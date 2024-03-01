НОВОСТИПроисшествия

Бийчанка отправила мошенникам 1,8 млн рублей, прилежно исполняя все инструкции

Каждый раз ей ставили задачу – опередить выдуманных аферистов

01 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Денежный перевод / Фото: unsplash.com
Денежный перевод / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина совершила больше 30 денежных переводов мошенникам, пока не поняла, что ее обманывают, сообщает региональное МВД.

41-летней жительнице Бийска позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что неизвестные взломали ее личный кабинет и оформили заявки на получение кредитов в различных банках.

Бийчанке пояснили, что нужно как можно быстрее проследовать в отделения финансовых учреждений, обналичить займы и перевести на "безопасный" счет, чтобы деньги не ушли аферистам.

"Женщина все делала по полученной инструкции, совершив 24 денежных перевода на различные счета, в надежде сохранить деньги", – рассказали в ведомстве.

Через некоторое время бийчанке снова позвонили, но уже с новостью о том, что аферисты пытаются оформить на ее имя микрозаймы. И снова задача – опередить злоумышленников. В итоге в общей сумме она отправила мошенникам более 1,8 млн рублей, совершив свыше 30 переводов.

"Практически месяц злоумышленники вытягивали деньги у ничего не подозревавшей жертвы. Когда бийчанка поняла, что имеет дело с мошенниками, то обратилась за помощью в полицию", – уточнили в МВД.

Российские деньги / Фото: amic.ru

У жителя Алтая осталось лишь 10 тысяч из 1,3 млн, взятых в кредит для мошенников

Аферисты посоветовали мужчине при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Мошенники

Комментарии 2

Avatar Picture
петр

12:21:41 01-03-2024

есть же люди в наших селениях! Ну как говорил герой одного рассказа Шукшина - "Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляшку. Сто листов! Их же надо взлохматить!" Направьте вы их на благое дело - приют престарелых, помощь больным, авто именное купите для воинов СВО. Ну если вы такой единоличник - гульните на широкую ногу! Нет ничего не хотят - только ещё денег, денег, денег...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:26:35 02-03-2024

Я вроде достаточно умная, тогда почему такая бедная?)))))))))))))))))))))))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров