На Алтае задержали хранившего дома каннабис мужчину

У мужчины нашли 810 граммов наркотиков

06 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Задержание / Фото: pxhere.com

Участковый поймал наркомана в райцентре Первомайского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.

В надворной постройке у 39-летнего мужчины полицейский нашел пакет с высушенным растением. Экспертиза показала, что это 810 граммов каннабиса.

Как пояснил задержанный, дикорастущую коноплю он собирал для собственного потребления. На мужчину завели уголовное дело.