Ольга Пачковская рассказала, как сохранить близость на расстоянии и почему возвращение мужчины домой иногда становится испытанием для пары

17 ноября 2026, 08:15, Анна Кольченко

Командировка / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Сегодня многие семьи сталкиваются с долгой разлукой. Одни мужчины месяцами работают вахтовым методом вдали от дома, другие защищают Родину в зоне специальной военной операции. Их жены и любимые женщины ждут возвращения, поддерживают связь и мечтают о встрече. Но расстояние порой становится серьезным испытанием для отношений. А когда мужчина наконец приезжает домой, супругам бывает непросто вновь привыкнуть друг к другу, в том числе в интимной жизни.

Как сохранить сексуальный интерес на расстоянии, что делать, если за время разлуки пропало желание, и почему не стоит наверстывать упущенное в постели, amic.ru рассказала барнаульский гинеколог-сексолог Ольга Пачковская.

Как сохранить близость на расстоянии?

Когда супруги месяцами не видятся, звонки и переписки становятся главным способом общения. Но Ольга Пачковская советует не ограничиваться разговорами о домашних делах и детях. Даже на расстоянии можно продолжать флиртовать и обсуждать интимные желания.

"У всех свои способы: поцелуйчики, видео, кружочки. Если в командировке — секс по телефону, устраивайте какие-то фотосессии. Так мы стимулируем свое либидо, чтобы оно не упало", — объясняет врач.

Врач гинеколог-сексолог Ольга Пачковская / Фото из архива героя публикации При этом сексолог советует сохранять привычку флиртовать и тем супругам, которые видятся каждый день. Из-за работы и домашних забот пары нередко забывают о романтической стороне отношений.

"Бывает, люди ушли на работу, и весь день они не общаются. Присылайте друг другу фоточки, какие-то сообщения: «Я соскучился», «Я хочу тебя»", — рекомендует Ольга Пачковская.

Речь не обязательно идет об откровенных фотографиях или разговорах. По словам сексолога, иногда достаточно короткого сообщения, комплимента или голосовой записи, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах.

"Главное, чтобы такое общение было комфортным для обоих. Если партнер не хочет отправлять интимные фотографии или вести откровенные разговоры, не нужно настаивать", — отмечает специалист.

При этом важно помнить о безопасности: личные снимки и переписки могут попасть к посторонним.

Как поддерживать либидо во время разлуки?

За месяцы вдали от любимого человека сексуальное желание может снизиться. По словам барнаульского сексолога, это не обязательно говорит об охлаждении чувств. Тем, кто хочет поддерживать интерес к интимной жизни, врач советует уделять внимание собственной сексуальности.

"Чем больше мы говорим с партнером о сексе, обсуждаем свои желания, читаем эротические романы, тем больше стимулируем свое либидо. Так мы помогаем ему, скажем так, держаться на плаву даже во время долгой разлуки", — объясняет врач.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Вместе с тем Ольга Пачковская объясняет, что сексуальное желание у всех женщин проявляется по-разному. Одни могут возбудиться от одной мысли о партнере, другим нужны определенная обстановка, настроение и дополнительная стимуляция.

"Многие думают: вот я сижу такая на работе, работаю, а у меня раз — появилось желание. Да, безусловно, такое есть. Но есть девочки вообще со слабой половой конституцией, и это тоже нормально", — рассказывает сексолог.

Поэтому тем, кто хочет поддерживать либидо во время разлуки, врач советует не ждать, пока желание появится само, а уделять внимание собственной сексуальности. Например, можно фантазировать, смотреть эротические фильмы или читать романы.

"Мастурбация тоже помогает. Это и возможность получать удовольствие, лучше узнавать свое тело и понять, что именно тебе нравится", — объясняет Ольга Пачковская.

При этом врач подчеркивает, что заставлять себя не нужно. Если во время разлуки желание снизилось, это не повод для тревоги. У каждой женщины свой уровень либидо, и это нормально.

Как встречать мужа после долгой разлуки?

Возвращение мужчины домой супруги могут представлять по-разному. Один рассчитывает на бурную интимную жизнь, а другому хочется сначала поговорить, побыть рядом и вновь привыкнуть к совместному быту. Если не учитывать желания партнера, долгожданная встреча может обернуться конфликтом.

С подобной ситуацией наша героиня столкнулась в своей практике. К ней обратилась женщина, чей муж работал моряком дальнего плавания. Супруг подолгу отсутствовал дома, а во время коротких отпусков стремился наверстать упущенное в интимной жизни.

"Он приезжал буквально на месяц, устраивал марафон. Хочешь, не хочешь — давай. Ну конечно, это неправильно. И у нее появились боли, нежелание", — вспоминает сексолог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT За годы такой жизни интимная близость стала вызывать у женщины сильный дискомфорт. К врачу она обратилась, когда отношения с супругом уже серьезно испортились.

"Она пришла и сказала мне: «Я уже ненавижу своего мужа». Конечно, это продолжалось шесть лет. Конечно, лучше было обратиться за помощью гораздо раньше, при первых неприятных ощущениях", — считает Ольга Пачковская.

По словам специалиста, женщина попыталась наладить интимную жизнь, но сохранить брак супругам не удалось. В итоге они развелись.

Врач подчеркивает, что проблемы часто возникают не из-за самой разлуки, а в том числе из-за несовпадения желаний и неумения их обсуждать. При этом отсутствие регулярного секса еще не означает, что отношения переживают кризис.

"Кто-то полгода не занимается сексом, но они классно общаются, ездят, отдыхают, им обоим не надо. А когда есть дисбаланс в паре, конфликт, тогда нужно решать этот вопрос. Разговаривать друг с другом, идти к психологу, сексологу", — объясняет сексолог.

После возвращения мужчины специалист советует уделять внимание не только интимной жизни, но и совместному досугу. Причем эта рекомендация касается и тех, кто никогда надолго не расстается.

"Спрашиваю своих пациентов: «А как вы отдыхаете вместе?» Отвечают: «Да никак. У нас же ребенок, мы не можем»", — приводит пример врач.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT По наблюдениям Ольги Пачковской, многие супруги даже спустя десятилетия брака ждут той же спонтанной страсти, что была в начале отношений. Однако работа, дети и домашние заботы постепенно отнимают время, которое раньше они проводили вдвоем. Поэтому врач советует не забывать о свиданиях, прогулках и совместных поездках.

"Нет волшебной таблетки. Это такая вот рутинная работа, отношения — это работа. И секс тоже", — заключает спикер.