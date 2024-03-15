Житель алтайского поселка пожаловался на коричневую воду из крана
Специалисты уже работают над устранением проблемы
15 марта 2024, 13:15, ИА Амител
Грязная вода в Фирсово-3 / Фото: Barnaul 22
Житель поселка Фирсово-3 в Первомайском районе пожаловался на коричневую воду из крана.
"Вот такая вода потекла из крана в поселке Фирсово-3. Причем вчера был заменен магистральный фильтр. А сегодня его состояние как после полугода использования", – приводит его слова Barnaul 22.
В комментариях отметили, что бригады ресурсоснабжающего предприятия уже устраняют аварию на центральной канализационной сети. После завершения работ будет осуществлена промывка водопроводной сети.
В начале марта в Первомайском районе на черную воду также жаловались жителя села Баюновские Ключи.
14:21:57 15-03-2024
вода в Фирсовой слободе 3 правда плохая( и желтая, и коричневая, мутная). Тратим деньги на фильтры, и все равно пользуемся бутилированной водой. Вода из- под крана явно не питьевая!
21:00:53 15-03-2024
В самом Первомайском такая же вода , люди кричат во все инстанции и толку ноль
21:46:00 15-03-2024
Какие нежные, жалуются. Большая часть населённых пунктов Алтайского края без водопровода живут и не жалуются.