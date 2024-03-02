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Томенко размялся с алтайскими волонтерами в Сочи

В городе на берегу Черного моря проходит Всемирный фестиваль молодежи

02 марта 2024, 17:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко улетел на Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

Глава региона рассказал, что начал сегодняшний день с разминки вместе с волонтерами – по его словам, сегодня, 2 марта, состоится торжественная церемония открытия, и "наши ребята задействованы практически везде".

"Встречают гостей, в том числе из других стран, помогают им разместиться и освоиться. Нагрузка большая, так что зарядка каждый день – как раз то, что нужно", – написал губернатор в телеграм-канале.

Отметим, что Виктор Томенко является большим поклонником физкультуры и часто рассказывает о своих тренировках. Например, свой 52-й день рождения глава региона начал с 13-километровой пробежки.

Виктор Томенко Хорошие новости

Комментарии 6

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Гость

20:55:40 02-03-2024

А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже решены?

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Гость

09:07:09 03-03-2024

Гость (20:55:40 02-03-2024) А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже... С волонтерами счас порешает

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Гость

17:08:32 03-03-2024

Гость (20:55:40 02-03-2024) А как же проблемы с общественным транспортом в Барнауле? Уже... Какие проблемы? Путин сказал что все хорошо.

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Света

00:30:38 03-03-2024

Больше проблем в городе нет поэтому можно заняться физкультурой,вот нам бы их проблемы,питерцы потратили 3,5 миллионов на концерт с Орбакайте,здесь физкультура,супер

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Гость

09:06:18 03-03-2024

Он и вопросы края будет с волонтерами решать? С более высокого ранга силы духа не хватает общаться?

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Гость

12:28:39 03-03-2024

Ну вот,а то не знали,куда освоить списанные остатки миллиардов.

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