Молодой барнаулец в надежде разбогатеть на ставках наткнулся на мошенников
У парня похитили около 20 тысяч рублей
01 марта 2024, 13:45, ИА Амител
Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com
25-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников в надежде заработать на ставках на спорт, сообщает МВД Алтайского края.
Горожанин вступил в группу в мессенджере, где предлагали такой заработок. Затем ему начал писать незнакомец и консультировать по ставкам.
По его инструкциям парень перевел на указанный им счет около 20 тысяч рублей. А когда отказался дать еще денег, его удалили из чата.
После этого молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
14:21:07 01-03-2024
Создайте отдельную группу лохов. А сюда ихние фото сбрасывайте. Чисто поржать
17:08:38 01-03-2024
Заработать не работая. Однако.