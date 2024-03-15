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На Алтае запустят программу модернизации центров занятости

Она начнет действовать в 2026 году

15 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Работа / Фото: unsplash.com
Работа / Фото: unsplash.com

Центры занятости Алтайского края с 2026 года войдут в программу модернизации, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков во время визита в регион.

По его словам, два центра занятости в крае уже обновили – один находится в Барнауле, второй – в Тальменском районе.

"С 2026 года программа будет запущена в Алтайском крае, и все центры занятости на территории субъекта будут модернизированы под тот стандарт, который сейчас у нас является приоритетным в Министерстве труда", – цитирует его "Интерфакс".

Как отмечает ТАСС, проект обновления центров занятости и перехода на новые стандарты работы стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография". А с 2023-го проект расширился и началась поэтапная модернизация центров занятости в РФ.

Алтайский край Работа

Комментарии 7

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Гость

09:31:55 15-03-2024

Вы лучше реально эффективные программы занятости дорабатывайте, а не ерундой майтесь! Относительно недавно "модернизировали"!

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Гость

09:51:18 15-03-2024

А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь! ©

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гость

10:02:33 15-03-2024

нужно больше 3д ярмарок вакансий!

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Гость

10:11:21 15-03-2024

Когда уже госдуму будут модернизировать.

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Гость

10:27:45 15-03-2024

Модернизм в приоритете.

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Искал там работу как-то

11:25:03 15-03-2024

Там не модернизировать, а гнать всех в шею надо и новых набирать! И методологию полностью менять.

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Гость

11:55:21 15-03-2024

Надо чтобы не по прописке ставили на учёт в ЦЗН

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