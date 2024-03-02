Томенко размялся с алтайскими волонтерами в Сочи

В городе на берегу Черного моря проходит Всемирный фестиваль молодежи

02 марта 2024, 17:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко улетел на Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

Глава региона рассказал, что начал сегодняшний день с разминки вместе с волонтерами – по его словам, сегодня, 2 марта, состоится торжественная церемония открытия, и "наши ребята задействованы практически везде".

"Встречают гостей, в том числе из других стран, помогают им разместиться и освоиться. Нагрузка большая, так что зарядка каждый день – как раз то, что нужно", – написал губернатор в телеграм-канале.

Отметим, что Виктор Томенко является большим поклонником физкультуры и часто рассказывает о своих тренировках. Например, свой 52-й день рождения глава региона начал с 13-километровой пробежки.