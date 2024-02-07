В барнаульском парке приготовят и бесплатно раздадут 200 кг марала и много гречки
10 февраля шоу "Вася накормит" приедет в парк "Изумрудный"
07 февраля 2024, 12:40, ИА Амител
Шоу "Вася накормит" приедет в Барнаул / Фото: t.me/park_izumrudnyi
В барнаульский парк "Изумрудный" в субботу, 10 февраля, приедет шоу "Вася накормит", сообщает Telegram-канал зоны отдыха.
"Популярный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко вместе с шефами Александром Юдиным и Василием Вдовиным приготовят 200 килограммов марала и много очень вкусной гречки", – говорится в сообщении.
Помогать шеф-поварам будут студенты Алтайской академии гостеприимства. Гостей ждут в 14:00 у визит-центра парка "Изумрудный".
"Будет вкусно. И все это абсолютно бесплатно!" – подчеркнули в парке.
12:49:03 07-02-2024
гречу с тушёнкой я и дома поем а слабо шефповару сделать реально ресторанное блюдо? ли алтайским только такое уготовлено
12:54:44 07-02-2024
Зря вы это написали. Бабки с вёдрами уже там
16:44:51 07-02-2024
Гость (12:54:44 07-02-2024) Зря вы это написали. Бабки с вёдрами уже там... Как в прошлый раз, когда дети рыдали на празднике глинтвейна безалкогольного. Бабки тогда всех растолкали еще до того, как все доварилось и никого не подпускали))
20:52:05 07-02-2024
Гость (16:44:51 07-02-2024) Как в прошлый раз, когда дети рыдали на празднике глинтвейна... Бабушки кушать хотят, они тоже люди!
13:15:23 07-02-2024
Первый раз в жизни слышу про такое. Поди битва будет за халявой. А зачем им это? Какая то реклама?
13:17:42 07-02-2024
Бесплатно раздавать очень опасно....
13:40:24 07-02-2024
Подавят же нафиг друг друга оголодавшие!
14:49:35 07-02-2024
а я приду. нет не поесть. и наверно в меньшей степени посмотреть на ютюбера, а в большей глянуть битву "голодные игры" )
15:09:23 07-02-2024
Хорошо живем в 90-годы не было такой халявы.... для студентов ваще тема!
16:38:23 07-02-2024
Иногда смотрю канал Емельяненко. Позитивный дяденька.
17:04:01 07-02-2024
Я думаю, все пройдет культурно. Не каждый день можно попробовать марала, да ещё с подачи шеф повора.
18:49:39 07-02-2024
Евгений (17:04:01 07-02-2024) Я думаю, все пройдет культурно. Не каждый день можно попробо... Вы сможете определить марал ли там?
17:10:07 07-02-2024
Василий классный шеф повар, готовит реальные блюда, наш сибирский парень. Уважаю!!!
18:06:23 07-02-2024
Раздача бесплатного всегда оскотинивает народ
23:04:10 07-02-2024
Гость (18:06:23 07-02-2024) Раздача бесплатного всегда оскотинивает народ... И унижает тоже!
18:08:39 07-02-2024
подписана на Василия и его знаменитый салат из капусты готовила, да... а комменты под этим рецептом читаю не первый год. кто еще готовил капустный салатик, сознавайтесь)))
18:22:58 07-02-2024
А почему бы и не погулять на обилие бюджетных денег в крае. Кто нибудь задумывался над тем сколько тратят из бюджета края на этот парк? На питание в школах денег нет. А тут с размахом. Уххххх.
19:23:17 07-02-2024
Точно знаю, что будет мясо марала. Попробовали, очень вкусное. Знатоки мгновенно определят. Шеф/повар отличный парень, знаток и мастер своего дела. Не пишите чушь, не обижайте бабушек и прочие глупости. Ирония здесь вообще не к месту.
08:49:59 08-02-2024
А чай бесплатный будет? Я с ведром прийду
12:05:36 08-02-2024
Помню я его салат из капусты и икры минтая.
12:15:18 08-02-2024
Дмитрий. (12:05:36 08-02-2024) Помню я его салат из капусты и икры минтая. ... Что помогло? Имодиум, лоперамид или иное средство?
15:55:21 08-02-2024
Поинтересуйтесь для начала погодой на 10 февраля... Не до каши, однако, будет...
09:20:04 09-02-2024
Убивать животных, чтобы хайпануть.