На Алтае задержали хранившего дома каннабис мужчину
У мужчины нашли 810 граммов наркотиков
06 марта 2024, 11:40, ИА Амител
Задержание / Фото: pxhere.com
Участковый поймал наркомана в райцентре Первомайского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.
В надворной постройке у 39-летнего мужчины полицейский нашел пакет с высушенным растением. Экспертиза показала, что это 810 граммов каннабиса.
Как пояснил задержанный, дикорастущую коноплю он собирал для собственного потребления. На мужчину завели уголовное дело.
14:16:54 06-03-2024
Задержали, изъяли, скурили