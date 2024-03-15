На Алтае запустят программу модернизации центров занятости
Она начнет действовать в 2026 году
15 марта 2024, 09:30, ИА Амител
Центры занятости Алтайского края с 2026 года войдут в программу модернизации, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков во время визита в регион.
По его словам, два центра занятости в крае уже обновили – один находится в Барнауле, второй – в Тальменском районе.
"С 2026 года программа будет запущена в Алтайском крае, и все центры занятости на территории субъекта будут модернизированы под тот стандарт, который сейчас у нас является приоритетным в Министерстве труда", – цитирует его "Интерфакс".
Как отмечает ТАСС, проект обновления центров занятости и перехода на новые стандарты работы стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография". А с 2023-го проект расширился и началась поэтапная модернизация центров занятости в РФ.
09:31:55 15-03-2024
Вы лучше реально эффективные программы занятости дорабатывайте, а не ерундой майтесь! Относительно недавно "модернизировали"!
09:51:18 15-03-2024
А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь! ©
10:02:33 15-03-2024
нужно больше 3д ярмарок вакансий!
10:11:21 15-03-2024
Когда уже госдуму будут модернизировать.
10:27:45 15-03-2024
Модернизм в приоритете.
11:25:03 15-03-2024
Там не модернизировать, а гнать всех в шею надо и новых набирать! И методологию полностью менять.
11:55:21 15-03-2024
Надо чтобы не по прописке ставили на учёт в ЦЗН