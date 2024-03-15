Житель алтайского поселка пожаловался на коричневую воду из крана

Специалисты уже работают над устранением проблемы

15 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Грязная вода в Фирсово-3 / Фото: Barnaul 22

Житель поселка Фирсово-3 в Первомайском районе пожаловался на коричневую воду из крана.

"Вот такая вода потекла из крана в поселке Фирсово-3. Причем вчера был заменен магистральный фильтр. А сегодня его состояние как после полугода использования", – приводит его слова Barnaul 22.

В комментариях отметили, что бригады ресурсоснабжающего предприятия уже устраняют аварию на центральной канализационной сети. После завершения работ будет осуществлена промывка водопроводной сети.

В начале марта в Первомайском районе на черную воду также жаловались жителя села Баюновские Ключи.