10-летний отличник избивает одноклассников за тройки в подмосковной школе
Требования отчислить потенциального медалиста пока не дали результата
21 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
В подмосковном Дзержинском правоохранители провели беседу с 10-летним мальчиком, который на протяжении нескольких лет избивал одноклассников за плохую учебу, сообщает Telegram-канал "Плохие новости".
Ранее региональный СК сообщил о проведении доследственной проверки в отношении четвероклассника и работников школы.
"Следствием будут проверены все обстоятельства, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения", – отметили в ведомстве.
Как уточняет Regnum со ссылкой на родителей учеников, мальчик занимается единоборствами и бьет не только троечников, но и тех, кто им помогает. Требования отчислить потенциального медалиста пока не дали результата.
11:45:38 21-02-2024
Ему походу школа доплачивать должна, за показатель?
13:21:57 21-02-2024
Гость (11:45:38 21-02-2024) Ему походу школа доплачивать должна, за показатель?... В первую очередь доплачивать должны те родители, которые не занимаются своими детьми, не контролируют их успеваемость)))
11:45:54 21-02-2024
Дождется, что троечники соберутся и наваляют в ответ..."борец за успеваемость"
14:36:46 21-02-2024
Кто-то (11:45:54 21-02-2024) Дождется, что троечники соберутся и наваляют в ответ..."боре... И правильно сделают, зато будет ему уроком. А вот поставить его на их место, когда этот отличник скатится на тройки, так он же рыдать будет.
11:52:55 21-02-2024
Да и правильно пацан поступает... Все условия созданы для учебы. Не хотят учиться он их заставляет. Молодец парнишка!
13:47:48 25-02-2024
Грыша (11:52:55 21-02-2024) Да и правильно пацан поступает... Все условия созданы для уч... А потом побежит плакаться мамочке, когда люлей получит. Сегодня он лупит в школе, завтра его возле школы толпой.
11:58:16 21-02-2024
Какой ещё "потенциальный медалист" в четвертом классе))))))
12:19:38 21-02-2024
Вот такая она, борьба за успеваемость. Молодец пацан. Новые методы тяги к знаниям вколачивает.
13:12:11 21-02-2024
Интересно, какие результаты? Повысилась успеваемость в результате такого новаторства?
13:24:27 21-02-2024
Растет новый Макаренко
14:21:03 21-02-2024
Культ насилия в обществе. И это очень печально...Большинство комментаторов высказалось"за". Это звоночек и не слабый такой. Вы не понимаете, что мотив здесь не главное! Главное, что он чувствует свое превосходство в физической силе над одноклассниками и пользуется им. А мотив- он всегда может изменится... Нельзя оправдывать насилие не под каким предлогом!
14:31:10 21-02-2024
Возможно это рождение коллективного бессознательного всех ботаников живших на этой Земле. Кстати, интересный сюжет для сериала.
17:43:19 21-02-2024
3 года учится в школе и потенциальный медалист. Да в Барнаульских школах 9 класс более 40 процентов на отлично заканчивают. До ОГЭ может и не дотянуть вообще этот медалист.
14:43:19 22-02-2024
Гость (17:43:19 21-02-2024) 3 года учится в школе и потенциальный медалист. Да в Барнаул... Ага, в каких же школах по 12-13 отличников на класс в 9 классе?
10:45:15 22-02-2024
У меня была депрессия и до сих пор плохая память. Успехов не было и нет. Наверное, тоже бы запинали морально и физически... Очень больно это всё осознавать