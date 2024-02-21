10-летний отличник избивает одноклассников за тройки в подмосковной школе

Требования отчислить потенциального медалиста пока не дали результата

21 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Удар кулаком / Фото: unsplash.com

В подмосковном Дзержинском правоохранители провели беседу с 10-летним мальчиком, который на протяжении нескольких лет избивал одноклассников за плохую учебу, сообщает Telegram-канал "Плохие новости".

Ранее региональный СК сообщил о проведении доследственной проверки в отношении четвероклассника и работников школы.

"Следствием будут проверены все обстоятельства, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения", – отметили в ведомстве.

Как уточняет Regnum со ссылкой на родителей учеников, мальчик занимается единоборствами и бьет не только троечников, но и тех, кто им помогает. Требования отчислить потенциального медалиста пока не дали результата.