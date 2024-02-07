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В барнаульском парке приготовят и бесплатно раздадут 200 кг марала и много гречки

10 февраля шоу "Вася накормит" приедет в парк "Изумрудный"

07 февраля 2024, 12:40, ИА Амител

Шоу "Вася накормит" приедет в Барнаул / Фото: t.me/park_izumrudnyi
Шоу "Вася накормит" приедет в Барнаул / Фото: t.me/park_izumrudnyi

В барнаульский парк "Изумрудный" в субботу, 10 февраля, приедет шоу "Вася накормит", сообщает Telegram-канал зоны отдыха.

"Популярный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко вместе с шефами Александром Юдиным и Василием Вдовиным приготовят 200 килограммов марала и много очень вкусной гречки", – говорится в сообщении.

Помогать шеф-поварам будут студенты Алтайской академии гостеприимства. Гостей ждут в 14:00 у визит-центра парка "Изумрудный".

"Будет вкусно. И все это абсолютно бесплатно!" – подчеркнули в парке.

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Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 23

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Гость

12:49:03 07-02-2024

гречу с тушёнкой я и дома поем а слабо шефповару сделать реально ресторанное блюдо? ли алтайским только такое уготовлено

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Гость

12:54:44 07-02-2024

Зря вы это написали. Бабки с вёдрами уже там

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Гость

16:44:51 07-02-2024

Гость (12:54:44 07-02-2024) Зря вы это написали. Бабки с вёдрами уже там... Как в прошлый раз, когда дети рыдали на празднике глинтвейна безалкогольного. Бабки тогда всех растолкали еще до того, как все доварилось и никого не подпускали))

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Гость

20:52:05 07-02-2024

Гость (16:44:51 07-02-2024) Как в прошлый раз, когда дети рыдали на празднике глинтвейна... Бабушки кушать хотят, они тоже люди!

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Гость

13:15:23 07-02-2024

Первый раз в жизни слышу про такое. Поди битва будет за халявой. А зачем им это? Какая то реклама?

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Сергей

13:17:42 07-02-2024

Бесплатно раздавать очень опасно....

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Гость

13:40:24 07-02-2024

Подавят же нафиг друг друга оголодавшие!

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Гость

14:49:35 07-02-2024

а я приду. нет не поесть. и наверно в меньшей степени посмотреть на ютюбера, а в большей глянуть битву "голодные игры" )

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гость

15:09:23 07-02-2024

Хорошо живем в 90-годы не было такой халявы.... для студентов ваще тема!

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Гость

16:38:23 07-02-2024

Иногда смотрю канал Емельяненко. Позитивный дяденька.

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Евгений

17:04:01 07-02-2024

Я думаю, все пройдет культурно. Не каждый день можно попробовать марала, да ещё с подачи шеф повора.

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Гость

18:49:39 07-02-2024

Евгений (17:04:01 07-02-2024) Я думаю, все пройдет культурно. Не каждый день можно попробо... Вы сможете определить марал ли там?

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Наталья

17:10:07 07-02-2024

Василий классный шеф повар, готовит реальные блюда, наш сибирский парень. Уважаю!!!

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Гость

18:06:23 07-02-2024

Раздача бесплатного всегда оскотинивает народ

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Гость

23:04:10 07-02-2024

Гость (18:06:23 07-02-2024) Раздача бесплатного всегда оскотинивает народ... И унижает тоже!

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Элен без ребят

18:08:39 07-02-2024

подписана на Василия и его знаменитый салат из капусты готовила, да... а комменты под этим рецептом читаю не первый год. кто еще готовил капустный салатик, сознавайтесь)))

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Баба Яга

18:22:58 07-02-2024

А почему бы и не погулять на обилие бюджетных денег в крае. Кто нибудь задумывался над тем сколько тратят из бюджета края на этот парк? На питание в школах денег нет. А тут с размахом. Уххххх.

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гость

19:23:17 07-02-2024

Точно знаю, что будет мясо марала. Попробовали, очень вкусное. Знатоки мгновенно определят. Шеф/повар отличный парень, знаток и мастер своего дела. Не пишите чушь, не обижайте бабушек и прочие глупости. Ирония здесь вообще не к месту.

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Вик.

08:49:59 08-02-2024

А чай бесплатный будет? Я с ведром прийду

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Дмитрий.

12:05:36 08-02-2024

Помню я его салат из капусты и икры минтая.

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Гость

12:15:18 08-02-2024

Дмитрий. (12:05:36 08-02-2024) Помню я его салат из капусты и икры минтая. ... Что помогло? Имодиум, лоперамид или иное средство?

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Евгения

15:55:21 08-02-2024

Поинтересуйтесь для начала погодой на 10 февраля... Не до каши, однако, будет...

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Екатерина

09:20:04 09-02-2024

Убивать животных, чтобы хайпануть.

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