"Котлеты из марала — бомба". Фоторепортаж со съемок шоу "Вася накормит" в Барнауле
Сегодня в парке "Изумрудный" сотни барнаульцев смогли попробовать привычное блюдо из редкого мяса
10 февраля 2024, 21:35, ИА Амител
10 февраля в барнаульском парке "Изумрудный" прошли съемки шоу "Вася накормит". Сотни жителей города пришли, чтобы попробовать котлетки из маралятины, которые приготовил шеф-повар Василий Емельяненко вместе со студентами Алтайской академии гостеприимства. По словам фотокорреспондента amic.ru, люди облепили площадку для готовки со всех сторон – взять свою порцию.
"К слову, котлеты из марала – бомба", – добавила она. Дополнительно гостям передачи подавали чай из алтайских трав, а рядом разбили полевую кухню – там можно было попробовать гречку с олениной.
Смотрите, как прошли съемки "Вася накормит", в нашем фоторепортаже. Сам выпуск должен выйти уже 27 февраля на Rutube.
23:04:55 10-02-2024
Это настоящая пародия, а не шоу.Организации процесса ни какого.Толпа стояла чтобы отведать блюда. А это было трудно сделать .Люди стояли просто массой.Дождавшись наконец голую кашу - это 2 столовых ложки гречки. Гречка была совершенно сырая. без соли , специй .А мяса не было вообще ни грамма.Морковка была тоже сырая.Ложек не давали. Наверное Вася думал что Алтайцы и голыми руками смогут отведать эти отходы.Пришлось поискать чтобы дали ложки. Но наконец то дали вилки вместо ложек. Ложек сказали нет.После того как Вася "накормил " мы поехали поесть в местную шашлычку.Где действительно шашлык был профессионально приготовлен.
08:42:59 11-02-2024
Гость (23:04:55 10-02-2024) Это настоящая пародия, а не шоу.Организации процесса ни како... Вот такая она халява!
17:40:41 11-02-2024
Гость (23:04:55 10-02-2024) Это настоящая пародия, а не шоу.Организации процесса ни како... Жирный минус за нытьё
07:06:04 11-02-2024
Ух ты какой грозный местный житель) а про алтайцев как - только с большой буквы! Это вам не какие-нибудь москвичи или петербуржцы) ААААААлтайцы!!!!!!! Ну а то что в толпе стоял за халявным хавчиком - это мелочи жизни, стечение обстоятельств) Великий Алтаец обиделся что его не по-ресторанному обслужили зимой в парке. И весло ему не дали, а только какую то поганую вилку, и греча сухая и не соленая студентами была приготовлена, и мяса то не кусочечка ему не поклали, и морковку сырую никто ему не покрасил. Вот что за сволочи измывались над Великим Алтайцем?) Судить их народным судом!!!!
13:10:34 11-02-2024
Гость (07:06:04 11-02-2024) Ух ты какой грозный местный житель) а про алтайцев как - тол... Как это за халявным хавчиком ? Пришедшие в парк были участниками шоу, Без них съемка не имела смысла. Участие в массовой съемке (массовке) должно быть оплачено. Так что претензии по части организации обоснованы. Но, возможно это первый опыт кулинарного действа в парке Изумрудный. В следующий раз учтут нюансы.
10:21:44 11-02-2024
Правда что ли оголодали? Ну ладно молодежь туда охочая до зрелищ и развлечений ломанулась. А бабки так обнищали и оголодали, что даже свои вилки-ложки захватили!
16:36:54 11-02-2024
Гость (10:21:44 11-02-2024) Правда что ли оголодали? Ну ладно молодежь туда охочая до зр... Вот именно! У молодежи полно всяких развлечений, а бабкам некуда сходить, захотели приобщиться к высокой кухне. Если явились со своими вилками, ложками и ножами - такая предусмотрительность вызывает уважение! Некоторые помоложе, как видно из комментов, пришли без ничего и обломались!)))
12:35:38 11-02-2024
Реально было так, засыпали кашу, залили воду с пятёрок в полевую кухню, прошло 10 минут и пошла раздача))) Главное сняли красивую картинку на ней сырого блюда невидно, Вася только языком потрещал и все на этом
12:46:17 11-02-2024
Я за гуманное отношение людей к животным!
13:33:40 11-02-2024
Ты вообще думаешь что говоришь?Я так понимаю что написал сам Вася.Таким отстоем кормили в концлагерях.Какой тут уже ресторан. Видно Вася только языком болтать и умеет. Налили с 5 литровых бутылок воды в чан, а через 15 минут уже стали накладывать в чашки. А мяса то действительно не было.И не чего оскорблять Алтайцев.Люди кто получили долгожданную порцию отстойной каши растерялись от того что не дали ложки.Люди не собаки чтобы есть с тарелки без ложки. Порнография получилась а не шоу.
14:10:35 11-02-2024
Гость (07:06:04 11-02-2024) Ух ты какой грозный местный житель) а про алтайцев как - тол... Если бы было за деньги, я бы тоже приехала попробовать котлеты из маршала, а на халяву стремно, даже мне, пенсионерки, не надо такие шоу, стыдно за людей.
14:19:44 11-02-2024
Гость (14:10:35 11-02-2024) Если бы было за деньги, я бы тоже приехала попробовать котле... Из марала, извините, телефон правит
14:21:22 11-02-2024
Гость (14:10:35 11-02-2024) Если бы было за деньги, я бы тоже приехала попробовать котле... Из марала, извините, телефон правит
15:07:54 11-02-2024
Гость (07:06:04 11-02-2024) Ух ты какой грозный местный житель) а про алтайцев как - тол... Так Москвичи и Питерцы понаехавшие такие же халявщики, сегодня ты алтаец за хавчиком, а завтра москвич за тройным размером оклада за ту же работу)
15:58:38 11-02-2024
Просто плохо было организовано это мероприятие ,вот и всё. А вы тут посты выставляете такие,что шоу повара не состоялось и превратили действие приготовления котлет в фарс.
16:16:55 11-02-2024
Не надо врать - там бабок и небыло. Фото давайте бабок, а не ерничайте. Сами голодные попёрлись
22:23:49 11-02-2024
Гость (16:16:55 11-02-2024) Не надо врать - там бабок и небыло. Фото давайте бабок, а н... Дедок было больше, чем бабок, факт!
14:56:41 12-02-2024
Мероприятие к сожалению было плохо организовано, но котлеты из марала были очень вкусные!!! Очень грустно ,что люди пишут злые комментарии.
15:04:21 12-02-2024
Наталья (14:56:41 12-02-2024) Мероприятие к сожалению было плохо организовано, но котлеты ... Как организовали мероприятие, такие и комментарии. Или вы ждали похвал, только за вкусные котлеты?