"Котлеты из марала — бомба". Фоторепортаж со съемок шоу "Вася накормит" в Барнауле

Сегодня в парке "Изумрудный" сотни барнаульцев смогли попробовать привычное блюдо из редкого мяса

10 февраля 2024, 21:35, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

10 февраля в барнаульском парке "Изумрудный" прошли съемки шоу "Вася накормит". Сотни жителей города пришли, чтобы попробовать котлетки из маралятины, которые приготовил шеф-повар Василий Емельяненко вместе со студентами Алтайской академии гостеприимства. По словам фотокорреспондента amic.ru, люди облепили площадку для готовки со всех сторон – взять свою порцию.

"К слову, котлеты из марала – бомба", – добавила она. Дополнительно гостям передачи подавали чай из алтайских трав, а рядом разбили полевую кухню – там можно было попробовать гречку с олениной.

Смотрите, как прошли съемки "Вася накормит", в нашем фоторепортаже. Сам выпуск должен выйти уже 27 февраля на Rutube.