Бийчанка отправила мошенникам 1,8 млн рублей, прилежно исполняя все инструкции
Каждый раз ей ставили задачу – опередить выдуманных аферистов
01 марта 2024, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае женщина совершила больше 30 денежных переводов мошенникам, пока не поняла, что ее обманывают, сообщает региональное МВД.
41-летней жительнице Бийска позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что неизвестные взломали ее личный кабинет и оформили заявки на получение кредитов в различных банках.
Бийчанке пояснили, что нужно как можно быстрее проследовать в отделения финансовых учреждений, обналичить займы и перевести на "безопасный" счет, чтобы деньги не ушли аферистам.
"Женщина все делала по полученной инструкции, совершив 24 денежных перевода на различные счета, в надежде сохранить деньги", – рассказали в ведомстве.
Через некоторое время бийчанке снова позвонили, но уже с новостью о том, что аферисты пытаются оформить на ее имя микрозаймы. И снова задача – опередить злоумышленников. В итоге в общей сумме она отправила мошенникам более 1,8 млн рублей, совершив свыше 30 переводов.
"Практически месяц злоумышленники вытягивали деньги у ничего не подозревавшей жертвы. Когда бийчанка поняла, что имеет дело с мошенниками, то обратилась за помощью в полицию", – уточнили в МВД.
12:21:41 01-03-2024
есть же люди в наших селениях! Ну как говорил герой одного рассказа Шукшина - "Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляшку. Сто листов! Их же надо взлохматить!" Направьте вы их на благое дело - приют престарелых, помощь больным, авто именное купите для воинов СВО. Ну если вы такой единоличник - гульните на широкую ногу! Нет ничего не хотят - только ещё денег, денег, денег...
18:26:35 02-03-2024
Я вроде достаточно умная, тогда почему такая бедная?)))))))))))))))))))))))