Наступил китайский Новый год
В свою власть вступил Зеленый Деревянный Дракон
09 февраля 2024, 23:32, ИА Амител
Китайский новый год / Фото: unsplash.com
Новый год по лунному календарю наступил в Китае. Он начался с 23:00 9 февраля по времени Барнаула, или 0:00 10 февраля по времени Пекина.
Напомним, что по китайскому календарю 2024-й – это год Зеленого Деревянного Дракона. Он сменил Черного Водяного Кролика.
Для китайцев Дракон – одно из самых могущественных и почитаемых существ. Естественно, он бывает вспыльчивым, а гнев его губителен для всех окружающих. Но считается, что окрас (зеленый) и стихия (дерево), напротив, говорят об уравновешенности.
Ранее amic.ru рассказывал, как принято встречать китайский Новый год.
04:01:40 10-02-2024
Количество умерших с коронавирусом в России превысило 625 000. А ещё прибавить от атипичной пневмонии, куриного,свинячьего и чинушачьего гриппов и прочих китайских изобретений... С праздником китайских зараз вас любители чайников (China)!
08:03:42 10-02-2024
Количество умерших с коронавирусом в России превысило----- а количество сбитых машинами? Но что то никто не проклинает тех, кто их создает) так что, как грится, примите таблетки и спать. А всех остальных еще с одним новым годом)
17:04:23 10-02-2024
2024 год дракона, стихия дерево - символ жизни и вбирает в себя все 5 стихий (металл, вода, дерево, огонь, земля) но китайцы исключили воздух, а металл отделили от земли, могли бы ещё камень отделить. Символ жизни "дерево" разделили бы на 4 стихии: растение, насекомое, животное, человек, и ещё добавить космическую стихию - небосвод. Было бы 10 стихий и разнообразие характеристик людей по годам рождения.