В Новосибирске покусавшего учителя школьника перевели на индивидуальное обучение
Доставалось от ребенка и одноклассникам
07 марта 2024, 15:40, ИА Амител
В Новосибирске отправили на индивидуальное обучение девятилетнего школьника, который душил одноклассников, рвал учебники, а также напал на психолога и двух учительниц: одну укусил, а другой вырвал клок волос.
Как пишет "КП-Новосибирск", история получила огласку в декабре 2023 года. С тех пор в школе провели несколько собраний, установили камеры в классе, а уроки решили проводить в присутствии родителей проблемного ученика.
"Но у них, естественно, не получилось ходить в школу всегда. В итоге приходили другие мамы. Картина была такая: он сидит на первой парте, капюшон на голову надел и спит. Мальчик вообще не учился. Однажды на перемене пришла его мама, что-то спросила у него, он выбежал в коридор, открыл окно (это был первый этаж), вылез через него и пошел домой. Мама забрала его одежду в гардеробе, и больше ребенок в школу не приходил", – рассказали родители.
По словам одной из мам, в прошлые выходные мальчик избил одноклассницу, что, возможно, и стало последней каплей. Родители предположили, мать школьника сама увидела реальную проблему и решила, чтобы он учился отдельно от других.
15:43:34 07-03-2024
В дурку и точка...
15:55:40 07-03-2024
Понарожают за маткапитал
16:20:25 07-03-2024
Мне кажется заголовок вводит в заблуждение... Как будто учитель покусал школьника.
Надо написать: В Новосибирске школьника покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение.
18:10:20 07-03-2024
Ремень и типирование.
10:14:24 08-03-2024
ДМВ (18:10:20 07-03-2024) Ремень и типирование.... ну вы даете... сейчас нельзя ремень- выродка опека забрать может.
10:26:28 08-03-2024
Принудительное лечение, иначе когда он дорастет до подростка, станет страшно всем. Девочек на улицу без сопровождения выпускать будет нельзя, даже мусор вынести. Если родители не понимают проблемы ребенка, то лечить надо всю семью.