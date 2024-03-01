Бийчанка отправила мошенникам 1,8 млн рублей, прилежно исполняя все инструкции

Каждый раз ей ставили задачу – опередить выдуманных аферистов

01 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Денежный перевод / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина совершила больше 30 денежных переводов мошенникам, пока не поняла, что ее обманывают, сообщает региональное МВД.

41-летней жительнице Бийска позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что неизвестные взломали ее личный кабинет и оформили заявки на получение кредитов в различных банках.

Бийчанке пояснили, что нужно как можно быстрее проследовать в отделения финансовых учреждений, обналичить займы и перевести на "безопасный" счет, чтобы деньги не ушли аферистам.

"Женщина все делала по полученной инструкции, совершив 24 денежных перевода на различные счета, в надежде сохранить деньги", – рассказали в ведомстве.

Через некоторое время бийчанке снова позвонили, но уже с новостью о том, что аферисты пытаются оформить на ее имя микрозаймы. И снова задача – опередить злоумышленников. В итоге в общей сумме она отправила мошенникам более 1,8 млн рублей, совершив свыше 30 переводов.