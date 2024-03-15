На Алтае запустят программу модернизации центров занятости

Она начнет действовать в 2026 году

15 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Работа / Фото: unsplash.com

Центры занятости Алтайского края с 2026 года войдут в программу модернизации, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков во время визита в регион.

По его словам, два центра занятости в крае уже обновили – один находится в Барнауле, второй – в Тальменском районе.

"С 2026 года программа будет запущена в Алтайском крае, и все центры занятости на территории субъекта будут модернизированы под тот стандарт, который сейчас у нас является приоритетным в Министерстве труда", – цитирует его "Интерфакс".

Как отмечает ТАСС, проект обновления центров занятости и перехода на новые стандарты работы стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография". А с 2023-го проект расширился и началась поэтапная модернизация центров занятости в РФ.