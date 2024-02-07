В барнаульском парке приготовят и бесплатно раздадут 200 кг марала и много гречки

10 февраля шоу "Вася накормит" приедет в парк "Изумрудный"

07 февраля 2024, 12:40, ИА Амител

Шоу "Вася накормит" приедет в Барнаул / Фото: t.me/park_izumrudnyi

В барнаульский парк "Изумрудный" в субботу, 10 февраля, приедет шоу "Вася накормит", сообщает Telegram-канал зоны отдыха.

"Популярный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко вместе с шефами Александром Юдиным и Василием Вдовиным приготовят 200 килограммов марала и много очень вкусной гречки", – говорится в сообщении.

Помогать шеф-поварам будут студенты Алтайской академии гостеприимства. Гостей ждут в 14:00 у визит-центра парка "Изумрудный".