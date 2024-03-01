Молодой барнаулец в надежде разбогатеть на ставках наткнулся на мошенников

У парня похитили около 20 тысяч рублей

01 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com

25-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников в надежде заработать на ставках на спорт, сообщает МВД Алтайского края.

Горожанин вступил в группу в мессенджере, где предлагали такой заработок. Затем ему начал писать незнакомец и консультировать по ставкам.

По его инструкциям парень перевел на указанный им счет около 20 тысяч рублей. А когда отказался дать еще денег, его удалили из чата.

После этого молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.