Томенко размялся с алтайскими волонтерами в Сочи
В городе на берегу Черного моря проходит Всемирный фестиваль молодежи
02 марта 2024, 17:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко улетел на Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта.
Глава региона рассказал, что начал сегодняшний день с разминки вместе с волонтерами – по его словам, сегодня, 2 марта, состоится торжественная церемония открытия, и "наши ребята задействованы практически везде".
"Встречают гостей, в том числе из других стран, помогают им разместиться и освоиться. Нагрузка большая, так что зарядка каждый день – как раз то, что нужно", – написал губернатор в телеграм-канале.
Отметим, что Виктор Томенко является большим поклонником физкультуры и часто рассказывает о своих тренировках. Например, свой 52-й день рождения глава региона начал с 13-километровой пробежки.
20:55:40 02-03-2024
А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже решены?
09:07:09 03-03-2024
Гость (20:55:40 02-03-2024) А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже... С волонтерами счас порешает
17:08:32 03-03-2024
Гость (20:55:40 02-03-2024) А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже... Какие проблемы? Путин сказал что все хорошо.
00:30:38 03-03-2024
Больше проблем в городе нет поэтому можно заняться физкультурой,вот нам бы их проблемы,питерцы потратили 3,5 миллионов на концерт с Орбакайте,здесь физкультура,супер
09:06:18 03-03-2024
Он и вопросы края будет с волонтерами решать? С более высокого ранга силы духа не хватает общаться?
12:28:39 03-03-2024
Ну вот,а то не знали,куда освоить списанные остатки миллиардов.