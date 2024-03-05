По дороге в Барнаул задержали наркокурьера, имевшего крупные тайники в городах Сибири
В столицу Алтайского края он вез почти 6 кг разных наркотиков
05 марта 2024, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае задержали наркокурьера, обеспечивавшего работу межрегионального канала поставок наркотических средств в особо крупном размере, сообщает региональная ФСБ.
"Задержан 31-летний наркокурьер. В ходе осмотра его личного автомобиля Lexus обнаружены 15 свертков, в которых находились около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша", – рассказали в ведомстве.
Данную партию житель Красноярского края вез из Новосибирска в Барнаул для последующего распространения. Выяснилось, что особо крупные партии наркотиков он хранил не только в Новосибирске, но и в Томске, Кемерове и Новокузнецке.
Мужчина признал свою вину, его заключили под стражу. Все наркотики в тайниках обнаружили и изъяли.
15:49:55 05-03-2024
Гущина, 173. Внутри двора ГОЛУБЯТНЯ. Нарки идут на неё, как на маяк. Кругом сосны, гаражи (пронумерованы). Одни там делают закладки ЕЖЕДНЕВНО. Вторые не стесняются жителей роют носом в их поисках.
Полиция, наведите порядок.