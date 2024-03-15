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Житель алтайского поселка пожаловался на коричневую воду из крана

Специалисты уже работают над устранением проблемы

15 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Грязная вода в Фирсово-3 / Фото: Barnaul 22
Грязная вода в Фирсово-3 / Фото: Barnaul 22

Житель поселка Фирсово-3 в Первомайском районе пожаловался на коричневую воду из крана. 

"Вот такая вода потекла из крана в поселке Фирсово-3. Причем вчера был заменен магистральный фильтр. А сегодня его состояние как после полугода использования", – приводит его слова Barnaul 22.

В комментариях отметили, что бригады ресурсоснабжающего предприятия уже устраняют аварию на центральной канализационной сети. После завершения работ будет осуществлена промывка водопроводной сети.

В начале марта в Первомайском районе на черную воду также жаловались жителя села Баюновские Ключи.

Алтайский край жалобы и просьбы

Комментарии 3

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гость

14:21:57 15-03-2024

вода в Фирсовой слободе 3 правда плохая( и желтая, и коричневая, мутная). Тратим деньги на фильтры, и все равно пользуемся бутилированной водой. Вода из- под крана явно не питьевая!

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Гость

21:00:53 15-03-2024

В самом Первомайском такая же вода , люди кричат во все инстанции и толку ноль

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Жора

21:46:00 15-03-2024

Какие нежные, жалуются. Большая часть населённых пунктов Алтайского края без водопровода живут и не жалуются.

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