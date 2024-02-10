Китайский губернатор поздравил Алтайский край с Новым годом по восточному календарю
Официальное письмо с поздравлениями пришло в адрес главы региона Томенко
10 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
Председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз поздравил жителей Алтайского края с Новым годом по восточному календарю. Официальное письмо с поздравлениями пришло в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Тунияз подчеркнул, что Китай и Россия – дружественные соседи, связанные общими границами, горами и реками.
"Под чутким руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина новая эпоха всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России стабильно продолжается, двустороннее деловое сотрудничество в различных областях также продолжает углубляться и расширяться", – добавил глава района.Он напомнил, что в прошлом году главы государств встречались дважды: в Москве и Пекине. В ходе встреч совместными усилиями был разработан план развития китайско-российских отношений и взаимовыгодного сотрудничества, а также достигнуто множество новых важных договоренностей.
"Мы обещаем добросовестно выполнять все договоренности, достигнутые главами наших государств, на практике реализовывать цели и задачи, провозглашенные в рамках проведения III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", в частности, касающиеся "восьми шагов" Китая стабильного и быстрого развития данной концепции. Синьцзян нацелен внести свой посильный вклад в процветание новой эпохи всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и России", – говорится в письме. Отдельно Тунияз напомнил о дружбе между Синьцзян-Уйгурским автономным районом и Алтайским краем: между ними развивается как сотрудничество, так и двусторонние культурно-гуманитарные обмены. Они вышли на качественно новый уровень и дали плодотворные результаты.
"Этот год является годом 75-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, а также годом культуры России и Китая. Мы хотим воспользоваться этими возможностями, чтобы укрепить дружественные отношения с Алтайским краем и открыть новую страницу многовекторного тесного сотрудничества, качественно интенсифицировать культурно-гуманитарные и иные обмены между нашими регионами", – добавил он.Отметим, что в этом году восточный Новый год официально отметят и в России. Власти Москвы вместе с китайским посольством организовали фестиваль "Китайский новый год в Москве", который пройдет с 9 по 18 февраля.
Напомним, что восточный Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для жителей Поднебесной одним из самых важных праздников в году. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и не имеет постоянной даты. В 2024 году он пришелся на 10 февраля, а празднования продлятся 15 дней.
Для Алтайского края Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров, занимая первое место по объему товарооборота среди стран дальнего зарубежья и второе – среди всех внешнеторговых партнеров региона. Наиболее тесные торгово-экономические и научно-технические связи края сложились с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР.
Между властями двух регионов действуют множественные соглашения о сотрудничестве, а в 2022 году под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя Народного правительства СУАР КНР Эркина Тунияза состоялась онлайн-встреча "Алтайский край РФ и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР: диалог дружбы и сотрудничества".
09:09:06 10-02-2024
Чё то мы на Пасху или на Иван купала не поздравляем китайский народ с этими великими праздниками...? А этот тип что имел в виду поздравляя нас!? Что мы уже ихние, китайские, что ли!?
11:36:46 10-02-2024
Гость (09:09:06 10-02-2024) Чё то мы на Пасху или на Иван купала не поздравляем китайски... А откуда вы знаете, что не поздравляем?
15:00:53 10-02-2024
Читаете газеты КНР? (11:36:46 10-02-2024) А откуда вы знаете, что не поздравляем?... Там за такие шутки уран в карзинах таскать будешь, за пайку риса
09:19:23 10-02-2024
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09:29:02 10-02-2024
К чему бы это?
16:22:48 10-02-2024
Китайцы знают, что россияне отмечают свой новый год под китайскими символами. Возможно, что славянский гороскоп (цикличность 16 лет, 2024 год - лось/сох) появился раньше и китайцы на его основе сварганили свой современный, цикличностью 12 лет. С учётом стихий по годам, цикличность 60 лет (0 или 1 - металл, 2 или 3 - вода, 4 или 5 - дерево, 6 или 7 - огонь, 8 или 9 - земля) 2024 год дракона - 4 - стихия дерево. Примечание: люди приобретают качества животных с кем проживают или контактируют. Славянские символы наиболее соответствуют россиянам, но соседи-китайцы оказывают больше влияния чем малочисленные животные.