими возможностями, чтобы укрепить дружественные отношения с Алтайским краем и открыть новую страницу многовекторного тесного сотрудничества, качественно интенсифицировать культурно-гуманитарные и иные обмены между нашими регионами", – добавил он.Отметим, что в этом году восточный Новый год официально отметят и в России. Власти Москвы вместе с китайским посольством организовали фестиваль "Китайский новый год в Москве", который пройдет с 9 по 18 февраля.

Напомним, что восточный Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для жителей Поднебесной одним из самых важных праздников в году. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и не имеет постоянной даты. В 2024 году он пришелся на 10 февраля, а празднования продлятся 15 дней.

Для Алтайского края Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров, занимая первое место по объему товарооборота среди стран дальнего зарубежья и второе – среди всех внешнеторговых партнеров региона. Наиболее тесные торгово-экономические и научно-технические связи края сложились с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР.

Между властями двух регионов действуют множественные соглашения о сотрудничестве, а в 2022 году под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя Народного правительства СУАР КНР Эркина Тунияза состоялась онлайн-встреча "Алтайский край РФ и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР: диалог дружбы и сотрудничества".