Наступил китайский Новый год

В свою власть вступил Зеленый Деревянный Дракон

09 февраля 2024, 23:32, ИА Амител

Китайский новый год / Фото: unsplash.com

Новый год по лунному календарю наступил в Китае. Он начался с 23:00 9 февраля по времени Барнаула, или 0:00 10 февраля по времени Пекина.

Напомним, что по китайскому календарю 2024-й – это год Зеленого Деревянного Дракона. Он сменил Черного Водяного Кролика.

Для китайцев Дракон – одно из самых могущественных и почитаемых существ. Естественно, он бывает вспыльчивым, а гнев его губителен для всех окружающих. Но считается, что окрас (зеленый) и стихия (дерево), напротив, говорят об уравновешенности.

Ранее amic.ru рассказывал, как принято встречать китайский Новый год.